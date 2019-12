Inter Mailand - FC Barcelona: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Fernduell mit dem BVB kämpft Inter Mailand heute gegen den FC Barcelona ums Erreichen des Champions-League-Achtelfinals. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Champions League live auf DAZN sehen? Jetzt Probemonat sichern!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Inter - FC Barcelona: Datum, Anpfiff, Austragungsort, Schiedsrichter

Das altehrwürdige San Siro ist Austragungsort der heutigen Partie (10. Dezember). Anpfiff ist um 21 Uhr.

Schiedsrichter der Begegnung ist der Niederländer Björn Kuipers, der von seinen Assistenten Sander van Roekel und Erwin Zeinstra unterstützt wird, als 4. Offizieller ist Serdar Gözübüyük im Einsatz.

Inter - Barcelona: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Entscheidungsspiel für Inter in der Gruppe F könnt Ihr live und exklusiv in voller Länger nur auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst ist kurz vor Anpfiff auf Sendung, Kommentator Lukas Schönmüller wird dabei von Experten Sebastian Kneißel unterstützt. Sky zeigt Ausschnitte der Partie zudem als Teil der Konferenz.

Neben Inter - Barca zeigt DAZN heute auch das Parallelspiel zwischen dem BVB und Slavia Prag exklusiv in voller Länge. Hinzu kommen viele weiter CL-Partien sowie alle Spiele der Europa League, das Beste aus Serie A, Primera Division, Ligue 1, MLS und die Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga.

Auch NBA, NFL, MLB, NHL, Darts, Tennis, Wintersport, Beachvolleyball, UFC, Boxen etc. hat DAZN im Angebot.

11,99 Euro kostet DAZN im Monat, wobei Ihr den Dienst vier Wochen lang kostenfrei testen könnt. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abschließen.

Tore, Titel, Rekorde: Die Meilensteine in der Karriere des Lionel Messi © getty 1/19 Lionel Messi ist einer der besten Fußballer aller Zeiten. Seit 2004 steht er im ersten Team des FC Barcelona und reiht Rekord an Rekord. SPOX zeigt seine Meilensteine, denen er in der Champions League gegen den BVB einen weiteren hinzugefügt hat. © imago 2/19 16. Oktober 2004: Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0:1 - Debüt für den späteren Weltfußballer. Er kommt kurz vor Schluss für Deco © imago 3/19 1. Mai 2005: FC Barcelona - Albacete 2:0 - Das erste Tor lässt lange auf sich warten. Dann ist es soweit - auf Vorlage von Idol Ronaldinho © getty 4/19 17. Mai 2006: FC Barcelona - FC Arsenal 2:1 - Champions League, Finale, Sieg - Messi ist trotzdem schlecht gelaunt. Ein Mittelfußbruch stoppt ihn vor dem Endspiel © getty 5/19 18. April 2007: FC Barcelona - FC Getafe 5:2 - Das beste Tor seiner Karriere? Messi tanzt durch Getafes Hintermannschaft © getty 6/19 02. Mai 2009: Real Madrid - FC Barcelona 2:6 - Das vielleicht beste Spiel seiner Karriere? Real im Bernabeu gedemütigt, Messi spielt als falsche Neun © getty 7/19 27. Mai 2009: FC Barcelona - Manchester United 2:0 - Drei Jahre später ist Messi glücklich. Champions-League-Sieg, er ist mit dabei und trifft zum 2:0. Per Kopf © getty 8/19 6. April 2010: FC Barcelona - FC Arsenal 4:1 - Die Gunners müssen die Enttäuschung aus 2006 noch einmal spüren. Messi macht alle vier Tore © getty 9/19 27. April 2011: Real Madrid - FC Barcelona 0:2 - Der nächste Finaleinzug. Messi trifft doppelt in Madrid, Mourinho hat genug gesehen © getty 10/19 7. März 2012: FC Barcelona - Bayer Leverkusen 7:1 - Und Messi legt zum Arsenal-Spiel noch einen drauf. Fünf Tore sind es gegen Leverkusen © getty 11/19 29. August 2012: Real Madrid - FC Barcelona 2:1 - Vilanova übernimmt, Barca verliert den Supercup. Messi wird trotzdem bester Clasico-Torschütze seines Klubs © getty 12/19 22. Dezember 2012: Real Valladolid - FC Barcelona 1:3 - Eine Saison der Rekorde. Messi macht 91 Treffer in einem Kalenderjahr © getty 13/19 27. September 2014: FC Barcelona - FC Granada 6:0 - Auch unter Luis Enrique geht es weiter. Karriere-Tore 400 und 401 folgen © getty 14/19 18. Oktober 2014: FC Barcelona - SD Eibar 3:0 - Zum zehnjährigen Jubiläum im Barca-Trikot trifft Messi standesgemäß © getty 15/19 6. Juni 2015: Juventus - FC Barcelona 1:3 - Gemeinsam mit seinen kongenialen Sturm-Kollegen Neymar und Luis Suarez holt Messi im Finale gegen Juventus seinen insgesamt dritten Henkelpott © getty 16/19 23. April 2017: Real Madrid - FC Barcelona 2:3 - Messi schießt im Clasico gegen Real sein 499. und 500. Karrieretor © getty 17/19 01. Mai 2019: FC Barcelona - FC Liverpool 3:0 - Im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gelingt Messi sein 600. Treffer für Barca - per direktem Freistoß © getty 18/19 23. Oktober 2019: Slavia Prag - FC Barcelona 1:2 - Durch den Treffer zum 1:0 hat der Argentinier nun in 15 Saisons hintereinander in der Champions League getroffen - Rekord! © getty 19/19 1.2019: FC Barcelona - Borussia Dortmund - Messi macht sein 700. Pflichtspiel für die Katalanen. Beim 3:1 schießt er ein Tor selbst und bereitet die weiteren vor - Messi halt!

Champions League: Inter - Barcelona im LIVE-TICKER

Neben der Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr die Partie auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Hier geht's lang.

Champions League: Die Ausgangslage in Gruppe F

Vor dem letzten Spieltag steht lediglich fest, dass der FC Barcelona als Gruppenerster in die K.o.-Runde einziehen und Slavia Prag auf Platz vier bleiben wird. Der BVB und Inter kämpfen dagegen um den zweiten Platz in der Gruppe, derzeit sind beide Teams gleichauf, der direkte Vergleich geht aber an die Italiener.

Das bedeutet, dass der BVB das Achtelfinale nicht mehr aus eigener Kraft erreichen kann, sondern auf einen Patzer Inters hoffen muss. Gewinnt Inter zu Hause gegen Barca, stehen sie unabhängig vom Ergebnis des BVB-Spiels in der nächsten Runde.

© getty

Champions League, Gruppe F: Die Tabelle

Platz Verein Differenz Punkte 1 FC Barcelona 4 11 2 Inter Mailand 2 7 3 BVB -1 7 4 Slavia Prag -5 2

Champions League: die heutigen Spiele in der Übersicht