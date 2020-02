Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig: Das Champions-League-Achtelfinale heute im Liveticker

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League muss RB Leipzig am heutigen Mittwoch bei Tottenham Hotspur in London antreten (21 Uhr live bei DAZN). Hier bleibt Ihr im Liveticker auf dem Laufenden.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und Spurs gegen Leipzig live in voller Länge sehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tottenham - Leipzig: Das Champions-League-Achtelfinale heute im Liveticker

Vor Beginn: Im Mittelpunkt der Partie steht das Duell der Trainer. Hier der Youngster Julian Nagelsmann, dort der Titelsammler Jose Mourinho. Beiden sprachen im Vorfeld in höchsten Tönen vom jeweils anderen. "Er hat unzählige Titel gewonnen, nicht nur mit großen europäischen Klubs. Die Siege mit dem FC Porto im UEFA-Cup und in der Champions League in kurzer Zeit waren sehr beeindruckend", sagte Nagelsmann. Mourinho sieht im deutschen Coach den kommenden Mann: "Er hat es in Hoffenheim gut gemacht, jetzt entwickelt er Leipzig weiter. Wenn er so bleibt, wird er als Trainer bald den nächsten Schritt machen."

Vor Beginn: Als Schiedsrichter fungiert der türkische Unparteiische Cüneyt Cakir.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Hinspiel des Achtelfinales der Champions League zwischen Tottenham Hotspur und RB Leipzig. Anpfiff im brandneuen Spurs-Stadion ist um 21 Uhr.

Die jüngsten Debütaten der Champions League: Reyna stürmt die Charts © getty 1/26 Giovanni Reyna feiert am 18.2.2020 gegen PSG sein Debüt in der Königsklasse. Mit 17 Jahren und 3 Monaten schafft er es aber gerade so unter die Top 25. Hier ist das Ranking. © getty 2/26 Platz 25: SERGE GNABRY (FC Bayern). CL-Debüt für Arsenal im Alter von: 17 Jahre, 3 Monate, 10 Tage. © getty 3/26 Platz 24: AINSLEY MAITLAND-NILES (FC Arsenal). CL-Debüt für Arsenal im Alter von: 17 Jahre, 3 Monate, 10 Tage. © imago images 4/26 Platz 23: GIOVANNI REYNA (Borussia Dortmund). CL-Debüt für Dortmund im Alter von: 17 Jahre, 3 Monate, 5 Tage. © getty 5/26 Platz 22: GEORGI IVANOV (Karriere beendet). CL-Debüt für Levski Sofia im Alter von: 17 Jahre, 2 Monate, 13 Tage. © getty 6/26 Platz 21: Raul Albiol (FC Villarreal). CL-Debüt für FC Valencia im Alter von: 17 Jahre, 2 Monate, 8 Tage. © getty 7/26 Platz 20: ISMAIL AISSATI (Denizlispor). CL-Debüt für PSV Eindhoven im Alter von: 17 Jahre, 2 Monate, 3 Tage. © getty 8/26 Platz 19: EMRE BELÖZOGLU (Fenerbahce). CL-Debüt für Galatasaray im Alter von: 17 Jahre, 1 Monate, 29 Tage. © getty 9/26 Platz 18: STEFANO OKAKA (Udinese Calcio). CL-Debüt für AS Rom im Alter von: 17 Jahre, 1 Monate, 18 Tage. © getty 10/26 Platz 17: DOMINIC SOLANKE (AFC Bournemouth). CL-Debüt für FC Chelsea im Alter von: 17 Jahre, 1 Monate, 7 Tage. © getty 11/26 Platz 16: IGANZIO ABATE (vereinlos). CL-Debüt für AC Milan im Alter von: 17 Jahre, 0 Monate, 27 Tage. © getty 12/26 Platz 15: ARTEM BEZRODNY (gestorben 13.9.2016). CL-Debüt für Spartak Moskau im Alter von: 17 Jahre, 0 Monate, 24 Tage. © getty 13/26 Platz 14: BOJAN KRKIC (Montreal Impact). CL-Debüt für FC Barcelona im Alter von: 17 Jahre, 0 Monate, 22 Tage. © getty 14/26 Platz 13: JACK WILSHERE (West Ham United). CL-Debüt für Arsenal im Alter von: 16 Jahre, 10 Monate, 24 Tage. © getty 15/26 Platz 12: ANTHONY VANDEN BORRE (RSC Anderlecht). CL-Debüt für RSC Anderlecht im Alter von: 16 Jahre, 10 Monate, 21 Tage. © getty 16/26 Platz 11: ANSU FATI (FC Barcelona). CL-Debüt für FC Barcelona im Alter von: 16 Jahre, 10 Monate, 17 Tage. © imago images 17/26 Platz 10: ROMAN WALLNER (Karriere beendet). CL-Debüt für Sturm Graz im Alter von: 16 Jahre, 10 Monate, 5 Tage. © getty 18/26 Platz 9: ALEXANDR PAVLENKO (Karriereende). CL-Debüt für Spartak Moskau im Alter von: 16 Jahre, 9 Monate, 11 Tage. © getty 19/26 Platz 8: BRYAN CRISANTE (AS Rom). CL-Debüt für AC Milan im Alter von: 16 Jahre, 9 Monate, 3 Tage. © getty 20/26 Platz 7: MOISE KEAN (FC Everton). CL-Debüt für Juventus Turin im Alter von: 16 Jahre, 8 Monate, 25 Tage. © getty 21/26 Platz 6: KENNETH ZOHORE (West Bromwich Albion). CL-Debüt für FC Kopenhagen im Alter von: 16 Jahre, 8 Monate, 19 Tage. © getty 22/26 Platz 5: CHARALAMPOS MAVRIAN (Omonia Nikosia). CL-Debüt für Panathinaikos im Alter von: 16 Jahre, 7 Monate, 29 Tage. © getty 23/26 Platz 4: YOURI TIELEMANS (Leicester City). CL-Debüt für RSC Anderlecht im Alter von: 16 Jahre, 4 Monate, 25 Tage. © getty 24/26 Platz 3: ALEN HALILOVIC (SC Heerenveen). CL-Debüt für Dinamo Zagreb im Alter von: 16 Jahre, 4 Monate, 6 Tage. © getty 25/26 Platz 2: RAYAN CHERKI (Olympique Lyon). CL-Debüt für Lyon im Alter von: 16 Jahre, 3 Monate, 10 Tage. © getty 26/26 Platz 1: CELESTINE BABAYARO (Karriere beendet). CL-Debüt für RSC Anderlecht im Alter von: 16 Jahre, 2 Monate, 25 Tage.

Tottenham gegen Leipzig heute im TV und Livestream sehen

DAZN überträgt die Partie zwischen Jose Mourinhos Tottenham Hotspur und Julian Nagelsmanns RB Leipzig live und exklusiv in Deutschland und Österreich. Im Free-TV wird das Hinspiel des Achtelfinals der Champions League nicht gezeigt. Die Live-Berichterstattung beim Streamingdienst DAZN startet um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Tottenham vs. Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten Mourinho und Nagelsmann aufstellen:

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Lo Celso, Winks - Lamela, Alli, Bergwijn - Lucas Moura

Mourinho muss auf die verletzten Topstürmer Heung-Min Son und Harry Kane verzichten. Mittelfeldspieler Moussa Sissoko fällt ebenfalls aus.

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Nkunku, Laimer, Angelino - Werner, Schick

Dayot Upamecano fehlt aufgrund einer Gelbsperre beim Nagelsmann-Team.

Champions League: Alle Achtelfinal-Spiele auf einen Blick