Champions League: Wann findet das Achtelfinale 2019/20 statt?

Wann steigen die Spiele im Achtelfinale? Wann und wo findet das Finale statt? SPOX beantwortet Euch alle Fragen zur Champions League 2019/20.

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat auf DAZN und verfolge die Champions League live!

Champions League, Achtelfinale: Termin, Datum

Wann geht es für die qualifizierten Teams im Achtelfinale weiter? Eine Übersicht:

Hinspiele Rückspiele Di.,18./Mi., 19./Di., 25./Mi., 26. Februar Di., 10./Mi., 11./Di., 17./Mi., 18. März

Wie auch in den vergangenen Saisons werden die 16 Achtelfinalspiele auf acht Spieltage à zwei Spiele aufgeteilt. Dabei gilt: Wer im Hinspiel an einem Dienstag gespielt hat, spielt im Rückspiel an einem Mittwoch - und umgekehrt.

Champions League 2019/20: Die Auslosung der Achtelfinals

Gelost wird am 16. Dezember um 12 Uhr in französischen Nyon. Übertragen wird das Ganze live auf uefa.com sowie bei Sky Sport News HD.

Nicht möglich sind dabei Aufeinandertreffen von Teams, die entweder bereits in der Gruppe gegeneinander gespielt haben oder aus dem gleichen Landesverband (etwa Deutschland) kommen.

Abgesehen davon gibt es zwei Töpfe, einen mit den Gruppensiegern und einen mit den Gruppenzweiten. Die Gruppensieger haben in ihren Achtelfinalspielen jeweils im Rückspiel Heimrecht.

© getty

Champions League 2018/19, Achtelfinale: Ein Rückblick

In der vergangenen Saison war das Achtelfinale aus deutscher Sicht eine Runde zum Vergessen. Alle drei noch verbliebenen deutschen Teilnehmer schieden aus.

Schalke 04 musste nach einer umkämpften 2:3-Heimniederlage gegen Manchester City im Rückspiel einsehen, dass der spätere englische Meister eine Nummer zu groß ist und verabschiedete sich nach einem heftigen 0:7 im Emirates Stadium aus der Champions League.

Auch Revierrivale Borussia Dortmund scheiterte im Achtelfinale, der BVB unterlag nach einer 0:3-Pleite bei den Spurs auch im Rückspiel gegen Tottenham (0:1) und schied so torlos aus.

Immerhin ein Tor gelang dem FC Bayern im Rückspiel gegen Liverpool. Da der deutsche Rekordmeister sich allerdings gleich drei Buden einfing, genügte das passable 0:0 aus dem Hinspiel an der Anfield Road nicht zum Einzug ins Viertelfinale.

Zwei der drei deutschen Achtelfinalbezwinger trafen sich im weiteren Verlauf der Champions League 2018/19 im Finale wieder, dort setzte sich Jürgen Klopps FC Liverpool mit 2:0 gegen Tottenham Hotspur durch.

