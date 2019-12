Heute startet der 6. und letzte Spieltag der Champions League und es stehen noch eine Menge Entscheidungen an. Wir verraten Euch, welche Partien auf DAZN laufen.

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

In Deutschland zeigt DAZN heute alle Partien live und exklusiv in voller Länge, mit Ausnahme des Auftritts der ohnehin schon qualifizierten Leipziger in Lyon.

Uhzeit Gruppe Heim Auswärts 18.55 Uhr E Red Bull Salzburg FC Liverpool 18.55 Uhr E SSC Neapel KRC Genk 21 Uhr F BVB Slavia Prag 21 Uhr F Inter Mailand FC Barcelona 21 Uhr G Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg 21 Uhr H Ajax Amsterdam FC Valencia 21 Uhr H FC Chelsea OSC Lille

In Österreich zeigt DAZN die Partie der Leipziger, allerdings ist dafür das Spiel des BVB nicht beim Streaming-Dienst zu sehen.

In dieser Saison teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte an der Champions League. In der Gruppenphase zeigt Sky dabei pro Spieltag dienstags und mittwochs jeweils nur eine Partie als Einzelspiel, der Rest ist auf DAZN zu sehen. Ab der K.o.-Runde verändern sich die Übertragungsrechte, hier findet Ihr alle Infos dazu.

Neben der Champions League zeigt DAZN die komplette UEFA Europa League sowie das Beste aus MLS, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Hinzu kommen die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, genau wie die frühen Sonntagsspiele.

Für alle Mehrsport-Freude hat der Streaming-Dienst auch Live-Events aus NBA, NFL, MLB, NHL, Darts, UFC, Boxen, Tennis, Rennsport, Beachvolleyball etc. im Angebot.

Der erste Monat bei DAZN ist kostenfrei, danach kostet der Dienst 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

Champions League: In diesen Gruppen stehen heute Entscheidungen an

Am letzten Spieltag der Gruppenphase stehen am heutigen Dienstag in allen Gruppen noch Entscheidungen an.

In Gruppe E kämpft der FC Liverpool in Salzburg um das Erreichen des Achelfinals. Ein Punkt würde dem Team von Jürgen Klopp reichen, bei einer Niederlage (Ausnahme: ein Tor Unterschied und mehr als drei LFC-Tore) wäre der amtierende CL-Champion ausgeschieden und Salzburg stünde im Achtelfinale, vorausgesetzt, dass Napoli seine Pflichtaufgabe zu Hause gegen Genk erfüllt.

In Gruppe F bangt der BVB um ein Weiterkommen. Die Borussia ist derzeit punktgleich mit Inter auf Rang zwei, der direkte Vergleich geht aber an die Italiener. Sollte Inter zu Hause gegen den bereits sicheren Gruppensieger FC Barcelona gewinnen, bliebe dem BVB nur der Gang in die Europa League, unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Slavia Prag.

In Gruppe G ist RB Leipzig bereits sicher für die Runde der letzten Sechzehn qualifiziert, um den zweiten Platz im Achtelfinale kämpfen parallel Zenit St. Petersburg (in Lissabon) und Olympique Lyon (zu Hause gegen RB).

In Gruppe H ist dahingegen ebenfalls noch alles offen. Gruppenerster Ajax Amsterdam (zehn Punkte) empfängt zu Hause den FC Valencia (8 Punkte) und könnte mit einem Remis den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen, bei einer Niederlage müssen Ajax hingegen auf Mithilfe von Lille hoffen, die beim FC Chelsea (acht Punkte) zu Gast sind.

Champions League: Der Weg ins Finale

Das Finale der Champions League steigt am 30. Mai im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.