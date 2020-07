FC Bayern Mücnhen in der Champions League: Spiele, Partien, Termine

Der Rekordmeister FC Bayern München hat sich das Double gesichert und will nun das Triple mit dem Sieg der Champions League anvisieren. Welche Spiele der FC Bayern bereits in der Champions League gewonnen hat und welche noch anstehen, könnt Ihr hier nachlesen.

Verfolge ausgewählte Spiele der Champions League live! Jetzt DAZN-Gratismonat sichern!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: FC Bayern will das Triple

Nach der erfolgreichen Wiederaufnahme der europäischen Top-Ligen wird Anfang August nun auch die Champions League fortgeführt. Das beschloss die UEFA Mitte Juni. Am 7. August werden die letzten Rückspiele des Achtelfinals ausgetragen. Vom 12. - 23. August werden anschließend alle K.o.-Spiele (Viertelfinale, Halbfinale, Finale) in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ausgetragen. So will die UEFA eine möglichst hohe Sicherheit für Spieler und Betreuer gewährleisten.

Der FC Bayern München will nach dem erfolgreichen Double nun das Triple mit dem Sieg der Champions League. Die Münchner haben bereits gut vorgelegt: Am 25. Februar konnte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick auswärts mit 3:0 gegen den FC Chelsea durchsetzen. Nun hoffen die Bayern am 7. August, den Einzug ins Viertelfinale klar zu machen.

Champions League: Diese Spiele stehen noch aus

Neben dem Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea müssen auch noch drei weitere Rückspiele ausgetragen werden. Gute Chancen aufs Weiterkommen haben Olympique Lyon, Manchester City und der FC Barcelona.

Datum Heim Gast Ergebnis aus Hinspiel 07.08. 21.00 Uhr Juventus Turin Olympique Lyon Lyon 1:0 Juventus 07.08. 21.00 Uhr Manchester City Real Madrid Real Madrid 1:2 Manchester City 07.08. 21.00 Uhr FC Bayern München Chelsea FC Chelsea 0:3 FC Bayern 07.08. 21.00 Uhr FC Barcelona SSC Neapel SSC Neapel 1:1 FC Barcelona

Champions League: So gingen die bisherigen Achtelfinals aus

Hinspiel Rückspiel Im Viertelfinale Borussia Dortmund 2:1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 2:0 Borussia Dortmund Paris Saint Germain Atalanta Bergamo 4:1 Valencia C.F Valencia C.F. 3:4 Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo Atletico Madrid 1:0 Liverpool FC Liverpool FC 2:3 (n.V.) Ateltico Madrid Atletico Madrid Tottenham Hotspur 0:1 RB Leipzig RB Leipzig 3:0 Tottenham Hotspur RB Leipzig

FC Bayern München: Der bisherige Weg in dieser Champions-League-Saison

Extrem dominant hat sich der FC Bayern München in der Gruppenphase gezeigt. Kein Spiel haben die Münchner in dieser Phase verloren. Besonders erwähnenswert war das 7:2 in London gegen Tottenham Hotspur.