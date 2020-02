FC Chelsea gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hier erfahrt Ihr wo und wie Ihr das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern München live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

"Bayern ist im Moment besser drauf als wir", sagte Antonio Rüdiger. Das liegt wohl auch an dem Hintergrund, dass Chelsea seit dem 7. Dezember nur vier von zwölf Ligaspielen gewonnen hat.

FC Chelsea vs. FC Bayern München: Die wichtigsten Infos

Das lezte Pflichtspielduell zwischen dem FC Bayern und Chelsea liegt fast sieben Jahre zurück, damals setzten sich die Münchner im UEFA Supercup mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Auf dem Platz standen unter anderem David Alaba, Thomas Müller und Jerome Boateng.

Nun kommt es am heutigen Dienstagabend, den 25. Februar 2020, im Champions-League-Achtelfinale zum Aufeinandertreffen an der Stamford Bridge in London. Anstoß der Begegnung ist um 21 Uhr.

Als Schiedsrichter fungiert Clement Turpin aus Frankreich. Unterstützt wird der Offizielle durch:

Assistenten: Nicolas Danos und Cyril Gringore (beide Frankreich)

Nicolas Danos und Cyril Gringore (beide Frankreich) Vierter Offizieller: Frank Schneider (Frankreich)

Frank Schneider (Frankreich) VAR: Francois Letexier (Frankfreich)

FC Chelsea gegen FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern München gibt es heute ausschließlich bei Sky zu sehen. Der Pay-TV Sender bietet die Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona an.

Außerdem können alle Abonnenten via SkyGo auf einen Livestream zugreifen. Wer kein Abo besitzt, kann sich auf SkyTicket einen Tagespass kaufen.

FC Chelsea - FC Bayern München heute im Liveticker

Kein Sky-Abonnement? Kein Problem! Wir von SPOX halten Dich mit unserem ausführlichen Liveticker stets auf dem Laufenden. Mit uns bist Du hautnah dabei und verpasst garantiert nichts.

Hier geht's zum Ticker FC Chelsea gegen Bayern München.

FC Chelsea vs. FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hansi Flick muss im Hinspiel gegen Chelsea weiterhin auf die Langzeitverletzten Javi Martinez (Aufbautraininig nach Muskelbündelriss), Ivan Perisic (Knöchelbruch) und Niklas Süle (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) verzichten.

Ansonsten stehen dem Coach der Münchner ebenso wie Frank Lampard auf Seiten von Chelsea alle Spieler zur Verfügung. So könnten die Teams starten:

Chelsea: Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso - Barkley, Mount - Giroud

Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso - Barkley, Mount - Giroud Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Thiago - Coman, Gnabry - Lewandowski

Champions-League-Achtelfinale: Die Hinspiele

Parallel zum Spiel des FC Bayern beim FC Chelsea gastiert der FC Barcelona beim SSC Neapel. Alle Hinspiele des Champions-League-Achtelfinales im Überblick: