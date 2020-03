Champions League: Wer zeigt / überträgt Liverpool gegen Atletico heute im TV und Livestream?

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid steht an. Kann der Champions-League-Sieger der vergangenen Saison nach der 0:1-Niederlage in Madrid noch das Ruder umreißen? Wer das Spiel heute zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.



Liverpool - Atletico heute live: Stadion, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Das Champions-League-Rückspiel zwischen Liverpool und Atletico findet am heutigen Mittwoch, den 11. März, um 21 Uhr in Liverpool statt. Die Achtelfinal-Begegnung wird an der Anfield Road, die 54.074 Zuschauern Platz bietet, ausgetragen.

Das Schiedsrichtergespann kommt aus den Niederlanden. Folgendes Team wird die Begegnung leiten:

Schiedsrichter : Danny Makkelie

: Danny Makkelie Assistenten : Mario Diks, Hessel Steegstra

: Mario Diks, Hessel Steegstra Vierter Offizieller : Allard Lindhout

: Allard Lindhout Video-Assistent: Jochem Kamphuis

© getty

Liverpool - Atletico heute live im TV und Livestream

Das Rückspiel der Champions League zwischen Liverpool und Atletico wird live und in voller Länge auf DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt ab 20.45 Uhr mit dem Moderator Alex Schlüter und dem Experten Sebastian Kneißl. Ab 21 Uhr wird das Spiel von Jan Platte kommentiert.

Beim Streamingdienst könnt Ihr neben ausgewählten Spielen der Champions League auch alle Partien der Europa League sehen.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Davor kann man einen kostenlosen Probemonat nutzen.

Liverpool - Atletico heute im Liveticker

Fußballfans, die das Spiel verfolgen möchten, aber keine Möglichkeit haben, es im TV oder Livestream zu sehen, können den ausführlichen Liveticker von SPOX mitlesen.

Den Liveticker zum Spiel findet Ihr hier.

Liverpool - Atletico: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Liverpool fehlt aller Voraussicht nach Stammkeeper Alisson. Für ihn wird wohl Adrian zwischen den Pfosten stehen.

Jordan Henderson ist nach seiner Verletzung zumindest zurück im Mannschaftstraining. Ob es beim LFC-Kapitän für die Startelf reicht, entscheidet sich wohl kurz vor dem Anpfiff.

Liverpool : Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Milner - Salah, Roberto Firmino, Mane

: Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Milner - Salah, Roberto Firmino, Mane Atletico: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Thomas, Koke - Correa, Saul Niguez - Joao Felix, Morata

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick

RB Leipzig und Atalanta Bergamo sind die ersten beiden Teams, die schon in die nächste Runde eingezogen sind. Leipzig bezwang das Mourinho-Team mit 4:0 nach Hin- und Rückspiel und ist somit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in ein Champions-League-Viertelfinale eingezogen.

Ebenfalls das erste Mal im Viertelfinale steht Atalanta Bergamo. Gegen Valencia gingen die Italiener insgesamt mit 8:4 als Sieger hervor.