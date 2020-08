FC Bayern vs. Chelsea: Ort, Datum, Termin, TV-Übertragung

Am kommenden Samstag empfängt der FC Bayern den FC Chelsea im Achtelfinale der Champions League. Hier bekommt Ihr alle Infos zu Ort, Datum und TV-Übertragung.

FC Bayern vs. Chelsea: Ort, Zeit, Datum

Das Rückspiel zwischen den Bayern und ihren Gästen aus London steigt am Samstag, dem 8. August 2020. Der Anpfiff ist auf 21 Uhr terminiert.

Austragungsort ist natürlich die Heimspielstätte des FC Bayern, die Allianz Arena. Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch diese Begegnung vor leeren Rängen stattfinden müssen, Zuschauer sind nicht zugelassen.

FC Bayern - Chelsea: TV-Übertragung und Livestream

Wer hofft, die Partie zwischen den Bayern und Chelsea im Free-TV sehen zu können, wird enttäuscht werden: Die Begegnung wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt und läuft exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky.

Via SkyGo können Sky-Kunden die Partie auch im Livestream verfolgen. Zudem gibt es die Möglichkeit, das Spiel mit einem Sky Ticket zu verfolgen.

Auf DAZN wird das Spiel nicht live zu sehen sein. Der Streamingdienst zeigt nach dem Abpfiff aber die Highlights des Spiels.

Zudem zeigt DAZN zeitgleich exklusiv das Spiel des FC Barcelona gegen den SSC Neapel.

FC Bayern gegen Chelsea im Liveticker

Wer das Spiel nicht live im TV oder Livestream sehen kann oder sehen möchte, kann die Partie natürlich auch im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr dort keines der Highlights der Begegnung.

Zum Liveticker des Spiels geht es hier entlang, zum Liveticker-Kalender gelangt Ihr hier.

FC Bayern vs. Chelsea: Bayern mit guter Ausgangsposition

Nach dem 3:0-Auswärtserfolg der Bayern in London kann der FCB mit breiter Brust ins Rückspiel gehen. Ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage würde bereits zum Weiterkommen reichen.

Alle Hinspiel-Ergebnisse der noch nicht final ausgespielten Achtelfinals seht Ihr hier im Überblick.

Team I Team II Hinspiel FC Chelsea FC Bayern 0:3 SSC Neapel FC Barcelona 1:1 Real Madrid Manchester City 1:2 Olympique Lyon Juventus Turin 1:0

Champions League, Viertelfinale: Diese Paarungen könnte es geben

Da die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League bereits in der Vergangenheit liegt, ist klar, wer auf wen treffen würde.

Gespielt wird dann nicht wie gewohnt mit Hin- und Rückspiel, die Entscheidung fällt stattdessen in einem Spiel auf neutralem Boden. Dieser befindet sich in diesem Fall in Lissabon, wo alle Spiele des Finalturniers der CL ausgetragen werden.

Champions League: Mögliche Viertelfinal-Paarungen

Die möglichen Paarungen für das Viertelfinale wurden bereits ausgelost. Der FC Bayern würde entweder auf den FC Barcelona oder den SSC Neapel treffen. Leipzigs Gegner steht bereits fest. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann muss sich gegen Atletico Madrid beweisen.