Champions League: Wann findet das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea statt?

Wer eine Runde weiterzieht, entscheidet sich erst im Rückspiel. Wann der FC Bayern München den FC Chelsea zum Rückspiel des Achtelfinals der Champions League empfängt, erfahrt Ihr von SPOX.

Champions League, Achtelfinale: Wo findet das Rückspiel des FC Bayern statt?

Da der FC Bayern die Vorrunde der Champions League als Gruppenerster abgeschlossen hat, besitzt der deutsche Rekordmeister im Rückspiel der ersten K.o.-Runde Heimrecht.

Das Rückspiel des Achtelfinales trägt der FC Bayern dementsprechend in der Allianz Arena aus. Die 2005 eröffnete Arena fasst bei internationalen Spielen 70.000 Zuschauer. Gespielt wird seit 2016 wieder auf Naturrasen.

Wann findet das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea statt?

Das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League steigt für den FC Bayern in diesem Jahr am Mittwoch, den 18. März. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr.

Wie in der Champions-League-K.o.-Phase üblich, findet das Rückspiel an einem Mittwoch statt, wenn das Hinspiel an einem Dienstag gespielt wurde.

Für den FC Bayern ist das Spiel der Auftakt in eine Reihe eventuell entscheidender Spiele - auch in der Bundesliga. Rund eineinhalb Wochen später geht es am 28. Spieltag zum BVB (4. April), bevor am 30. Spieltag das Gastspiel in Leverkusen ansteht. Eine Woche später (31. Spieltag) empfängt der deutsche Rekordmeister Borussia Mönchengladbach.

Das CL-Rückspiel des FC Bayern im TV und Livestream

Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea wird, wie das Hinspiel, live und exklusiv bei Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte sowohl für das Einzelspiel als auch für die Konferenz gesichert.

Um das Spiel zu streamen, benötigt Ihr entweder ein Sky-TV-Abo und die SkyGo-App oder einen Zugang über Sky Ticket.

Champions League im Liveticker: Achtelfinale

Alle Spiele des Achtelfinals der Königklasse gibt es bei uns im Liveticker. Die Übersicht über alle Ticker des Tages findet Ihr stets hier.

FC Bayern München: Termine, Spielplan

Für den FC Bayern stehen viele englische Wochen an, unter anderem wartet der FC Chelsea in der CL und der FC Schalke im DFB-Pokal.