Der Pay-TV Sender Sky überträgt auch am heutigen abschließenden Spieltag der Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League eine Partie in voller Länge und in der Konferenz.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr das zweite Spiel live und in voller Länge kostenlos verfolgen.

Real Madrid, Manchester City, Olympique Lyon und Juventus Turin: Zweifelsohne könnte es sich bei einigen dieser Namen auch um Finalisten handeln, aber heute steigen erst die letzten beiden Achtelfinal-Hinspiele.

Champions League: Die heutigen Partien

Real Madrid empfängt Manchester City im Santiago Bernabeau vor 81.044 Zuschauern und Juventus Turin gastiert bei Olympique Lyon im Groupama Stadium mit einem Fassungsvermögen von 59.186 Zuschauern.

Beide Partien finden am heutigen Mittwochabend, 26. Februar 2020, um 21 Uhr zum Abschluss der Hinspieltage statt.

© getty

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Real Madrid gegen Manchester City, Zinedine Zidane gegen Pep Guardiola, Karim Benzema gegen Sergio Agüero, Ilkay Gündogan gegen Toni Kroos - das Aufeinandertreffen der beiden Klubs bringt so einige spannende Duelle mit sich.

Das ganze könnt Ihr live und exklusiv nur bei Sky verfolgen. Neben der Einzelpartie hat der Pay-TV Sender zudem eine Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Lyon und Juve im Angebot.

Für alle Abonnenten die unterwegs sind gibt es außerdem via SkyGo einen Livestream. Nicht-Abonnenten können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Champions League heute im SPOX-Liveticker

Keinen Zugang zu Bewegtbild? Dann haben wir von SPOX genau das Richtige für Euch. Mit unseren ausführlichen Livetickern verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zu den heutigen Livetickern:

Weitere Ticker findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele

Parallel zum Spiel auf Sky überträgt der Streamingdienst DAZN die Partie Olympique Lyon gegen Juventus Turin. Die Achtelfinal-Hinspiele im Überblick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung Ergebnis 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 2:1 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 1:0 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 0:1 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 4:1 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky 0:3 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN 1:1 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky - 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN -

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele

Bis zu den ersten Rückspielen sind es noch knapp zwei Wochen. Auch dann teilen sich wie bei den Achtelfinal-Hinspielen Sky und DAZN die Übertragungen auf. Alle Partien auf einen Blick: