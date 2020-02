Champions League, Achtelfinale: BVB gegen Paris Saint-Germain live im TV und Livestream sehen – so geht’s

Das Achtelfinale der Champions League steht vor der Tür, Borussia Dortmund empfängt zuhause Paris Saint-Germain. Wie Ihr das Spiel des BVB live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League, BVB gegen PSG: Wo und wann findet das Achtelfinale statt?

Das Hinspiel zwischen der Borussia und seinen französischen Gästen findet am 18. Februar 2020 im Signal Iduna Park in Dortmund statt - angestoßen wird um 21 Uhr.

Champions League, Achtelfinale: BVB gegen Paris Saint-Germain live im TV und Livestream

Nur bei DAZN könnt Ihr die Begegnung zwischen Dortmund und Paris live und in voller Länge sehen. Pünktlich zum Anpfiff könnt Ihr dort einschalten, der Livestream ist auf sämtlichen mobilen Endgeräten und Eurem Computer verfügbar.

Neben der Königsklasse hat DAZN noch viele weitere Liveevents für Euch im Programm. Nicht nur Fußballfans kommen mit der Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und La Liga voll auf Ihre Kosten, sondern auch Fans des US-Sports (NBA, MLB, NFL, NHL), Boxens, MMA, Tennis und vielem mehr. Das Ganze kostet lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 im Jahresabo und kann hier kostenlos ausprobiert werden.

Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt Ausschnitte der Partie in seiner Dienstags-Konferenz. Diese läuft entweder über Euren Receiver oder kann via Sky Go auch online gestreamt werden.

CL-Achtelfinale zwischen Dortmund und Paris im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr das Hinspiel zwischen Dortmund und Paris nicht live und in Farbe sehen könnt, greift einfach zu unserem Liveticker auf SPOX. Damit verpasst Ihr keine wichtige Aktion auf dem Feld, in unserem Kalender findet Ihr darüber hinaus viele weitere Ticker zur Königsklasse und weiteren Sportevents.

Champions League, Achtelfinale: Spielplan mit Dortmund, Bayern, Leipzig und Co.

Neben Borussia Dortmund sind mit RB Leipzig und dem FC Bayern noch zwei weitere Teams im Rennen um den Henkelpott. Hier seht Ihr alle Hinspiele im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Valencia 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur RB Leipzig 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea FC Bayern München 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel FC Barcelona 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon Juventus Turin 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid Manchester City

Champions League, BVB gegen PSG: Zahlen und Fakten

International sind die beiden Klubs sich bislang noch nicht häufig begegnet. Das einzige Aufeinandertreffen zwischen der Borussia und PSG war in der Gruppenphase der Europa League 2010. Beide Duelle endeten damals unentschieden - 0:0 in Paris und 1:1 in Dortmund.

Bei den Franzosen lief die diesjährige CL-Gruppenphase etwas runder als bei Dortmund. Der BVB musste sich zweimal geschlagen geben, Paris verlor keine Partie und ließ nur in Madrid zwei Punkte liegen.

PSG hat es erst fünfmal ins Viertelfinale der Königsklasse geschafft, am weitesten schafften die Pariser es 1995, als sie ins Halbfinale einzogen.

Champions League 2020: Der Terminplan