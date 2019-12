Champions League: Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

RB Leipzig hat das Achtelfinalticket in der Champions League bereits sicher. Gegen Olympique Lyon geht es am letzten Spieltag um den Gruppensieg. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Champions League: Lyon - RB Leipzig: Wann und wo findet das Spiel statt?

Heute Abend bestreitet der RB Leipzig sein letztes Gruppenspiel bei Olympique Lyon im Lyoner Groupama Stadium. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Mit der Spielleitung wurde der englische Schiedsrichter Anthony Taylor beauftragt.

Olympique Lyon gegen RB Leipzig: Wer zeigt das Spiel heute live im TV und Livestream

In Deutschland wird das Spiel der Leipziger vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Die Berichterstattung zur Partie beginnt bereits um 19.30 Uhr. Das Spiel wird Martin Groß live aus Leipzig kommentieren. Das Spiel ist zudem auch in der Konferenz zu sehen.

Zusätzlich bietet Sky die Übertragung des Spiels für ihre Kunden auch im Livestream via Sky Go an. Für Nicht-Kunden besteht die Möglichkeit sich via Sky Ticket einen Tagespass zu kaufen und das Spiel so zu sehen.

In Österreich überträgt der Streamingdienst DAZN das Spiel zwischen Lyon und Leipzig. Außer der Champions League könnt Ihr auf DAZN auch die komplette Europa League, die Serie A, Ligue 1, LaLiga und MLS sehen.

Lyon - RB Leipzig: Champions League heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet zum Spiel Olympique Lyon - RB Leipzig einen Liveticker an. Das Spiel könnt Ihr auch im Champions-League-Konferenzticker verfolgen.

Olympique Lyon - RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Auf diese Startaufstellungen könnten Rudi Garcia und Julian Nagelsmann heute setzen:

Olympique Lyon: Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Marcal - Tousart, Thiago Mendes - Reine-Adelaide, Depay, Aouar - Dembele

Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Marcal - Tousart, Thiago Mendes - Reine-Adelaide, Depay, Aouar - Dembele RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Mukiele, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Forsberg - Schick, Werner

Champions League: Tabelle der Gruppe G

RB Leipzig ist bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert, mit einem Punkt haben die Leipziger sogar den Gruppensieg sicher. Gegner Lyon sichert sich hingegen mit einem Sieg den Einzug ins Achtelfinale und gleichzeitig auch den ersten Platz in Gruppe G.

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1. RB Leipzig 5 8:6 2 10 2. Zenit St. Petersburg 5 7:6 1 7 3. Olympique Lyon 5 7:6 1 7 4. Benfica Lissabon 5 7:11 -4 4

Champions League: Die heutigen Spiele in der Übersicht