PSG vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Borussia Dortmund: Alles eine Frage der Konzentration?

Paris Saint-Germain will in der Champions League gegen Borussia Dortmund (Dienstag, 21 Uhr live auf DAZN) zum ersten Mal seit vier Jahren das Viertelfinale erreichen. Sportlich läuft bei PSG derzeit alles nach Plan, und auch abseits des Platzes soll bei Trainer Thomas Tuchel diesmal nichts schiefgehen.

Sportlich ist Paris Saint-Germain derzeit über jeden Zweifel erhaben. Das heißt, der französische Abonnement-Meister war es bis zum Samstagabend, als Tuchel im Hinblick auf die Königsklasse Stars wie Kylian Mbappe, Marco Verratti oder Presnel Kimpembe im Gastspiel bei Abstiegskandidat SC Amiens schonte. Plötzlich führte der Außenseiter mit 3:0, nur um kurz vor Schluss noch mit 3:4 zurückzuliegen - nur um in der Nachspielzeit doch noch das 4:4 zu erzielen.

Doch auch dieses Ergebnis sollte man nicht zu hoch hängen. Man sei vom anstehenden Duell mit dem BVB "ein wenig abgelenkt" gewesen, gab Tuchel zu, doch die Moral stimmte: Zum ersten Mal in der Ligue-1-Geschichte punktete PSG noch nach einem Drei-Tore-Rückstand, wettbewerbsübergreifend war es das bereits 23. Spiel in Folge ohne Niederlage (20 Siege, 3 Remis), obendrein das 32. Auswärtsspiel in der Liga in Serie mit einem Treffer. Der Vorsprung in der Liga beträgt zehn Punkte, auch in den beiden nationalen Pokalwettbewerben liegt man auf Kurs.

Bilanz von PSG: Die letzten zehn Spiele

Datum Wettbewerb Gegner Ergebnis 15. Januar Ligue 1 AS Monaco (A) 4:1 19. Januar Coupe de France, 10. Runde FC Lorient (A) 1:0 22. Januar Ligapokal, Halbfinale Stade Reims (A) 3:0 26. Januar Ligue 1 Lille OSC (A) 2:0 29. Januar Coupe de France, Achtelfinale FC Pau (A) 2:0 1. Februar Ligue 1 Montpellier HSC (H) 5:0 4. Februar Ligue 1 FC Nantes (A) 2:1 9. Februar Ligue 1 Olympique Lyon (H) 4:2 12. Februar Coupe de France, Viertelfinale Dijon FCO (A) 6:1 15. Februar Ligue 1 SC Amiens (A) 4:4

Wie gesagt, sportlich ist alles im Lot. Dennoch scheinen die Nerven bei den Verantwortlichen angespannt, jetzt wo es so richtig ernst wird: Abgerechnet wird an der Seine schließlich in der Champions League, und nach dreimaligem Scheitern im Achtelfinale in Folge sucht die französische Presse eifrig nach Zeichen der Apokalypse. Vier Gegentore in Amiens? Geht es schon wieder dahin?

Und so sah sich Tuchel auf der Pressekonferenz zu einer Brandrede genötigt, auf der er wild gestikulierend gleich mehrfach unwillkürlich ins Englische wechselte: "Die ganze Welt denkt jetzt: Oh, sie werden unruhig, unruhig, unruhig, sie haben viele Probleme, aber nein. Das ist das Leben! Das ist Fußball!" Gegen Dortmund werde man ein anderes Spiel sehen.

Ähnlich hatte er bereits nach dem 4:2-Heimsieg am vorigen Sonntag gegen Olympique Lyon reagiert. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Kritik", betonte Tuchel: "Wir machen Fehler, ja. Aber wir gewinnen und gewinnen", trotz englischer Wochen und vieler Verletzte.

