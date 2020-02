Champions League, Achtelfinale: Termine, Übertragung der Rückspiele

In dieser Woche werden die restlichen vier Hinspiele des Champions-League-Achtelfinals gespielt. Unter anderem tritt der FC Bayern München auswärts gegen den FC Chelsea an. Wann die jeweiligen Rückspiele stattfinden und wo ihr sie sehen könnt, erfahrt ihr hier.



Ihr wollt die Achtelfinal-Rückrunde der Champions League sehen? Schnappt Euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN

Champions League: Die Termine und Uhrzeiten der Achtelfinal-Rückspiele

Knapp drei Wochen Pause haben die jeweiligen Mannschaften zwischen dem Hin- und Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals. Die acht Mannschaften, die vergangene Woche bereits gespielt haben, treten entweder am 10. oder am 11. März wieder an.

Die restlichen acht Mannschaften, die in der zweiten Woche spielen, spielen ihre Rückspiele entweder am 17. oder am 18. März. In beiden Wochen sind die Spieltage wieder Dienstag und Mittwoch. Alle Partien starten um 21 Uhr.

© getty

Champions League, Achtelfinale: Wer überträgt die Spiele?

In der laufenden Saison teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte an der Champions League.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 10.3.2020 21 Uhr FC Valencia Atalanta Bergamo DAZN 10.3.2020 21 Uhr RB Leipzig Tottenham Hotspur Sky 11.3.2020 21 Uhr FC Liverpool Atletico Madrid DAZN 11.3.2020 21 Uhr Paris-Saint Germain Borussia Dortmund Sky 17.3.2020 21 Uhr Juventus Turin Olympique Lyon DAZN 17.3.2020 21 Uhr Manchester City Real Madrid Sky 18.3.2020 21 Uhr FC Barcelona SSC Neapel DAZN 18.3.2020 21 Uhr FC Bayern München FC Chelsea Sky

DAZN zeigt neben der Champions League auch Topfußball aus Italien, Frankreich und Spanien.

Zusätzlich findet Ihr dort auch Basketball, Football, Eishockey, Baseball und Fußball aus den amerikanischen Topligen. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo bei Dazn 11,99 Euro,das Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Champions League: Die Achtelfinalspiele im Liveticker

Alternativ gibt es alle Spiele der Champions League im SPOX-Liveticker. Der Ticker liefert Euch detaillierte Informationen und alles Wissenswerte von dem jeweiligen Spiel.

Hier entlang zur Übersicht für alle verfügbaren SPOX-Liveticker

Champions League, Achtelfinale: Die Hinrunde

Aus der ersten Champions-League-Woche der Achtelfinal-Hinspiele kam der FC Valencia mit dem größten Rückstand. Die Spanier erzielten nur ein Tor gegen Atalanta, kassierten derer vier und bräuchten schon ein kleines Wunder im Rückspiel vor heimischer Kulisse, um ins Viertelfinale vorzudringen.

Alle anderen Partien wurden bisher mit nur einem Tor Abstand gewonnen und versprechen damit äußerst spannende Rückrundenspiele.