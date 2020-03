Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr beide Rückspiele im Achtelfinale der Champions League am heutigen Dienstagabend live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Mit SPOX verpasst Ihr nichts.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr sowohl die Champions League als auch die Europa League im ersten Monat kostenlos verfolgen.

Champions League: Die heutigen Partien

Zwei Partien finden am heutigen Dienstagabend, 10. März 2020, um 21 Uhr in der Champions League zeitgleich statt.

Mit von der Partie sind unter anderem Julian Nagelsmann und seine Leipziger.

Datum Uhrzeit Heim Gast Dienstag, 10. März 2020 21 Uhr RB Leipzig Tottenham Hotspur Dienstag, 10. März 2020 21 Uhr FC Valencia Atalanta Bergamo

Champions League heute live im TV und Livestream

Wie bereits bei den Hinspielen teilen sich Sky und DAZN die Übertragungen im Achtelfinale auf. Das Spiel FC Valencia gegen Atalanta Bergamo wird heute Abend live und exklusiv nur auf DAZN übertragen. Neben der Champions League hat der Streaminganbieter zudem die Europa League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 sowie die Montags-, Freitags- und frühen Sonntags-Spiele im Angebot.

Das ganze Programm gibt es bereits für 11,99 Euro im Monat oder unschlagbare 119,99 Euro im Jahresabonnement.

Die zweite Partie am heutigen Abend, RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur, wird hingegen von Sky übertragen. Der Pay-TV Sender bietet zudem eine Konferenz mit dem Parallelspiel an. Für alle die unterwegs sind gibt es außerdem die Möglichkeit, sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz via SkyGo im Livestream zu verfolgen. Nicht-Kunden können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Champions League heute im Liveticker

Champions League: Die Hinspielergebnisse

Die bessere Ausgangsposition für das Rückspiel haben Atalanta Bergamo und RB Leipzig, die beide ihre Hinspiele gewinnen konnten.

Alle Hinspielergebnisse im Überblick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 18. Februar 2020 Borussia Dortmund Paris St.-Germain 2:1 18. Februar 2020 Atletico Madrid FC Liverpool 1:0 19. Februar 2020 Tottenham Hotspur RB Leipzig 0:1 19. Februar 2020 Atalanta Bergamo FC Valencia 4:1 25. Februar 2020 FC Chelsea FC Bayern München 0:3 25. Februar 2020 SSC Neapel FC Barcelona 1:1 26. Februar 2020 Real Madrid Manchester City 1:2 26. Februar 2020 Olympique Lyon Juventus 1:0

Champions League: Die Rückspiele

Wie bereits bei den Achtelfinal-Hinspielen sind auch die Rückspiele auf zwei Wochen verteilt. Alle Spiele im Überblick: