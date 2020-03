In der aktuellen und der kommenden Woche werden die acht Teilnehmer am Champions-League-Viertelfinale ermittelt. Hier erfahrt Ihr, wann die Runde der besten acht Mannschaften Europas ausgetragen wird.

Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt?

Die Viertelfinal-Begegnungen werden am 7./8. sowie 14./15. April ausgetragen. Die Hinspiele sind auf den 7. und 8. April terminiert, die Entscheidung fällt eine Woche später.

An jedem der vier Spieltermine finden zwei Partien statt, der Anpfiff erfolgt in allen Fällen um 21 Uhr.

Champions League: Die Achtelfinal-Paarungen im Überblick

Durch drei Siege in drei Spielen haben sich die deutschen Teams eine gute Ausgangssituation für die Rückspiele erarbeitet. Am schwersten hat es der BVB, der mit einem 2:1-Erfolg in den Pariser Prinzenpark reist.

Die Termine der Achtelfinal-Rückspiele:

Datum Uhrzeit Heim Gast Hinspiel 10. März 2020 21 Uhr RB Leipzig Tottenham Hotspur 1:0 10. März 2020 21 Uhr FC Valencia Atalanta Bergamo 1:4 11. März 2020 21 Uhr Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 1:2 11. März 2020 21 Uhr FC Liverpool Atletico Madrid 0:1 17. März 2020 21 Uhr Manchester City Real Madrid 2:1 17. März 2020 21 Uhr Juventus Turin Olympique Lyon 0:1 18. März 2020 21 Uhr FC Barcelona SSC Neapel 1:1 18. März 2020 21 Uhr FC Bayern München FC Chelsea 3:0

Champions League live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Eine Übertragung der Champions-League-Spiele im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte der Königsklasse.

Während unter anderem die Spiele Liverpool gegen Atletico und Barcelona gegen Neapel live und exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen sind, zeigt der Pay-TV-Sender alle deutschen Partien sowie eine Konferenzschaltung der parallel stattfindenden Spiele.

Nach Spielende gibt es auf DAZN die Highlights zu allen Spielen, außerdem hat der Streamingdienst die Europa League, die Freitags-, frühen Sonntags- und Montagspartien der Bundesliga sowie die Serie A, LaLiga und Ligue 1 im Programm.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet ein Abonnement von DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im günstigeren Jahresabo.

Alternativ bietet Euch SPOX die Möglichkeit, alle Spiele der Champions League im Liveticker zu verfolgen. So verpasst Ihr keinen Höhepunkt aus den Stadien Europas.

Champions League: Der Zeitplan bis zum Finale

Ausgelost werden die Partien des Champions-League-Viertelfinals zwei Tage nach Ende der Achtelfinal-Spiele im Hauptquartier der UEFA im schweizerischen Nyon.

Datum Ereignis 20. März 2020 Auslosung des Viertel- und Halbfinales 7./8. April 2020 Viertelfinale, Hinspiele 14./15. April 2020 Viertelfinale, Rückspiele 28./29. April 2020 Halbfinale, Hinspiele 5./6. Mai 2020 Halbfinale, Rückspiele 30. Mai 2020 Finale

Champions League: Die deutschen Rekordspieler in der Königsklasse © getty 1/26 Thomas Müller hat mit am Dienstag beim FC Chelsea sein 111. Champions-League-Spiel absolviert. Ihm fehlt nur noch ein Spiel für den deutschen Rekord. Toni Kroos könnte heute eine FCB-Legende einholen. Die deutschen Rekordspieler in der Königsklasse. © getty 2/26 Platz 23: u.a. Jens Jeremies (FC Bayern München) - 49 Spiele. © getty 3/26 Platz 23: u.a. Ilkay Gündogan (Manchester City, Borussia Dortmund) – 49 CL-Spiele. © getty 4/26 Platz 23: u.a. Carsten Jancker (FC Bayern München) – 49 CL-Spiele. © getty 5/26 Platz 22: Thomas Linke (FC Bayern München) – 50 CL-Spiele. © imago images 6/26 Platz 19: Thorsten Fink (FC Bayern München) – 51 CL-Spiele. © getty 7/26 Platz 19: Julian Draxler (FC Schalke 04, VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain) – 51 CL-Spiele. © getty 8/26 Platz 19: Alexander Zickler (FC Bayern München) – 51 CL-Spiele. © getty 9/26 Platz 18: Per Mertesacker (Werder Bremen, FC Arsenal) – 54 CL-Spiele. © getty 10/26 Platz 17: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) – 57 CL-Spiele. © imago images 11/26 Platz 16: Mats Hummels (Borussia Dortmund, FC Bayern München) – 58 CL-Spiele. © imago images 12/26 Platz 15: Stefan Reuter (Borussia Dortmund) – 60 CL-Spiele. © getty 13/26 Platz 14: Mario Götze (Borussia Dortmund, FC Bayern München) – 61 CL-Spiele. © getty 14/26 Platz 13: Hans Jörg Butt (FC Bayern München, Benfica SL, Bayer Leverkusen, Hamburger SV) – 61 CL-Spiele. © getty 15/26 Platz 12: Jens Lehmann (VfB Stuttgart, FC Arsenal, Borussia Dortmund) – 67 CL-Spiele. © getty 16/26 Platz 11: Mesut Özil (FC Arsenal, Real Madrid, Werder Bremen, FC Schalke 04) – 69 CL-Spiele. © getty 17/26 Platz 10: Mehmet Scholl (FC Bayern München) – 70 CL-Spiele. © getty 18/26 Platz 9: Jerome Boateng (FC Bayern München) – 74 CL-Spiele. © getty 19/26 Platz 8: Sami Khedira (Juventus Turin, Real Madrid, VfB Stuttgart) – 77 CL-Spiele. © getty 20/26 Platz 7: Michael Ballack (Bayer Leverkusen, FC Chelsea, FC Bayern München, 1. FC Kaiserslautern) – 93 CL-Spiele. © getty 21/26 Platz 6: Bastian Schweinsteiger (Manchester United, FC Bayern München) – 95 CL-Spiele. © getty 22/26 Platz 5: Toni Kroos (Real Madrid, FC Bayern München) – 102 CL-Spiele. © getty 23/26 Platz 4: Oliver Kahn (FC Bayern München) – 103 CL-Spiele. © imago images 24/26 Platz 3: Manuel Neuer (FC Bayern München, FC Schalke 04) – 107 CL-Spiele. © getty 25/26 Platz 2: Thomas Müller (FC Bayern München) – 111 CL-Spiele. © getty 26/26 Platz 1: Philipp Lahm (FC Bayern München, VfB Stuttgart) – 112 CL-Spiele.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre

Als Titelverteidiger kämpft der FC Liverpool nach dem 0:1 gegen Atletico Madrid gegen das frühe Ausscheiden. Vor den Reds siegte Real Madrid dreimal in Folge.