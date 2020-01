Wie die meisten anderen Wettbewerbe, befindet sich momentan auch die Champions League in der Winterpause. Wann das Achtelfinale der Königsklasse stattfindet und welche Begegnungen es gibt, erfahrt Ihr bei SPOX.

UEFA Champions League: Wann findet das Achtelfinale statt?

Das Achtelfinale der Champions League wird in dieser Saison an je vier Spieltagen für Hin- und Rückspiele stattfinden. Die Hinspiele werden am 18.2. und 19.2., sowie am 25.2. und 26.2. gespielt. Die Rückspiele werden hingegen am 10.3. und 11.3., sowie am 17.3. und 18.3. ausgetragen.

Die UEFA versucht die Spiele von Mannschaften eines Landesverbandes auf möglichst viele verschiedene Spieltage zu verteilen. So finden drei der vier Spieltage jeweils mit deutscher Beteiligung statt.

© getty

Champions League: Die Partien im Achtelfinale

Im Achtelfinale trifft immer ein Gruppensieger auf einen Gruppenzweiten. Zusätzlich durften Mannschaften aus demselben Landesverband nicht einander zugelost werden. Auch Mannschaften, die in der Gruppenphase bereits gegeneinander gespielt haben, konnten im Achtelfinale nicht aufeinandertreffen.

Die Begegnungen im Achtelfinale der Champions-League-Saison 2019/20

Gruppenzweite Gruppensieger Atletico Madrid FC Liverpool Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Atalanta Bergamo FC Valencia Tottenham Hotspur RB Leipzig FC Chelsea FC Bayern München SSC Neapel FC Barcelona Olympique Lyon Juventus Turin Real Madrid Manchester City

© getty

Champions League, Achtelfinale: Wer überträgt welches Spiel?

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Übertragungsrechte am Achtelfinale der Champions League. Alle Spiele des Achtelfinales werden jeweils um 21 Uhr angepfiffen.

Gruppenzweite Gruppensieger Termin Hinspiel Termin Rückspiel Atletico Madrid FC Liverpool 18.2./Sky 11.3./DAZN Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 18.2./DAZN 11.3./Sky Atalanta Bergamo FC Valencia 19.2./Sky 10.3./DAZN Tottenham Hotspur RB Leipzig 19.2./DAZN 10.3./Sky FC Chelsea FC Bayern München 25.2./Sky 18.3./Sky SSC Neapel FC Barcelona 25.2./DAZN 18.3./DAZN Olympique Lyon Juventus Turin 26.2./DAZN 17.3./DAZN Real Madrid Manchester City 26.2./Sky 17.3./Sky

Champions League: Die wichtigsten Termine 2020

Das Finale der Champions League findet in diesem Jahr, wie bereits 2005, im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt. Damals konnte sich der FC Liverpool nach einer sensationellen Aufholjagd im Elfmeterschießen gegen den AC Mailand durchsetzen.