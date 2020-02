Champions League, Achtelfinale: Diese Spiele zeigt DAZN live im TV und Livestream

Das Achtelfinale der Champions League steht kurz bevor, drei deutsche Teams sind noch Im Wettbewerb. Welche Spiele von RB Leipzig, dem FC Bayern und dem BVB Ihr auf DAZN sehen könnt und was der Streamingdienst noch überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Testet DAZN hier einen Monat lang kostenlos und erlebt die Champions League live!

Champions League: Wann findet das Achtelfinale statt?

Am 18. und 19. Februar sowie eine Woche später am 25. und 26. Februar finden die Hinspiele des Achtelfinals statt. Im März geht es am 10./11. und 17./18. März mit den Rückspielen weiter. Die Begegnungen starten immer um 21 Uhr.

Champions League auf DAZN und Sky: So werden die Übertragungsrechte gewählt

DAZN besitzt in dieser Saison nicht die alleinigen Übertragungsrechte an der Champions League, der Streamingdienst teilt sie sich mit Sky. An jedem Tag wird jeweils eine Begegnung auf DAZN und Sky gezeigt, die Aufteilung wurde mit einem Picking-System festgelegt. Hier erfahrt Ihr die Abläufe - den kompletten Spielplan inklusive der Übertragungsrechte findet Ihr etwas weiter unten.

Achtelfinal-Hinspiele:

Bei den Hinspielen durfte Sky sich für ein Spiel mit deutscher Beteiligung entscheiden, wobei die Wahl auf den FC Bayern fiel. DAZN überträgt dafür die Spiele des BVB und von RB Leipzig.

Achtelfinal-Rückspiele:

Sky hat sich die Rechte an allen Spielen mit deutscher Beteiligung sowie der Partie zwischen Real Madrid und Manchester City gesichert. Die anderen vier Begegnungen könnt Ihr auf DAZN sehen.

© getty

Champions League auf DAZN: Spielplan und Übertragungsrechte

Das Eröffnungsspiel des Achtelfinals zwischen dem BVB und Paris Saint-Germain könnt Ihr am 18. Februar live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen. Hier habt Ihr eine Übersicht des gesamten Spielplans:

Die Achtelfinal-Hinspiele in Deutschland und Österreich

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN

Die Achtelfinal-Rückspiele in Deutschland

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung* 10. März RB Leipzig Tottenham Hotspur Sky 10. März FC Valencia Atalanta Bergamo DAZN 11. März Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Sky 11. März FC Liverpool Atletico Madrid DAZN 17. März Manchester City Real Madrid Sky 17. März Juventus Olympique Lyon DAZN 18. März FC Bayern München FC Chelsea Sky 18. März FC Barcelona SSC Neapel DAZN



*Die Aufteilung der Rückspiele in Österreich wird erst nach den Hinspielen entschieden.

DAZN: Spitzensport live und in voller Länge

Für Fußballfans bietet DAZN noch viele weitere Übertragungen an, unter anderem aus der Europa League, der Bundesliga, Serie A, La Liga und Ligue 1. Darüber hinaus findet Ihr hier zahlreiche Events aus dem US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis (US-Open, Australian Open, French Open), Motor- und Wintersport, Boxen, MMA oder Handball.

Ihr könnt den Streamingdienst übrigens vollkommen unverbindlich für einen Monat testen, danach kostet er 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Die Champions League im Liveticker auf SPOX

Auch ohne ein Abonnement der beiden Dienste könnt Ihr natürlich auf dem Laufenden bleiben. Alle Duelle der Königsklasse begleiten wir auf SPOX mit unseren Livetickern - klickt Euch einfach durch unseren Kalender und wählt einen aus.

Champions League 2020: Der Terminplan