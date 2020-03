PSG gegen BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Mit einem 2:1-Hinspielerfolg reisen die Dortmunder zum Achtelfinal-Rückspiel nach Paris.

Die 1:0-Führung durch Shootingstar Erling Haaland (69.) egalisierte Neymar (75.) zwischenzeitlich, ehe erneut Haaland (77.) für den 2:1-Endstand sorgte.

PSG - BVB: Die wichtigsten Infos

Das Rückspiel im Kampf um den Viertelfinaleinzug findet am heutigen Mittwochabend, 11. März 2020, um 21 Uhr im Pariser Prinzenpark, der 47.929 Zuschauern Platz bietet, statt.

PSG gegen BVB heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge gibt es das Duell zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain ausschließlich bei Sky zu sehen. Der Pay-TV Sender bietet neben dem Einzelspiel auch eine Konferenz mit dem Parallelspiel FC Liverpool gegen Atletico Madrid an.

Außerdem haben alle Abonnenten die Möglichkeit via SkyGo auf einen Livestream zuzugreifen. Nicht-Abonnenten können auf SkyTicket einen Monatspass erwerben.

PSG vs. BVB heute im Liveticker

Wir von SPOX bieten Euch wie gewohnt einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker zu allen Spielen der Champions League an. Hier geht's zum Ticker Paris gegen Dortmund.

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben dem Parallelspiel zahlreiche weitere sportliche Events.

Champions League: Die Hinspielergebnisse

Im Parallelspiel geht Atletico Madrid dank des 1:0-Erfolges gegen den FC Liverpool mit der besseren Ausgangsposition ins Rückspiel.

Alle Ergebnisse im Überblick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 18. Februar 2020 Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 2:1 18. Februar 2020 Atletico Madrid FC Liverpool 1:0 19. Februar 2020 Tottenham Hotspur RB Leipzig 0:1 19. Februar 2020 Atalanta Bergamo FC Valencia 4:1 25. Februar 2020 FC Chelsea FC Bayern München 0:3 25. Februar 2020 SSC Neapel FC Barcelona 1:1 26. Februar 2020 Real Madrid Manchester City 1:2 26. Februar 2020 Olympique Lyon Juventus 1:0

Champions League: Die Rückspiele

Die restlichen Rückspiele finden in der kommenden Woche statt. Alle Partien im Überblick: