FC Bayern: Glück im Unglück für Kingsley Coman - "Habe mich erschrocken"

Die Verletzungshistorie von Kingsley Coman ist um ein unglückliches Kapitel reicher. Immerhin bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen nicht, nachdem der Franzose beim 3:1-Sieg des FC Bayern im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel gegen Tottenham Hotspur verletzt ausgewechselt werden musste.

Und plötzlich herrschte eisige Stille in der Allianz Arena. Kingsley Coman lag mit schmerzverzerrtem Gesicht im Seitenaus, nachdem er wenige Augenblicke zuvor unglücklich und ohne Einwirkung eines Gegenspielers im Rasen hängengeblieben war.

Auf den Bildschirmen der Pressetribüne flimmerte die Szene in Zeitlupe über die Monitore, aus diversen Perspektiven. Blicke wurden getauscht. Blicke, die nonverbal vermittelten: "Das sieht nach einer schwerwiegenden Verletzung aus."

Als der Franzose kurz darauf, gestützt von zwei Teamärzten, sofort in die Katakomben verschwand und sein Landsmann Corentin Tolisso, der wegen einer Muskelverhärtung pausieren musste, seinen Platz auf der Tribüne verließ, um hinterher zu eilen, wurden die schlimmsten Befürchtungen genährt.

Weil es sich offensichtlich, so zumindest die Spekulation, wieder einmal um eine Verletzung im linken, also jenem Fuß handelte, in dem Coman im vergangenen Kalenderjahr gleich zweimal einen Syndesmosebandriss erlitt, der ihn etliche Monate außer Gefecht setzte.

FC Bayern München - Tottenham Hotspur: Der FCB in der Einzelkritik © getty 1/16 Durch ein 3:1 gegen die Spurs hat der FC Bayern als erstes deutsches Team die CL-Gruppenphase perfekt abgeschlossen. Während besonders zwei Bayern-Spieler überzeugten, entpuppte sich ein anderer einmal mehr als Pechvogel. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 Hansi Flick tauschte gleich fünfmal. Pavard, Martinez, Coutinho, Gnabry und Perisic starteten für die verletzten Tolisso und Alaba sowie Goretzka, Müller und Lewandowski (alle Bank). © imago images 3/16 MANUEL NEUER: Bei Sessegnons erstem Abschluss sicher, beim zweiten machtlos. Musste kurz vor Abpfiff noch einmal gegen Son eingreifen und löste das Ganze mit einer starken Fußabwehr. Gab darüber hinaus einige Male den gewohnt sicheren Libero. Note: 3. © imago images 4/16 BENJAMIN PAVARD: Tauchte in der 12. Minute frei am langen Pfosten auf und schloss volley ab. Gazzaniga parierte aber stark. Ansonsten im ersten Durchgang mit einigen Wacklern, nach der Pause stabiler und mit guten Zweikampfwerten. Note: 3,5. © getty 5/16 JEROME BOATENG: Ließ Sessegnon kurz nach Spielbeginn davoneilen und legte dem Spurs-Youngster später unfreiwillig im Fallen das 1:1 auf. Insgesamt unsicherer als Innenverteidiger-Kollege Martinez, aber dennoch weitestgehend solide. Note: 3,5. © getty 6/16 JAVI MARTINEZ (bis 87.): Nach seinem Fehler gegen Gladbach wieder als zuverlässiger Abräumer unterwegs. Der Spanier gewann über 70 Prozent seiner direkten Duelle und ließ sich zu keinem Zeitpunkt aus der Ruhe bringen. Note: 3. © getty 7/16 ALPHONSO DAVIES: Glänzte vorne wie hinten. Mit Abstand die meisten Ballaktionen, zudem an zwei Treffern beteiligt. Gewann fast 90 Prozent seiner Zweikämpfe und bekam Szenenapplaus, als er das 3:2 mit einem Mega-Sprint gegen Son verhinderte. Note: 1,5. © getty 8/16 JOSHUA KIMMICH: Stand eigentlich nur einmal im Fokus, als er mit Lo Celso aneinandergeriet. Ansonsten als mannschaftsdienlicher Arbeiter unterwegs und mit der bestmöglichen Zweikampfquote von 100 Prozent. Note: 3. © imago images 9/16 THIAGO: Vor allem im ersten Durchgang sehr auffällig und engagiert. Auch defensiv wieder einmal mit guten Werten: Der Spanier gewann 66 Prozent seiner Zweikämpfe und verbuchte satte zwölf Balleroberungen. Note: 2,5. © getty 10/16 KINGSLEY COMAN (bis 27.): Das Spiel begann verheißungsvoll, netzte der Franzose doch per Flachschuss zum 1:0. Nur zwölf Minuten später musste er verletzt runter, weil er ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängenblieb. Das sah ganz böse aus … Note: 2,5. © getty 11/16 PHILIPPE COUTINHO: Hielt sich zu Beginn zurück, um zunehmend zum absoluten Aktivposten zu avancieren. Hatte erst Pech, als sein Hammer die Unterkante der Latte küsste. In der 64. durfte der Brasilianer dann aber verdientermaßen jubeln. Note: 2. © imago images 12/16 IVAN PERISIC (bis 86.): Der wohl unauffälligste aus der Offensivreihe. Der Kroate kam lediglich auf 50 Ballaktionen und schoss kein einziges Mal aufs gegnerische Tor. Hatte seine beste Aktion, als er Pavard butterweich bediente (12.). Note: 3,5. © imago images 13/16 SERGE GNABRY: Trat diesmal zwar nicht als Torschütze in Erscheinung, wirbelte die Spurs-Defensive aber regelmäßig durcheinander. Leitete die ersten beiden Tore maßgeblich mit ein und scheiterte mit einem Abschluss am Pfosten. Starker Auftritt. Note: 2. © getty 14/16 THOMAS MÜLLER (ab 27.): Ersetzte den verletzten Coman und staubte in Müller-Manier kurz vor dem Seitenwechsel zum 2:1 ab. Im zweiten Durchgang unauffälliger. Note: 3. © getty 15/16 JOSHUA ZIRKZEE (ab 86.): Durfte erstmals in seiner noch jungen Karriere Champions-League-Luft schnuppern. Ohne Bewertung. © getty 16/16 LEON GORETZKA (ab 87.): Kam für die letzten Minuten und hatte keinen Einfluss mehr aufs Geschehen. Ohne Bewertung.

