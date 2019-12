Schachtar Donezk gegen Atalanta Bergamo heute live: TV, Livestream und Liveticker

Schafft Schachtar Donezk heute den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League? Mit einem Sieg gegen Atalanta Bergamo wären die Ukrainer durch. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker seht, erfahrt Ihr bei SPOX.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolge die Champions League noch heute live!

Schachtar Donezk gegen Atalanta Bergamo: Wann und wo wird gespielt?

Die Partie hat die frühe Anstoßzeit erwischt, los gehts am heutigen Mittwoch, dem 11. Dezember, also um 18.55 Uhr. Zeitgleich läuft auch das zweite Spiel in dieser Gruppe zwischen Dinamo Zagreb und Manchester City.

Gespielt wird heute nicht in Donezk, sondern in Charkiw. Aufgrund der besonderen politischen Lage in der Ukraine ist es Donezk seit geraumer Zeit nicht möglich, in der Heimat zu spielen. Als Ausweichstadion fungiert seit 2017 das Metalist-Stadion in Charkiw. Hier finden etwa 40.000 Zuschauer Platz.

Schachtar Donezk gegen Atalanta Bergamo heute live: Champions League im TV und Livestream

Live und exklusiv in voller Länge gibts das Spiel heute bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst teilt sich auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Champions League mit Sky und zeigt pro Spieltag der Gruppenphase sieben der acht Partien live und exklusiv in voller Länge.

Als Kommentator begleitet Euch auf DAZN heute Andreas Renner durch die 90 Minuten, Übertragungsbeginn ist pünktlich zum Anpfiff um 18.55 Uhr.

Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Dann habt Ihr die Wahl zwischen dem Monatsabo für 11,99 Euro oder dem Jahresabo für 119,99 Euro (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat). Sichert Euch hier den gratis Probemonat und schaut noch heute die Champions League live!

Auszüge des Spiels zwischen Schachtar Donezk und Atalanta Bergamo werden auch bei Sky in der Konferenz zu sehen sein.

Champions League: Die ewige Torjägerliste inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Robert Lewandowski ist weiter nicht zu stoppen.. Mit seinem historischen Viererpack in Belgrad bleibt er einer Real-Legende auf den Fersen, die zeitgleich auch doppelt trifft. SPOX zeigt die Top 20. © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 60 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 37 Tore in 69 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 43 Tore in 109 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 6. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 17/21 5. Platz: Robert Lewandowski. 63 Tore in 85 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 64 Tore in 117 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 114 Tore in 140 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 127 Tore in 167 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Champions League im Liveticker: Schachtar Donezk gegen Atalanta Bergamo

Ihr seid unterwegs und wollt trotzdem auf dem Laufenden bleiben? Dann ab zu unserem Liveticker! Dort verpasst Ihr garantiert nichts!

Atalanta Bergamo: Wie weit geht die Reise in dieser Saison?

In der vergangenen Saison schaffte es der kleine Klub aus Bergamo auch dank eines fulminanten Schlussspurts (vier Siege in den letzten fünf Partien) auf den dritten Rang in der Serie A - vor Inter und AC Mailand, vor Lazio und AS Rom.

Und in dieser Saison? Aktuell steht Atalanta in der heimischen Liga auf einem guten sechsten Platz, nur ein Punkt trennt sie von Platz vier, der gleichbedeutend mit einer erneuten Qualifikation für die Champions League wäre. Und dann ist da ja noch der Traum von der K.o-Phase in der CL..

Diese nämlich könnten Robin Gosens und seine Kameraden heute noch erreichen. Nötig wäre dafür ein Sieg gegen Schachtar Donezk bei einem gleichzeitigen Punktgewinn von Manchester City gegen Dinamo Zagreb.