Champions League: Diese Spieler benötigten die wenigsten Partien für 20 Tore © getty 1/23 Harry Kane hat mit seinem Doppelpack gegen Olympiakos Piräus Champions-League-Geschichte geschrieben. Zum Erzielen von 20 Toren in der Königsklasse benötigte der Spurs-Stürmer nur 24 Spiele - einsame Spitze. Hier die Top 20 - ohne Messi und Ronaldo. © getty 2/23 Nicht in die Top 20 schaffte es unter anderem Lionel Messi, der sein 20. Tor erst im 40. CL-Spiel erzielte - im März 2010 gegen den VfB Stuttgart. © getty 3/23 Außerdem fehlen Cristiano Ronaldo (56 Spiele), Thomas Müller (53), Giovani Elber (47) und Luis Suarez (42). SPOX zeigt die Spieler, die die wenigsten Einsätze für 20 Tore benötigten. © getty 4/23 PLATZ 19: Roy Makaay - 39 Spiele (20. Tor für den FC Bayern München beim 4:0 gegen Ajax am 28. September 2004). © getty 5/23 PLATZ 19: Raul - 39 Spiele (20. Tor für Real Madrid beim 3:2 bei Manchester United am 19. April 2000). © getty 6/23 PLATZ 13: Didier Drogba - 38 Spiele (20. Tor für den FC Chelsea beim 4:0 bei Rosenborg Trondheim am 28. November 2007). © getty 7/23 PLATZ 13: Edinson Cavani - 38 Spiele (20. Tor für Paris Saint-Germain beim 3:1 bei Ludogorets Razgrad) am 28. September 2016). © getty 8/23 PLATZ 13: Luiz Adriano - 38 Spiele (20. Tor für Shakhtar Donetsk beim 7:0 bei BATE Borisov am 5. November 2014). © getty 9/23 PLATZ 13: David Trezeguet - 38 Spiele (20. Tor für Juventus Turin beim 7:0 gegen Olympiakos Piräus am 10. Dezember 2003). © getty 10/23 PLATZ 13: Neymar - 38 Spiele (20. Tor für den FC Barcelona beim 6:1 gegen Paris Saint-Germain am 8. März 2017). © getty 11/23 PLATZ 13: Andrei Shevchenko - 38 Spiele (20. Tor für den AC Milan beim 1:1 gegen Deportivo La Coruna am 13. März 2001). © getty 12/23 PLATZ 12: Sergio Aguero - 37 Spiele (20. Tor für Manchester City beim 1:2 gegen den FC Barcelona am 24. Februar 2015). © getty 13/23 PLATZ 10: Serhii Rebrov - 36 Spiele (20. Tor für Dynamo Kiew beim 1:4 gegen Steaua Bukarest am 13. September 2006). Mit 32 Jahren, drei Monaten und zehn Tagen erzielte er als älteste Spieler der Liste sein 20. Tor. © getty 14/23 PLATZ 10: Robert Lewandowski - 36 Spiele (20. Tor für den FC Bayern München beim 7:0 gegen Shakhtar Donetsk am 11. März 2015). © getty 15/23 PLATZ 9: Marco Simone - 35 Spiele (20. Tor für AS Monaco beim 2:2 bei Celtic Glasgow am 7. November 2000). © getty 16/23 PLATZ 8: Karim Benzema - 34 Spiele (20. Tor für Real Madrid beim 3:0 gegen Ajax am 27. September 2011). © getty 17/23 PLATZ 6: Rivaldo - 33 Spiele (20. Tor für den FC Barcelona beim 2:0 gegen Olympique Lyon am 10. Oktober 2001). © getty 18/23 PLATZ 6: Mario Jardel - 33 Spiele (20. Tor für Galatasaray Istanbul beim gegen 3:2 die AS Monaco am 12. September 2000). © getty 19/23 PLATZ 5: Mario Gomez - 32 Spiele (20. Tor für den FC Bayern München beim 7:0 gegen den FC Basel am 13. März 2012). © getty 20/23 PLATZ 4: Filippo Inzaghi - 28 Spiele (20. Tor für den AC Milan beim 4:0 bei Deportivo La Coruna am 24. September 2002). © getty 21/23 PLATZ 3: Ruud van Nistelrooy - 27 Spiele (20. Tor für Manchester United beim 2:1 bei Bayer Leverkusen am 24. September 2002). © getty 22/23 PLATZ 2: Alessandro Del Piero - 26 Spiele (20. Tor für Juventus Turin beim 4:1 gegen die AS Monaco am 15. April 1998). Mit 23 Jahren, fünf Monaten und sechs Tagen erzielte er als jüngster Spieler der Liste sein 20. Tor. © getty 23/23 PLATZ 1: Harry Kane - 24 Spiele (20. Tor beim 4:2 gegen Olympiakos Piräus am 26. November 2019).

Champions League 2019/20: Die weiteren Termine

Das Finale der diesjährigen Champions League findet im Atatürk Stadion in Istanbul statt.