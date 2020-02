So könnt Ihr die beiden Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League am heutigen Dienstagabend live und in voller Länge im Livestream, TV und SPOX-Liveticker verfolgen.

Mit dem DAZN-Probemonat kannst Du das Duell zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona live und exklusiv verfolgen.

FC Bayern München, FC Chelsea, FC Barcelona und SSC Neapel: Auch am heutigen Dienstagabend, den 25. Februar 2020, ist im Champions-League-Achtelfinale wieder einiges geboten.

Champions League: Die heutigen Partien

Der FC Chelsea empfängt im Champions-League-Achtelfinale heute Abend um 21 Uhr den FC Bayern München an der Stamford Bridge und zeitgleich tritt der FC Barcelona auswärts im Stadio San Paolo beim SSC Neapel an.

Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel des SSC Neapel gegen den FC Barcelona gibt es am heutigen Abend live und exklusiv nur beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Das Parallelspiel zwischen Chelsea und dem FC Bayern München gibt es heute beim Pay-TV Anbieter Sky zu sehen. Neben dem Einzelspiel kann das Duell an der Stamford Bridge bei Sky auch in der Konferenz verfolgt werden.

Zudem hat der Pay-TV Sender für alle seine Kunden via SkyGo einen Livestream im Angebot. Nicht-Abonnenten können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Champions League heute im SPOX-Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Dann verfolge die beiden Champions-League-Partien am heutigen Abend live und kostenlos in unseren ausführlichen Tickern. Hier geht's zu den Livetickern:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere Liveticker zu sportlichen Highlights.

Champions-League-Achtelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Borussia Dortmund (2:1) und RB Leipzig (0:1) haben sich mit ihren Siegen bereits eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen, heute Abend wollen die Bayern nachziehen. Alle Achtelfinal-Begegnungen im Überblick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung Ergebnis 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 2:1 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 1:0 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 0:1 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 4:1 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky - 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN - 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky - 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN -

Champions-League-Achtelfinale: Die Rückspiele

Die Entscheidungen um den Einzug ins Viertelfinale fallen dann Mitte März in den Rückspielen. Alle Partien im Überblick: