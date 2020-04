Champions League im Re-Live: FC Liverpool gegen Red Bull Salzburg im TV und Livestream

Am 2. Spieltag der vergangenen Champions-League-Gruppenphase traf Red Bull Salzburg um den Youngster Erling Haaland auf den unschlagbar erscheinenden Titelverteidiger FC Liverpool. Wie und Wo ihr das Re-Live der kompletten Partie in voller Länge und neu kommentiert von Salzburg-Profi Zlatko Junuzovic sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League im Re-Live: Wann läuft FC Liverpool gegen RB Salzburg?

Im Rahmen des 2. Spieltags der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/20 trafen der FC Liverpool und Red Bull Salzburg am 2. Oktober um 21 Uhr aufeinander. Fast genau sieben Monate später, am Samstag, den 2. Mai um 15.30 Uhr deutscher Zeit, könnt Ihr das Re-Live des Spiels in voller Länge sehen.

Champions League, Liverpool - Salzburg: Die Aufstellungen

Der FC Liverpool musste beim ersten Gruppenspiel gegen Salzburg auf seinen Weltklasse-Torhüter Alisson verzichten. Der Brasilianer musste aufgrund einer Wadenverletzung aussetzen.

Startelf FC Liverpool: Adrian, van Dijk, Gomez, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Firmino, Mane, Salah

Reservespieler: Milner (62'), Keita (90'), Origi (64'), Kelleher, Lovren, Oxlade-Chamberlain, Lallana

Startelf Red Bull Salzburg: Stankovic, Onguene, Ulmer, Wöber, Kristensen, Szoboszlai, Junuzovic, Mwepu, Hwang, Minamino, Daka

Reservespieler: Ashimeru (79'), Okugawa (71'), Haaland (57'), Coronel, Ramalho, Farkas, Koita



Champions League im Re-Live: FC Liverpool gegen Red Bull Salzburg live im TV und Livestream

Das Re-Live der Partie wird nicht frei empfänglich im Fernsehen zu sehen sein. DAZN zeigt die Wiederholung des Spiels exklusiv in voller Länge ab 15.30 Uhr. Neben Gast-Kommentator Zlatko Junuzovic erwartet Euch dort auch Kommentator Lukas Schönmüller. Der Streamingservice bietet Neukunden die Option, die Plattform einen kostenlosen Probemonat lang zu testen.

Champions-League-Saison 2019/20: Alle Partien des FC Liverpool

Der FC Liverpool hat als Titelverteidiger zwei enttäuschende Niederlagen im Achtelfinale gegen Atletico Madrid hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp schied dabei erst in der Verlängerung des Rückspiels aus. Bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Premier League hätten die Reds allerdings die Meisterschaft so gut wie sicher.