Champions League: Die Stimmen zu FC Bayern - Tottenham Hotspur und Bayer Leverkusen - Juventus

Der FC Bayern schließt die Champions-League-Gruppenphase makellos ab. Nach dem 3:1-Sieg gegen Tottenham sorgen sich die Spieler des Rekordmeisters aber vor allem um den verletzten Kingsley Coman. Thiago lobt Trainer Hansi Flick. Bei Bayer Leverkusen herrscht trotz der 0:2-Heimniederlage gegen Juventus Turin und des Ausscheidens Zufriedenheit.

SPOX fasst die Stimmen von DAZN, Sky und aus der Mixed Zone zu den deutschen CL-Spielen zusammen.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Gerade nach den zwei Spielen, in denen wir gut gespielt haben, aber die Chancen nicht reingemacht haben. Heute war auch nicht alles super, aber trotzdem haben wir Tore gemacht und das Spiel gewonnen."

... über Philippe Coutinho: "Für ihn ist es wichtig, solche Erfolgserlebnisse zu haben. Man hat gemerkt, dass in der ersten Halbzeit einige Dinge schon sehr gut gelaufen sind, die zweite Halbzeit war dann noch besser. Es war wichtig für ihn, dass er heute ein Tor gemacht hat."

... über Alphonso Davies: "Was er im Moment spielt, ist einfach klasse. Man sieht, was er mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Physis in der Defensive alles so wegmachen kann, da tut er uns im Moment sehr gut."

FC Bayern München - Tottenham Hotspur: Der FCB in der Einzelkritik © getty 1/16 Durch ein 3:1 gegen die Spurs hat der FC Bayern als erstes deutsches Team die CL-Gruppenphase perfekt abgeschlossen. Während besonders zwei Bayern-Spieler überzeugten, entpuppte sich ein anderer einmal mehr als Pechvogel. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 Hansi Flick tauschte gleich fünfmal. Pavard, Martinez, Coutinho, Gnabry und Perisic starteten für die verletzten Tolisso und Alaba sowie Goretzka, Müller und Lewandowski (alle Bank). © imago images 3/16 MANUEL NEUER: Bei Sessegnons erstem Abschluss sicher, beim zweiten machtlos. Musste kurz vor Abpfiff noch einmal gegen Son eingreifen und löste das Ganze mit einer starken Fußabwehr. Gab darüber hinaus einige Male den gewohnt sicheren Libero. Note: 3. © imago images 4/16 BENJAMIN PAVARD: Tauchte in der 12. Minute frei am langen Pfosten auf und schloss volley ab. Gazzaniga parierte aber stark. Ansonsten im ersten Durchgang mit einigen Wacklern, nach der Pause stabiler und mit guten Zweikampfwerten. Note: 3,5. © getty 5/16 JEROME BOATENG: Ließ Sessegnon kurz nach Spielbeginn davoneilen und legte dem Spurs-Youngster später unfreiwillig im Fallen das 1:1 auf. Insgesamt unsicherer als Innenverteidiger-Kollege Martinez, aber dennoch weitestgehend solide. Note: 3,5. © getty 6/16 JAVI MARTINEZ (bis 87.): Nach seinem Fehler gegen Gladbach wieder als zuverlässiger Abräumer unterwegs. Der Spanier gewann über 70 Prozent seiner direkten Duelle und ließ sich zu keinem Zeitpunkt aus der Ruhe bringen. Note: 3. © getty 7/16 ALPHONSO DAVIES: Glänzte vorne wie hinten. Mit Abstand die meisten Ballaktionen, zudem an zwei Treffern beteiligt. Gewann fast 90 Prozent seiner Zweikämpfe und bekam Szenenapplaus, als er das 3:2 mit einem Mega-Sprint gegen Son verhinderte. Note: 1,5. © getty 8/16 JOSHUA KIMMICH: Stand eigentlich nur einmal im Fokus, als er mit Lo Celso aneinandergeriet. Ansonsten als mannschaftsdienlicher Arbeiter unterwegs und mit der bestmöglichen Zweikampfquote von 100 Prozent. Note: 3. © imago images 9/16 THIAGO: Vor allem im ersten Durchgang sehr auffällig und engagiert. Auch defensiv wieder einmal mit guten Werten: Der Spanier gewann 66 Prozent seiner Zweikämpfe und verbuchte satte zwölf Balleroberungen. Note: 2,5. © getty 10/16 KINGSLEY COMAN (bis 27.): Das Spiel begann verheißungsvoll, netzte der Franzose doch per Flachschuss zum 1:0. Nur zwölf Minuten später musste er verletzt runter, weil er ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängenblieb. Das sah ganz böse aus … Note: 2,5. © getty 11/16 PHILIPPE COUTINHO: Hielt sich zu Beginn zurück, um zunehmend zum absoluten Aktivposten zu avancieren. Hatte erst Pech, als sein Hammer die Unterkante der Latte küsste. In der 64. durfte der Brasilianer dann aber verdientermaßen jubeln. Note: 2. © imago images 12/16 IVAN PERISIC (bis 86.): Der wohl unauffälligste aus der Offensivreihe. Der Kroate kam lediglich auf 50 Ballaktionen und schoss kein einziges Mal aufs gegnerische Tor. Hatte seine beste Aktion, als er Pavard butterweich bediente (12.). Note: 3,5. © imago images 13/16 SERGE GNABRY: Trat diesmal zwar nicht als Torschütze in Erscheinung, wirbelte die Spurs-Defensive aber regelmäßig durcheinander. Leitete die ersten beiden Tore maßgeblich mit ein und scheiterte mit einem Abschluss am Pfosten. Starker Auftritt. Note: 2. © getty 14/16 THOMAS MÜLLER (ab 27.): Ersetzte den verletzten Coman und staubte in Müller-Manier kurz vor dem Seitenwechsel zum 2:1 ab. Im zweiten Durchgang unauffälliger. Note: 3. © getty 15/16 JOSHUA ZIRKZEE (ab 86.): Durfte erstmals in seiner noch jungen Karriere Champions-League-Luft schnuppern. Ohne Bewertung. © getty 16/16 LEON GORETZKA (ab 87.): Kam für die letzten Minuten und hatte keinen Einfluss mehr aufs Geschehen. Ohne Bewertung.