Flick: Coman-Verletzung "großer Schatten, der über den Spiel liegt"

"Im ersten Moment, als er da auf dem Boden saß, war er - glaube ich - schon sehr geschockt. Der Kingsley hatte ja schon die eine oder andere schwere Verletzung. Er dachte im ersten Moment, dass etwas kaputt ist", sagte Teamkollege Joshua Kimmich im Anschluss an die Begegnung mit Tottenham Hotspur, deren sportlicher Ausgang aufgrund der Coman-Verletzung ein Stück weit in den Hintergrund gerückt war. "Als ich in seine Augen geguckt habe, habe ich mich erschrocken. Das hat mich daran erinnert, als er damals gegen Hoffenheim gefoult wurde."

Auch Trainer Hansi Flick konnte den Sieg nach der Partie nicht gänzlich genießen. "Das ist ein großer Schatten, der über dem Spiel liegt. Wir hoffen, dass es nicht ganz so schlimm ist", erklärte der 57-Jährige bei Sky, ehe Chefarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt durch die Mixed-Zone schritt und die anwesenden Reporter wissen ließ: "Es ist noch nicht sicher. Wir machen noch eine weitergehende Untersuchung. Dann geben wir das Ergebnis bekannt."

FC Bayern gibt Diagnose bei Coman bekannt

Er sollte Wort halten. Noch in der Nacht gab der deutsche Rekordmeister die genaue Diagnose der Verletzung auf seiner Homepage bekannt: "Die Diagnose von Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt am späten Mittwochabend ergab einen Kapselriss im linken Knie. Zudem hat sich Coman eine Bizepssehne gezerrt und das Kniegelenk gestaucht. Das Knie wird für einige Zeit ruhiggestellt", hieß es in dem Statement.

Zur genauen Ausfallzeit des Flügelspielers machte der Klub keine Angaben. Dennoch dürfte die Nachricht bei den Bayern-Fans für kollektives Aufatmen gesorgt haben.

Denn: Noch genau vor einem Jahr hatte der französische Nationalspieler im Gespräch mit Telefoot ein mögliches Karriereende nicht ausgeschlossen, sollte er erneut eine langwierige Sprunggelenksverletzung davontragen.

Obwohl er diese Aussagen zuletzt im Gespräch mit dem klubeigenen Magazin 51 entkräftete ("ich meinte damals, wenn es mir sofort ein drittes Mal passieren würde"), hätte ein abermaliger Syndesmosebandriss im linken Fuß vermutlich neue Zweifel bei dem ehemaligen Juventus-Profi aufkommen lassen.

Kingsley Coman: Leistungsdaten in der Saison 2019/20