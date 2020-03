Am heutigen Dienstag hätte eigentlich Manchester City sein Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid bestreiten sollen, doch diese Partie wurde wie alle weiteren verschoben. Wir erklären warum.

Champions League: Diese Spiel hätten heute stattfinden sollen

Sowohl die Partie City gegen Real, für die sich die Skyblues durch einen 2:1-Erfolg im Santiago Bernabeu eine hervorragende Ausgangssituation erspielt haben, als auch die Begegnung Juventus Turin gegen Olympique Lyon hätten am heutigen Abend um 21 Uhr ausgetragen werden sollen.

OL besiegte im Hinspiel überraschend die Alte Dame mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Lucas Tousart, der im Winter bereits für 24 Millionen zu Hertha BSC wechselte, für den Rest der Saison jedoch umgehend an seinen alten Klub verliehen wurde.

Ursprünglicher Termin Heim Auswärts 17. März, 21 Uhr Manchester City Real Madrid 17. März, 21 Uhr Juventus Turin Olympique Lyon

Champions League: Deshalb finden heute keine Spiele statt

Das Coronavirus hat auch in der Champions League zu einer Unterbrechung des Wettbewerbs geführt. Einige Achtelfinal-Rückspiele fanden bereits mit, einige ohne Zuschauer statt. Nun wurden die Spiele auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Aufklärung soll eine Krisensitzung der UEFA am heutigen Dienstag geben, auf der über die Fortsetzung des Spielbetriebs in Champions League und Europa League sowie in erster Linie den aktuellen Stand zur Durchführung der Europameisterschaft gesprochen wird.

Dennoch kursieren bereits mehrere Szenarien, wie die Champions League zu Ende geführt werden könnte. Neben den unwahrscheinlichen Optionen, dass der Wettbewerb entweder Anfang April wieder aufgenommen oder komplett abgesagt wird, erscheint ein Final-Four am wahrscheinlichsten. Hierzu würden sich die Halbfinalteilnehmer laut der spanischen Zeitung As am Finalort Istanbul versammeln und dort Halbfinale und Finale bestreiten. Im Halbfinale würde dann auf ein Rückspiel verzichtet werden, wie eventuell auch bereits im Viertelfinale.

Champions League live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte für die Köngisklasse teilen sich DAZN und Sky. Während der Pay-TV Sender alle Spiele in der Konferenz zeigt, übertragen beide Anbieter Einzelspiele exklusiv in voller Länge. So war das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Liverpool und Atletico nur auf DAZN als Einzelspiel zu sehen, während Sky die Partie PSG gegen BVB exklusiv übertrug.

DAZN hat neben der Königsklasse auch die Europa League, die Montags-, Freitags- und frühen Sonntags-Partien der Bundesliga sowie LaLiga, Serie A, Ligue 1 und MLS im Programm.

Auch bei SPOX könnt Ihr die Spiele der Champions League verfolgen. Dort stehen ausführliche Liveticker für Euch zur Verfügung. Diese findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick

RB Leipzig und Borussia Dortmund haben ihre Rückspiele im Achtelfinale bereits absolviert. Die Roten Bullen zogen gegen die Spurs erstmals und ohne Probleme ins Viertelfinale ein, der BVB verspielte im Geisterspiel im Pariser Prinzenpark einen 2:1-Hinspielsieg. Auch Titelverteidiger Liverpool schied bereits aus.

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 10. März FC Valencia Atalanta Bergamo 3:4 10. März RB Leipzig Tottenham Hotspur 3:0 11. März FC Liverpool Atletico Madrid 2:3 n.V. 11. März Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 2:0 unbekannt Manchester City Real Madrid -:- unbekannt Juventus Turin Olympique Lyon -:- unbekannt FC Barcelona SSC Neapel -:- unbekannt FC Bayern München FC Chelsea -:-

CL-Achtelfinale: Pyro-Wahnsinn in Paris und Liverpool © imago images 1/20 Bei den Achtelfinal-Rückspielen in Paris und Liverpool sorgen die Fans mit Pyrotechnik und Raketen für eine ganz besondere Atmosphäre. Dabei lassen sich die PSG-Fans auch vom Geisterspiel im Prinzenpark nicht stoppen. SPOX hat die besten Bilder. © getty 2/20 Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus wurden zu PSG - BVB keine Zuschauer in den Prinzenpark gelassen. So sah das Stadion kurz vor Anpfiff aus. Die Fans blieben allerdings nicht daheim ... © getty 3/20 ... sondern versammelten sich zu Hunderten vor dem abgesperrten Stadion. © getty 4/20 Und auch die Pyro-Ausstattung hatten sie mitgebracht. © imago images 5/20 Die abgebrannte Pyrotechnik sorgte für beeindruckende Bilder. © imago images 6/20 Kurz nach Anpfiff wurden zudem dutzende Raketen und Feuerwerkskörper abgebrannt. © getty 7/20 In der TV-Übertragung waren die Fans und ihr Feuerwerk teilweise sehr deutlich zu hören. 8/20 Wie viel die Spieler im Stadion mitbekamen, ist allerdings unklar. © getty 9/20 Nach dem Abpfiff und dem Einzug ins Viertelfinale ging die Party weiter. © getty 10/20 Die Spieler erschienen an Stadion-Balustraden ... © getty 11/20 ... unten ließen die Fans den Stadionvorplatz hell erleuchten. © getty 12/20 © getty 13/20 © getty 14/20 © getty 15/20 Das Stadion an der Anfield Road war pünktlich zum Anpfiff gegen Atletico dagegen prall gefüllt mit Fans des FC Liverpool. © getty 16/20 Also kein Feuerwerk? Doch. Auch hier wurde die Pyrotechnik außerhalb des Stadions gezündet. Mit dem Feuerwerk wurde nämlich der Bus des FC Liverpool empfangen. © getty 17/20 Für Jung und Alt hatten die Feierlichkeiten bereits vor dem Einlass ins Stadion begonnen. © getty 18/20 Die Angst vor dem Coronavirus schien sich in Grenzen zu halten. © getty 19/20 In Liverpool lernt man früh, wie man den FC zu feiern hat. © getty 20/20 Trotzdem muss man konstatieren: Mit den PSG-Fans konnten die Liverpool-Supporter an diesem Abend nicht mithalten.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre

Nachdem Real gleich zweimal seinen Titel verteidigen konnte, sicherte sich der FC Liverpool im Vorjahr den lang ersehnten Henkelpott. Im Finale besiegten die Reds Ligarivale Tottenham.