Jose Mourinho: "Es war ein komisches Spiel"

Jose Mourinho (Teammanager Tottenham Hotspur): "Es war ein komisches Spiel, weil es um nichts ging. Für die Bayern vielleicht schon, weil sie zuletzt zweimal verloren haben. Ich musste heute einige Spieler wie Harry Kane oder Dele Alli schonen, weil die Premier League verrückt ist und eine unglaubliche Belastung darstellt. Ich bin nicht unzufrieden mit unserer Leistung, am Ende hätte es auch noch 2:3 aus unserer Sicht ausgehen können. Ich konnte einige wichtige Schlüsse ziehen."

... über seinen Wechsel zu den Spurs: "Ich bin sehr glücklich, in diesem fantastischen Klub zu arbeiten und würde mich freuen, nochmal nach München zu kommen - im Viertelfinale oder so."

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern): "Das Finale ist ein Traum von uns. Wir wissen ja, wie die letzte Saison lief. Wir haben leider gegen Liverpool verloren. Wir werden sehen, wen wir kriegen und dann denken wir von Runde zu Runde."

... über die Rekord-Vorrunde: "Wir haben unser Gesicht gezeigt in der Gruppenphase der CL. Wir haben auf europäischer Ebene sehr gut gespielt. Das war wichtig, dass wir in Europa auch wieder sehr ernst genommen werden."

... über Trainer Hansi Flick: "Wir haben in allen Spielen seiner Amtszeit gut gespielt. Die Tendenz ist sehr positiv. Es läuft sehr gut in der Mannschaft. Die Philosophie passt zu uns, daher sind wir alle positiv, was die Trainersituation angeht."

