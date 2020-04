Champions League: Alexander Ceferin nennt Deadline für Finale

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat Eckdaten für eine Fortsetzung der Champions- und Europa-League-Saison genannt. "Die Wettbewerbe müssen spätestens bis zum 3. August beendet sein", sagte er dem ZDF. Aktuell sind die ausstehenden Spiele beider Wettbewerbe auf unbestimmte Zeit verschoben.

Sofern sich eine Finalisierung der Spiele im herkömmlichen Format bis dahin nicht ausgehe, seien laut Ceferin auch Alternativen möglich: "Wir könnten auch mit einem einzigen Ausscheidungsspiel auf neutralem Platz spielen. Mit einem 'Final Four' oder 'Final Eight' zu spielen, ist im Moment aber lediglich eine Option."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

In der Champions League stehen noch vier von acht Achtelfinal-Rückspielen aus, in der Europa League sämtliche Achtelfinal-Begegnungen. Ursprünglich war das Champions-League-Finale für den 30. Mai in Istanbul vorgesehen gewesen, drei Tag zuvor sollte in Danzig der Sieger der Europa League gekürt werden.