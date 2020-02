Champions League: Deshalb überträgt DAZN nicht FC Bayern gegen Chelsea

Der FC Chelsea empfängt im Achtelfinale der Champions League den FC Bayern München. Warum das Spiel nicht vom Streamingdienst DAZN übertragen wird, erfahrt Ihr im Artikel.

Die Champions League live auf DAZN! Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Wann spielt Bayern München gegen Chelsea in der Champions League?

Der FC Bayern tritt heute in der Champions League beim FC Chelsea an. Anpfiff ist um 21 Uhr an der Stamford Bridge. Schiedsrichter der Begegnung ist der Franzose Clement Turpin. Assistiert wird er von seinen Landsmännern Nicolas Danos und Cyril Gringore. Vierter Offizieller ist Frank Schneider und als Video Assistant Referee fungiert Francois Letexier.

Deshalb überträgt DAZN nicht Chelsea gegen den FC Bayern

Die Rechtesituation an der Champions League ist bekanntlich etwas kompliziert, da sich DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Rechte teilen. In der Gruppenphase hatte der Streaminganbieter den Löwenanteil der Spiele live und exklusiv in voller Länge übertragen. Im Hinspiel des Achtelfinals der Königsklasse übertragen beide Anbieter jeweils vier Spiele.

Sky hatte dabei das Erstzugriffsrecht und hat sich für die Partie des FC Bayern beim FC Chelsea entschieden. Daher läufit die Partie exklusiv beim Pay-TV-Anbieter und nicht auf DAZN. Der Streamingdienst hatte dafür exklusiv in voller Länge die Hinspiele von Borussia Dortmund und RB Leipzig im Programm.

FC Bayern München trifft auf Chelsea: So liefen die beiden Teams im "Finale dahoam" auf © getty 1/31 Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Achtelfinale auf den FC Chelsea. Es ist das erste Duell in der Königsklasse seit dem "Finale dahoam" 2012. Wir zeigen die Aufstellungen von damals. © getty 2/31 TOR - MANUEL NEUER © getty 3/31 ABWEHR - PHILIPP LAHM © getty 4/31 JEROME BOATENG © getty 5/31 ANATOLIJ TYMOSCHTSCHUK © getty 6/31 DIEGO CONTENTO © getty 7/31 MITTELFELD - BASTIAN SCHWEINSTEIGER © getty 8/31 TONI KROOS © getty 9/31 ARJEN ROBBEN © getty 10/31 THOMAS MÜLLER © getty 11/31 FRANCK RIBERY © getty 12/31 ANGRIFF - MARIO GOMEZ © getty 13/31 EINWECHSELSPIELER - DANIEL VAN BUYTEN (87. für Müller) © getty 14/31 IVICA OLIC (96. für Ribery) © getty 15/31 TRAINER: JUPP HEYNCKES © getty 16/31 Die Aufstellung des FC Bayern München. © getty 17/31 TOR - PETR CECH © getty 18/31 ABWEHR - JOSE BOSINGWA © getty 19/31 GARY CAHILL © getty 20/31 DAVID LUIZ © getty 21/31 ASHLEY COLE © getty 22/31 MITTELFELD - FRANK LAMPARD © getty 23/31 JOHN OBI MIKEL © getty 24/31 SALOMON KALOU © getty 25/31 JUAN MATA © getty 26/31 RYAN BERTRAND © getty 27/31 ANGRIFF - DIDIER DROGBA © getty 28/31 EINWECHSELSPIELER - FLORENT MALOUDA (73. für Bertrand) © getty 29/31 FERNANDO TORRES (84. für Kalou) © getty 30/31 TRAINER - ROBERTO DI MATTEO © getty 31/31 Die Aufstellung des FC Chelsea.

Champions League live auf DAZN: SSC Neapel gegen FC Barcelona exklusiv in voller Länge

Doch auch DAZN hat heute Champions League im Angebot. Dort läuft live und exklusiv in voller Länge die Partie des SSC Neapel gegen den FC Barcelona. Ab 20.45 Uhr startet der Stream mit den Vorberichten zum Spiel der beiden Maradona-Klubs.

Moderator: Alexander Schlüter

Experte: Jonas Hummels

Kommentator: Marco Hagemann

Wer bislang noch kein DAZN-Abo hat, kann den Streamingdienst im ersten Monat kostenfrei testen. Erst im zweiten Monat kostet DAZN dann 11,99 Euro und das ohne lange Vertragslaufzeiten, denn DAZN ist jederzeit monatlich kündbar. Fußballfans, die sich langfristig binden, können aber sparen. Im Jahresabo gibt es DAZN nämlich für 119,99 Euro.

Die Champions League im Liveticker

Und wer gar keine Möglichkeit hat, Bewegtbilder aus der Champions League zu erhaschen, kann sich bei SPOX informieren. Hier gibt es beide Spiele im ausführlichen Liveticker, sodass Ihr nichts verpasst.

© getty

Das Achtelfinale der Champions League im Überblick

Am Mittwoch starten dann noch drei weitere Mitfavoriten ins Achtelfinale.

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung Ergebnis 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 2:1 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 1:0 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 0:1 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 4:1 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky - 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN - 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky - 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN -