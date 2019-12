FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Champions League heute live im LIVE-TICKER

Am sechsten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gastiert Tottenham Hotspur bei den Bayern. Die Münchner wollen nach den zwei Pleiten in der Bundesliga zuletzt wieder in die Erfolgsspur finden. Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern - Tottenham Hotspur im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Den Bayern winkt mit einem Sieg über den Vorjahresfinalisten ein Rekord. Noch nie schloss ein deutsches Team die Gruppenphase mit dem Punktemaximum ab von 18 Zählern in sechs Spielen ab.

Vor Beginn: Das abschließende Gruppenspiel dieser Champions-League-Saison 2019/20 trägt der FC Bayern in der Allianz Arena aus. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Bayern gegen Tottenham Hotspur.

Champions League: FC Bayern vs. Spurs im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie live und exklusiv. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertragung um 19 Uhr mit der Vorberichterstattung, Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus führen durch die Sendung. Zum Anpfiff meldet sich dann Kommentator Wolff Fuss aus der Allianz Arena.

Darüber hinaus bietet Sky auch einen ebenfalls kostenpflichtigen Livestream an. Dieser ist via SkyGo abrufbar. Außerdem könnt Ihr über Sky-Ticket einen Tagespass erwerben und die Begegnung auch so im Stream verfolgen.

Champions League, Gruppe B: Die Tabelle

Die Ausgangslage in der Gruppe B ist klar. Bayern steht als Gruppensieger fest, die Spurs ziehen als Zweiter in die K.o.-Runde ein. Belgrad und Olympiakos spielen im direkten Duell den Europa-League-Startplatz aus. Roter Stern reicht dabei ein Unentschieden.