Die Champions-League-Ergebnisse von Paris Saint-Germain in der Scheich-Ära © getty 1/18 Paris Saint-Germain trifft im Champions-League-Achtelfinale auf Borussia Dortmund. Zum achten Mal seit der Übernahme des Klub durch Qatar Sports Investments will man die Krone in der Königsklasse erringen. SPOX blickt zurück. © getty 2/18 Rückblick: Im Mai 2011 fing QSI an, sukzessive die Anteile des Klubs aufzukaufen, der vorige Besitzer war der Fernsehsender Canal+. Unter dem neuen Vereinspräsidenten Nasser Al-Khelaifi (rechts) pumpte Katar hunderte Millionen Euro in den Klub. © getty 3/18 In der Saison 2011/12 spielte man aber erst einmal Europa League, weil man in der Liga zuvor nur Vierter geworden war. Die EL schenkte man in der Gruppenphase sang- und klanglos ab. Am 30. Dezember 2011 wurde Carlo Ancelotti geholt - es konnte losgehen! © getty 4/18 2012/13: Neue Stars wie Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti oder Thiago Silva führten PSG in der Vorrundengruppe mit 15 Punkten auf Rang eins. Im Achtelfinale reichte ein 2:1 auswärts in Valencia mit anschließendem Remis. © getty 5/18 Gegen den FC Barcelona schied PSG dann aber im Viertelfinale aus - und zwar denkbar bitter aufgrund der Anzahl der Auswärtstore (2:2 daheim, 1:1 im Rückspiel in Barcelona). Barca wurde anschließend von den Bayern zerlegt. © getty 6/18 2013/14: Edinson Cavani stieß zum Team, erneut fuhr PSG den Liga-Titel ein und marschierte souverän durch die CL-Gruppenphase (16 Punkte). Im Achtelfinale war Bayer Leverkusen chancenlos (0:4 daheim, 1:2 auswärts). © getty 7/18 Im Viertelfinale schienen Zlatan und Co. nach einem 3:1-Heimsieg über den FC Chelsea auf Kurs, doch im Rückspiel verlor man an der Stamford Bridge mit 0:2. Demba Ba zerstörte alle Träume in der 87. Minute. © getty 8/18 2014/15: Diesmal reichte es in der Gruppenphase nur zu Platz zwei hinter dem FC Barcelona, wobei beide Teams ihre Heimspiele gegeneinander gewannen. Im Achtelfinale gab es die Revanche gegen Chelsea (1:1 daheim, 2:2 auswärts). © getty 9/18 Das Viertelfinale wartete erneut mit Barca auf. Gegen den späteren Champion gab es wieder nichts zu holen: 1:3 daheim, 0:2 auswärts. Luis Suarez knipste zwei-, Neymar sogar dreifach. © getty 10/18 2015/16: Angel Di Maria verstärkte das Team von Trainer Laurent Blanc, in der Gruppe kam PSG hinter dem späteren Champion Real Madrid auf Platz zwei ein. Im Achtelfinale siegte man zweimal mit 2:1 gegen den FC Chelsea. © getty 11/18 Im Viertelfinale gegen Manchester City scheiterte man diesmal knapp. Im Hinspiel daheim gab es ein 2:2, das Tor zum 1:0-Erfolg für die Citizens erzielte Kevin De Bruyne im Rückspiel in der 76. Minute. © getty 12/18 2016/17: Jetzt war Unai Emery am Ruder, Zlatan ging zu United, dafür kam unter anderem Julian Draxler an die Seine. Platz zwei in der Gruppe hinter dem FC Arsenal bedeutete einen Hammergegner im Achtelfinale: den FC Barcelona. © getty 13/18 Es folgte ein 4:0-Triumphzug im Hinspiel - Draxler traf zum 2:0 - und ein historischer Kollaps im Camp Nou: "Nur" 1:3 stand es kurz vor Schluss, und dann Neymar (88.), wieder Neymar (90.+1) und Roberto (90.+5) - der Albtraum war perfekt. © getty 14/18 2017/18: 222 Millionen Euro für Neymar, Kylian Mbappe obendrauf - reicht das für den Titel? Die Gruppenphase beendete PSG mit 25:4-Toren noch vor den Bayern - aber im Achtelfinale wartete Titelverteidiger Real Madrid. © getty 15/18 Die Königlichen waren zu abgezockt für Emerys Star-Ensemble: Zuerst ein klares 3:1 im Heimspiel, dann auch noch ein 2:1-Auswärtserfolg im Prinzenpark. Cristiano Ronaldo erzielte im Duell gleich drei Tore. © getty 16/18 2018/19: Das erste Jahr unter Thomas Tuchel, außerdem kamen Gigi Buffon, Thilo Kehrer, Juan Bernat ... PSG gewann die Gruppenphase vor dem FC Liverpool und war auch im Achtelfinale gegen ManUnited Favorit. © getty 17/18 Das Duell schien nach einem 2:0-Auswärtserfolg im Old Trafford eigentlich gegessen - doch dank Romelo Lukaku in der 94. Minute schaffte United das 3:1 auswärts und war weiter. Zum sechsten Mal in Serie hatte PSG das entscheidende Rückspiel verloren. © getty 18/18 2019/2020: Und heuer? In der Gruppenphase distanzierten Neymar, Mbappe und Co. mit 16 Punkten sogar Real Madrid (11) und kassierten in sechs Spielen nur zwei Gegentore. Ist gegen den BVB aber doch mal wieder im Achtelfinale schon Schluss?

