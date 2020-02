Wunderteam, Wachstumsexplosion, Reservistendasein: Wie aus Erling Haaland der umworbenste Torjäger Europas wurde

Erling Haaland ist in der Jugend einer der Kleinsten und profitiert in Bryne von seinen begabten Teamkollegen. Er wächst in zwei Jahren 17 Zentimeter, verzückt in Bergen die Scouts von Juventus sowie Manchester United, um dann etlichen Top-Klubs abzusagen und auf einen ungewöhnlichen Karriereplan zu setzen.

Hier geht's zur großen Multimedia-Story über Erling Haaland!

Er wird von Matthias Sammer gescoutet und gibt höchstpersönlich den ersten Impuls für seinen Wechsel zu Borussia Dortmund. SPOX und Goal sprachen mit Weggefährten und erzählen die Geschichte von Erling Braut Haaland.

