Champions League: Wer zeigt / überträgt FC Bayern gegen FC Chelsea heute live im TV und Livestream?

Das Re-Match des Champions-League-Finals von 2012 steht an. Gelingt dem FC Bayern die Revanche gegen den FC Chelsea? Wer das Spiel Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse heute live zeigt / überträgt, erfahrt Ihr im Artikel.

FC Chelsea - FC Bayern heute live: Stadion, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern findet heute um 21 Uhr an der Stamford Bridge statt. Das Stadion der Blues fasst 41.631 Zuschauer. Das Schiedsrichter-Gespann kommt aus Frankreich:

Schiedsrichter: Clement Turpin

Assistenten: Nicolas Danos, Cyril Gringore

Vierter Offizieller: Frank Schneider

VAR: Francois Letexier

Champions League: Chelsea gegen Bayern heute live im TV und Livestream

DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte an der Champions League in Deutschland und Österreich. Bei den Hinspielen im Achtelfinale hatte dabei der Pay-TV-Sender das Erstzugriffsrecht. Sky hat sich dabei für das Spiel der Münchner in London entschieden. Somit läuft Chelsea gegen Bayern live und exklusiv in voller Länge auf Sky.

Bereits um 19.30 Uhr meldet sich Moderator Sebastian Hellmann mit den Experten Erik Meijer und Lothar Matthäus aus dem Studio und stimmt die Zuschauer auf den Champions-League-Abend ein. Wolff-Christoph Fuss wird das Spiel live von der Stamford Bridge kommentieren.

Sky-Abonnenten können das Spiel auch im Livestream über SkyGo schauen. Nicht-Abonnenten müssen aber auch nicht in die Röhre schauen. Mit SkyTicket kann man sich den Spieltag buchen und das Spiel dann ebenfalls im Livestream verfolgen.

Das hochklassige Parallelspiel des Abends zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona gibt es live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison über 100 Champions-League-Spiele exklusiv in voller Länge. Dazu gibt es dort die komplette Europa League und dank einer Kooperation mit Eurosport auch über 50 Bundesligaspiele.

Chelsea gegen Bayern heute live im Liveticker

Für alle Fußballfans, die keine Möglichkeit haben, das Spiel zu schauen, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zur Champions League an. Dort gibt es zu beiden Partien jeweils einen Einzelticker.

Chelsea - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Blues befinden sich in einer Ergebniskrise und haben zudem noch Verletzungssorgen. So fehlt Weltmester N'Golo Kante im Mittelfeld und in der Offensive muss Chelsea ohne die Youngster Christian Pulisic und Callum Hudson-Odoi auskommen. Bei den Bayern war Leon Goretzka zuletzt fraglich.

FC Chelsea: Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso - Barkley, Mount - Abraham

Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso - Barkley, Mount - Abraham FC Bayern: Neuer - Pavard, Hernandez, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Thiago - Müller, Gnabry - Lewandowski

FC Chelsea - FC Bayern: Die letzten Duelle

Beide Teams trafen bislang dreimal in der Königsklasse aufeinander. Unvergessen ist dabei das dramatische "Finale dahoam" 2012.