PSG: Stress zwischen Thomas Tuchel und Kylian Mbappe wegmoderiert

Sehr gewissenhaft ist man dieser Tage bei PSG bemüht, (potenzielle) Brandherde abseits des Platzes zu löschen. Als Kylian Mbappe beim 5:0 gegen HSC Montpellier in der 68. Minute ausgewechselt wurde und Tuchel anschließend keines Blickes würdigte, gab es tags darauf ein Einzelgespräch mit ihm, dem Trainer und PSG-Sportdirektor Leonardo.

Letzterer wandte sich anschließend an die Medien: "Wenn ein Spieler vom Platz stürmt und dem Coach Widerworte gibt, okay, das ist ein Fehler. Das regeln wir intern." Kritik an der Person Kylian Mbappe akzeptiere er jedoch nicht: "Er ist ein wunderbarer Mensch, der sich voll reinhängt, und ein fantastischer Spieler." Überhaupt gefalle ihm die "Negativität" rund um den Klub nicht: "Das sieht aus wie die Vorbereitung auf eine Niederlage. Dabei wäre es gut für PSG und Frankreich, wenn wir ins Finale kommen oder mehr."

Die Spannungen zwischen Mbappe und Tuchel wurden von höchster Stelle wegmoderiert, gegen Amiens nahm der Weltmeister klaglos auf der Bank Platz. Und auch sonst gibt es im Kader wenige Baustellen. Stürmer Edinson Cavani traf nach Monaten ohne Tor gegen Lyon endlich wieder, die Abwehr steht trotz des offensiven 4-4-2-Systems mit Neymar und Angel di Maria zumeist souverän.

© imago images

PSG: Mit Neymar und vollster Konzentration gegen den BVB

Neymar, der zuletzt vier Spiele verletzt fehlte, wird für den Clash gegen Dortmund auch wieder zur Verfügung stehen. Die wieder einmal exzessive Geburtstagsparty des nun 28 Jahre alten Brasilianers nahm Tuchel betont gelassen: "Ist es die bestmögliche Vorbereitung auf ein Spiel? Nein. Aber es ist schade, weil die Leute so wieder die Gelegenheit bekommen, schlecht über uns zu reden."

Reden will man bei PSG derzeit möglichst wenig, ob nun über Geburtstagsfeiern, ausgewechselte Superstars - oder Tuchels Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Stattdessen legt der 46-Jährige den Fokus auf vollste Konzentration. "22-mal waren wir superkonzentriert" gewesen, erklärte er nach dem 4:4, ein Ausrutscher sei "menschlich, ganz normal". Gegen den BVB soll eine neue Serie gestartet werden.

PSG in der Champions League: Die Ergebnisse der letzten Jahre