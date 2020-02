In des Hinspielen der Champions-League-Achtelfinals wollen die Teams den Grundstein für den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale legen, doch auch die Rückspiele stehen bereits kurz bevor. Hier erfahrt Ihr, wann diese ausgetragen werden.

Sieh vier der acht Champions-League-Rückspiele live und exklusiv in voller Länge auf DAZN! Hole Dir hier Deinen kostenlosen Probemonat.

Champions League, Achtelfinal-Rückspiele: Termine, Datum

Die Rückspiele im Champions-League-Achtelfinale finden verteilt auf vier Tage statt. Am 10, 11., 17. und 18. März werden jeweils zwei Spiele ausgetragen.

Alle Begegnungen werden um 21 Uhr angepfiffen, zwei Spiele finden somit an jedem Spieltag zeitgleich statt.

© getty

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele in der Übersicht

Während Leipzig (gegen Tottenham Hotspur) und der FC Bayern (gegen den FC Chelsea) vor heimischer Kulisse um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, ist der BVB im Pariser Prinzenpark im Einsatz.

Datum Heim Auswärts 10. März RB Leipzig Tottenham Hotspur 10. März FC Valencia Atalanta Bergamo 11. März Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 11. März FC Liverpool Atletico Madrid 17. März Manchester City Real Madrid 17. März Juventus Olympique Lyon 18. März FC Bayern München FC Chelsea 18. März FC Barcelona SSC Neapel

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Champions League werden in Deutschland zwischen DAZN und Sky aufgeteilt. Beide Anbieter zeigen jeweils vier Spiele live und exlusiv in voller Länge, der Pay-TV-Sender bietet zudem eine Konferenzschaltung der parallel laufenden Partien an.

DAZN zeigt unter anderem die Partie von Titelverteidiger Liverpool gegen Atletico Madrid sowie das Topspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. Die drei Begegnungen der deutschen Vertreter sind hingegen nur bei Sky zu sehen. Dort steht auch ein Livestream via Sky Go bereit.

Neben der Königsklasse überträgt DAZN auch Fußball aus der Bundesliga, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und MLS. Das Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, im Anschluss zahlt Ihr 11,99 Euro für ein Monats- und 119,99 Euro für ein Jahresabo.

Heim Auswärts Übertragung DE RB Leipzig Tottenham Hotspur Sky FC Valencia Atalanta Bergamo DAZN Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Sky FC Liverpool Atletico Madrid DAZN Manchester City Real Madrid Sky Juventus Olympique Lyon DAZN FC Bayern München FC Chelsea Sky FC Barcelona SSC Neapel DAZN

Champions League: Alle Spiele im SPOX-Liveticker

Solltet Ihr nicht auf eine Übertragung im TV oder Livestream zurückgreifen können, schafft SPOX Abhilfe. In den dortigen Livetickern werdet Ihr durch alle Rückspiele des Champions-League-Achtelfinals geführt und verpasst keine entscheidende Aktion.

Hier geht's zum Ticker PSG gegen BVB.

Hier findet Ihr das Spiel FC Bayern gegen FC Chelsea.

Champions League: Die vergangenen Sieger

Real Madrid gewann drei der vergangenen vier Ausgaben der Champions League und ist mit 13 Titeln mit weitem Abstand Rekordsieger. Hierbei werden auch die Siege im Vorgängerwettbewerb miteingerechnet.