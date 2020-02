Die Champions League geht in die heiße Phase. Wie Ihr die Königsklasse im legalen Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League im legalen Livestream sehen: So geht's

Die UEFA Champions League wird in dieser Saison nicht im Free-TV übertragen. DAZN und Sky die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Im Achtelfinale zeigen pro Spieltag Sky und DAZN jeweils nur eine Partie als Einzelspiel. Hier findet Ihr alle Infos dazu.

Bei DAZN gibt es die Möglichkeit, Spiele der UEFA Champions League legal und kostenlos im Livestream zu schauen. Allerdings gilt dies nur für Neukunden, denn der erste Monat beim Streamingdienst ist kostenlos. So haben neue Abonnenten die Chance, 30 Tage lang Partien der Königsklasse zu schauen, ohne einen Cent dafür ausgeben zu müssen.

Neben der Champions League zeigt DAZN die komplette UEFA Europa League sowie das Beste aus MLS, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Hinzu kommen die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, genau wie die frühen Sonntagsspiele.

Für alle Mehrsport-Freude hat der Streaming-Dienst auch Live-Events aus NBA, NFL, MLB, NHL, Darts, UFC, Boxen, Tennis, Rennsport, Beachvolleyball etc. im Angebot.

Der erste Monat bei DAZN ist kostenfrei, danach kostet der Dienst 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

Wie gewohnt gibt es die Champions League aber auch weiterhin auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Dieser zeigt im Achtelfinale alle Spiele in der Konferenz und ein Spiel pro Spieltag als Exklusivspiel bei sich im Bezahlfernsehen oder via Sky Go im Livestream. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die Champions League im Livestream via Sky Ticket zu verfolgen.

Der Streaming-Anbieter kostet pro Monat 11,99 Euro, im Jahresabo sogar nur 119,99 Euro. Zuvor könnt Ihr das Programm zudem einen Monat lang kostenfrei testen.

Champions League im Liveticker

Wer keinen Zugang zum Bewegtbild hat, kann auch alle Champions-League-Spiele hier im Liveticker verfolgen. Mit SPOX verpasst Ihr kein einziges Spiel, keine wichtigen Szenen, kein Ergebnis. Alle Champions-League-Spiele im Liveticker findet Ihr hier. Natürlich auch alle Ergebnisse zum Nachlesen.

Champions League: Die vergangenen Sieger