Am Dienstag stehen die ersten Spiele des Achtelfinals in der UEFA Champions League auf dem Programm. Wann in den Rückspielen die Entscheidung um den Viertelfinal-Einzug fällt, verraten wir Euch hier.

Acht Spiele des Champions-League-Achtelfinals gibt es live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Hole Dir Deinen kostenlosen Probemonat und sei live dabei!

Champions League, Achtelfinale: Wann finden die Rückspiele statt?

Die Rückspiele im Champions-League-Achtelfinale finden am 10./11. sowie 17./18. März statt.

In jeder der beiden Wochen werden dienstags und mittwochs jeweils zwei Spiele ausgetragen, Anpfiff für alle Begegnungen ist um 21 Uhr.

© getty

Champions League: Das Achtelfinale in der Übersicht

Aus deutscher Sicht warten knifflige Aufgaben: Der BVB trifft auf Ex-Coach Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain, Leipzig und Bayern müssen zunächst auswärts bei Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea antreten.

Hinspiel:

Datum Heim Auswärts 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona 26. Februar Real Madrid Manchester City 26. Februar Olympique Lyon Juventus

Rückspiel:

Datum Heim Auswärts 10. März RB Leipzig Tottenham Hotspur 10. März FC Valencia Atalanta Bergamo 11. März Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 11. März FC Liverpool Atletico Madrid 17. März Manchester City Real Madrid 17. März Juventus Olympique Lyon 18. März FC Bayern München FC Chelsea 18. März FC Barcelona SSC Neapel

Champions League: Das Achtelfinale live im TV und Livestream sehen

Die Spiele der Champions League in der aktuellen Saison sind bei Sky und DAZN zu sehen. An jedem Tag zeigen die beiden Anbieter jeweils ein Spiel exklusiv in voller Länge.

Bei den Rückspielen sieht die Aufteilung folgendermaßen aus: Sky zeigt alle Partien der deutschen Klubs sowie das Spiel Manchester City gegen Real Madrid exklusiv. Alle weiteren Spiele überträgt DAZN.

Neben der Champions League zeigt DAZN auch die Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Das Angebot könnt Ihr einen Monat gratis testen, im Anschluss kostet das Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

Hinspiel:

Heim Auswärts Übertragung Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN Atletico Madrid FC Liverpool Sky Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN Atalanta Bergamo FC Valencia Sky FC Chelsea FC Bayern München Sky SSC Neapel FC Barcelona DAZN Real Madrid Manchester City Sky Olympique Lyon Juventus DAZN

Rückspiel:

Heim Auswärts Übertragung RB Leipzig Tottenham Hotspur Sky FC Valencia Atalanta Bergamo DAZN Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Sky FC Liverpool Atletico Madrid DAZN Manchester City Real Madrid Sky Juventus Olympique Lyon DAZN FC Bayern München FC Chelsea Sky FC Barcelona SSC Neapel DAZN

Champions League, Achtelfinale: Alle Spiele im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr live beim Geschehen dabei sein: Im Liveticker von SPOX informieren wir Euch über alle Highlights aus den Stadien.

Hier geht's es zur Liveticker-Übersicht vom 17. Februar.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre

Drei Titel gingen in den vergangenen vier Jahren an Real Madrid. 2019 setzte sich der FC Liverpool gegen Tottenham durch Tore von Salah und Origi durch.