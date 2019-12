Champions League: Die Mittwochsspiele des 6. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch finden die letzten Spiele der Champions-League-Gruppenphase 2019 statt. Welche Partien anstehen und wo Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League: die Mittwochsspiele heute live im TV und Livestream

Am letzten Spieltag der Champions League stehen noch einige Entscheidungen an. Bayer Leverkusen und Atletico Madrid kämpfen in Gruppe D im Fernduell um den Einzug ins Achtelfinale, in Gruppe C machen Atalanta Bergamo, Schachtar Donezk und Dinamo Zagreb den zweiten K.o.-Platz hinter Manchester City aus.

Die Übertragungsrechte teilen sich in dieser Saison Sky und DAZN. Sky überträgt dienstags und mittwochs je eine Partie live und exklusiv als Einzelspiel, heute ist das die Partie zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur, die ebenfalls im Livestream via Sky Go zu sehen ist.

Die restlichen Spiele laufen allesamt live und exklusiv in voller Länge bei DAZN. Der Streaming-Dienst überträgt neben allen Spielen der Europa League auch die Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga. Hinzu kommt das Beste aus Serie A, Primera Division, Ligue 1 und MLS.

Die ersten vier Wochen könnt Ihr das Angebot kostenfrei nutzen, danach kostet DAZN 11,99 Euro im Monat, wobei ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Daneben besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

Datum Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 11. Dezember - 18.55 Uhr Schachtar Donezk Atalanta Bergamo DAZN DAZN 11. Dezember - 18.55 Uhr Dinamo Zagreb Manchester City DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Bayern München Tottenham Hotspur Sky Sky 11. Dezember - 21.00 Uhr Bayer Leverkusen Juventus Turin DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Brügge Real Madrid DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Atletico Madrid Lokomotive Moskau DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Galatasaray Istanbul DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Olympiakos Piräus Roter Stern Belgrad DAZN DAZN

Champions League heute im LIVE-TICKER

Wer nicht die Möglichkeit hat, die Spiele live im TV oder Livestream zu verfolgen, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Ihr könnt alle Geschehnisse in unseren Livetickern verfolgen. Hier geht's zur Übersicht.

Champions League: Road to Istanbul

Das Finale der Champions League findet dieses Jahr im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.