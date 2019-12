Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live

Am heutigen Dienstag findet der erste Teil des sechsten und letzten Spieltages der Gruppenphase der Champions League statt. SPOX zeigt Euch, welche Partie heute Abend auf Sky zu sehen ist.

Champions League: Dieses Spiel läuft heute bei Sky

Da DAZN am heutigen Dienstag den ersten Pick - und sich für das Duell zwischen Borussia Dortmund und Slavia Prag entschieden hat, bekommt SkyDeutschland die zweite Partie mit deutscher Beteiligung, in diesem Fall RB Leipzig gegen Olympique Lyon, zugewiesen. Ab 18.30 Uhr stimmen beim Pay-TV-Sender Michael Leopold, Ewald Lienen und Erik Meijer die Zuschauer auf den Champions-League-Abend ein. Martin Groß wird das Spiel kommentieren.

Mit SkyGo steht Sky-Kunden ein Livestream zur Verfügung, via SkyTicket kann man auf Abruf mit dabei sein. Alle anderen Spiele am ersten Tag der sechsten Spielrunde laufen bei DAZN. Die Konferenzrechte liegen aber nach wie vor bei Sky. In Österreich zeigt Sky Dortmund gegen Prag.

© getty

Champions League: Alle Partien des 6. Spieltags

Hier ein Überblick über alle Begegnungen am sechsten CL-Spieltag.

Datum Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 10. Dezember - 18.55 Uhr Red Bull Salzburg FC Liverpool DAZN DAZN 10. Dezember - 18.55 Uhr SSC Neapel KRC Genk DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Borussia Dortmund Slavia Prag DAZN Sky 10. Dezember - 21.00 Uhr Olympique Lyon RB Leipzig Sky DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr FC Chelsea OSC Lille DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Ajax Amsterdam FC Valencia DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Inter Mailand FC Barcelona DAZN DAZN 11. Dezember - 18.55 Uhr Schachtar Donezk Atalanta Bergamo DAZN DAZN 11. Dezember - 18.55 Uhr Dinamo Zagreb Manchester City DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Bayern München Tottenham Hotspur Sky Sky 11. Dezember - 21.00 Uhr Bayer Leverkusen Juventus Turin DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Brügge Real Madrid DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Atletico Madrid Lokomotive Moskau DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Galatasaray Istanbul DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Olympiakos Piräus Roter Stern Belgrad DAZN DAZN

Leipzig gegen Lyon: Vorschau

Schon seit dem letzten Spieltag ist klar: RB Leipzig wird in der europäischen Königsklasse überwintern und in das Achtelfinale der Champions League einziehen. Heute Abend entscheidet sich lediglich auf welchem Gruppenplatz die Bullen dies tun. Drei Punkte Vorsprung hat man auf den heutigen Gegner Olympique Lyon, der seinerseits noch nicht sicher für die Runde der letzten 16 Mannschaften qualifiziert ist.

Dementsprechend reicht den Leipzigern ein Unentschieden um den Gruppensieg perfekt zu machen - bei einer Niederlage würden die Sachsen hingegen, aufgrund des verlorenen direkten Vergleiches (0:2 im Hinspiel), hinter die Franzosen auf den zweiten Platz zurück fallen. Als dritte Mannschaft hat Zenit St. Petersburg noch Chancen auf die nächste Runde. Die Russen müssen für ein Weiterkommen am heutigen Abend mindestens genauso viele Zähler sammeln wie Lyon.

RB Leipzig vs. Olympique Lyon: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Forsberg - Schick, Werner

Bank: Mvogo, Tschauner, Ampadu, Saracchi, A. Haidara, Krauß, Nkunku, Wolf, Lookman, Matheus Cunha, Poulsen

Olympique Lyon: Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Marcal - Tousart, Thiago Mendes - Reine-Adelaide, Depay, Aouar - Dembelé

Bank: Racioppi, Tatarusanu, Andersen, Deyonge, Rafael da Silva, Solet, Yanga-Mbiwa, Caqueret, Jean Lucas, Cornet, Gouiri, Terrier, Traoré

CL: Die Tabelle der Gruppe G