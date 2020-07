UEFA Champions League 2020: Termine, TV- und Livestream-Übertragung

Nach gut fünf Monaten Pause wird die Champions-League-Saison 2019/2020 im August fortgesetzt und mit einem Finalturnier in Lissabon beendet. SPOX gibt Euch die wichtigsten Informationen zu den verbleibenden Spielen der Königsklasse.

UEFA Champions League 2020: Termine, Austragungsort, Stadien

Zunächst werden am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August, die vier verbleibenden Rückspiele des Achtelfinals ausgetragen. Der Gastgeber darf dabei sein Heimrecht behalten und die Spiele im eigenen Stadion austragen, allerdings unter Ausschluss von Zuschauern. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr.

Ab dem Viertelfinale gibt es für jede Begegnung nur noch eine Partie auf neutralem Boden in den beiden Lissaboner Stadien Estadio do Sport e Benfica und Estadio Jose Alvalade. Der Modus mit Hin- und Rückspiel entfällt dementsprechend.

So finden von Mittwoch, 12. August, bis Samstag, 15. August, je ein Viertelfinale um 21 Uhr statt. Die Halbfinals folgen dann am 18. und 19. August, bevor das Endspiel am Sonntag, 23. August, steigt.

UEFA Champions League 2020: Die Termine in der Übersicht

Datum Runde 7. bis 8. August Achtelfinalrückspiele 12. bis 15. August Viertelfinale 18. bis 19. August Halbfinale 23. August Finale

Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Übertragung der Champions League auch nach der Corona-Pause. So zeigen beide je zwei Rückspiele der Achtelfinals live und exklusiv. Bei DAZN gibt es dabei die Partie von Juventus Turin gegen Olympique Lyon sowie das Spiel zwischen Barca und Neapel. Sky überträgt hingegen Manchester City gegen Real Madrid sowie Bayerns Rückspiel gegen Chelsea.

Auch die Viertelfinalspiele werden zwischen DAZN und Sky aufgeteilt. Die Halbfinals und das Finale werden schließlich von beiden Anbietern live gezeigt.

Livestream-Übertragung der Champions League: Das ist DAZN

Pro Saison zeigt DAZN etwa 100 Partien der Königsklasse live, die meisten davon exklusiv. Dazu kommt die Übertragung des europäischen Supercups sowie aller Spiele der Europa League.

Auch Begegnungen der nationalen Topligen gibt es beim "Netflix des Sports". Neben Übertragungen der Bundesliga seht Ihr dort auch Spiele aus LaLiga, der Serie A und Ligue 1 sowie die nationalen Pokalwettbewerbe. Auch besondere Duelle aus anderen Ligen gibt es hier, etwa aus Portugal, Schottland, den Niederlanden oder den USA.

Pro Monat kostet DAZN entweder 11,99 Euro im Monat und ist dabei jederzeit kündbar oder 119,99 Euro im Jahresabonnement. Zunächst könnt Ihr das Programm aber erstmal einen Monat lang kostenlos testen.

Champions-League-Teilnehmer: Die verbleibenden Teams im Viertelfinale

Da die Hälfte der Achtelfinals bereits beendet wurde, aber noch vier Rückspiele ausstehen, sind aktuell noch zwölf Teams im Turnier. Beim Finalturnier in Lissabon werden dann schließlich acht Mannschaften antreten.