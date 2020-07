Mit Leroy Sane, Alexander Nübel und Tanguy Nianzou hat der FC Bayern bereits drei Transfers getätigt. Doch können die Spieler für den FCB in der Champions League auflaufen? SPOX klärt auf.

FC Bayern: Sind die Neuzugänge in der Champions League spielberechtigt?

Die Vereine dürfen für das kommende Champions-League-Turnier zwar drei neue Spieler nominieren, die Spiele müssen allerdings bereits seit dem 3. Februar bei den Vereinen unter Vertrag stehen. Am 3. Februar war zuletzt die Registrierungsfrist. Die Vereine dürfen maximal 25 Spieler im Aufgebot haben.

Das bedeutet aber auch, dass Neuverpflichtungen nicht für dieses CL-Turnier nominiert werden können.

FC Bayern: Dürfen Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Alvaro Odriozola bei der CL spielen?

Der FC Bayern hat sich mit den Vereinen geeinigt, dass die Leihgaben auch für die Champions League zur Verfügung stehen werden.

Bei Philippe Coutinho und Alvaro Odriozola ist der Stand laut übereinstimmenden Medienberichten so, dass die Beiden nach dem CL-Turnier zu ihren ursprünglichen Vereinen zurückkehren werden.

Ob Ivan Perisic dem FC Bayern auch über das Turnier hinaus erhalten bleiben wird, ist wohl noch nicht entschieden.

© imago images / Sven Simon

Champions League: Diese Spiele stehen noch an

Für den FC Bayern steht zuerst noch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea an. Das Spiel wird am 8. August in der heimischen Allianz Arena ausgetragen. Sollten die Bayern die komfortable 3:0-Führung über die Bühne bringen, würde der FCB nach Lissabon reisen.

In der portugiesischen Hauptstadt findet das Finalturnier der Champions League statt. Im Viertelfinale würde der FCB auf den Sieger des Duells Neapel vs. Barcelona treffen.

Sollten die Bayern auch das Viertelfinale überstehen, würde der Sieger des Duells Real Madrid/Manchester City vs. Olympique Lyon/Juventus Turin im Halbfinale warten.

Diese Achtelfinal-Rückspiele müssen noch absolviert werden:

Heim Auswärts Ergebnis FC Chelsea FC Bayern München 0:3 SSC Neapel FC Barcelona 1:1 Olympique Lyon Juventus Turin 1:0 Real Madrid Manchester City 1:2

Im Viertelfinale stehen diese Partien auf dem Programm:

Datum Team 1 Team 2 Mittwoch, 12. August Atalanta Bergamo Paris St. Germain Donnerstag, 13. August RB Leipzig Atletico Madrid Freitag, 14. August SSC Neapel/FC Barcelona FC Chelsea/FC Bayern München Samstag, 15. August Real Madrid/Manchester City Juventus Turin/Olympique Lyon

Champions League: Das Finalturnier im TV und Livestream sehen

UEFA Champions League 2020: Die Termine in der Übersicht