Thomas Müller (FC Bayern): "Im Spiel haben wir einen Anflug von Pech gespürt, aber wir haben es durchgezogen. Für uns war es in der Tat wichtig, dass wir gewinnen und damit die Schlussphase eingeläutet haben, wo wir alle Spiele gewinnen wollen."

... über die Verletzung von Kingsley Coman: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in der ersten Halbzeit reinkommen muss. Wir können nur die Daumen drücken, dass es nicht schlimm ist. Aber es sah nicht super gut aus."

Thiago (FC Bayern): "Hansi ist super. Hansi ist ein super Typ, sehr nett - und auch ein unglaublicher Trainer. Alle Spieler sind glücklich mit ihm."

Peter Bosz: "Wir haben richtig gut gespielt"

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Alle, die das gesamte Spiel gesehen haben, haben gesehen, dass wir richtig gut gespielt haben - vor allem in der ersten Halbzeit. Wo wir dominant gespielt haben, wo wir sehr gut im Ballbesitz gespielt haben und wo wir zwei gute Torchancen herausgespielt haben. Aber gegen so eine Top-Mannschaft muss man Tore schießen. Das haben wir leider nicht gemacht. Dann sieht man, was für eine riesige Qualität die haben vorne. Die brauchen nicht so viele Torchancen."

Rudi Völler (Geschäftsführer Sport Bayer Leverkusen): "Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, sicherlich auf Augenhöhe agiert. In der zweiten Hälfte hat Juve das Spiel sehr ernst genommen. Das ist dann halt auch Juventus Turin, das ist dann einfach stark. Wir haben alles probiert. Vielleicht hat der ein oder andere nicht sein absolutes Topniveau gehabt. Das brauchst du natürlich dann, um so einen Gegner zu schlagen."

Bayer Leverkusen - Juventus Turin 0:2: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © getty 1/29 Bayer Leverkusen unterliegt nach einer ordentlichen ersten und schwachen zweiten Halbzeit dem italienischen Meister Juventus Turin und verabschiedet sich aus der Champions League. Die Noten und Einzelkritiken von SPOX zum 0:2. © getty 2/29 LUKAS HRADECKY: Es dauerte 75 Minuten, bis der Finne den ersten Ball auf sein Tor bekam - und der war direkt drin. Nach scharfer Hereingabe von Dybala war Hradecky beim Treffer von CR7 allerdings machtlos. Note: 3,5. © getty 3/29 LARS BENDER: Bekam es in direkten Duellen häufig mit Ronaldo zu tun und hatte Anteil daran, dass CR7 lange unauffällig blieb. Beim ersten Gegentreffer ließ er Dybala auf dem Flügel allerdings aus den Augen. Note: 4. © imago images 4/29 ALEKSANDAR DRAGOVIC: Bekam überraschend den Vorzug vor Jonathan Tah und verlor im kompletten Spiel genau einen Zweikampf - dieser führte allerdings zum 2:0 durch Higuain. Note: 4. © getty 5/29 SVEN BENDER: Machte nicht den sichersten Eindruck, brachte Higuain und Ronaldo durch seine technischen Fehler wiederholt ins Spiel. Mit einigen guten Tacklings konnte er aber auch positive Akzente setzen. Note: 4. © imago images 6/29 DALEY SINKGRAVEN: Rettete kurz nach der Pause in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Bernadeschi. Wenig später hatte er gegen Ronaldo aber das Nachsehen. Beim Führungstreffer ließ er den Star-Stürmer aus den Augen. Note: 4. © imago images 7/29 KARIM BELLARABI (bis 66.): Suchte auf dem rechten Flügel häufig das Dribbling und setzte an seine starken Auftritte aus den Vorwochen an. Der letzte Pass kam allerdings auch beim Nationalspieler zu selten an, weshalb die Werkself ohne Tor blieb. Note: 3. © getty 8/29 KEREM DEMIRBAY: Zog zusammen mit Aranguiz die Fäden im Spiel der Leverkusener und hatte bis zu seiner Auswechslung die meisten Ballaktionen aller Spieler. Nach starker Anfangsphase baute er im Spielverlauf allerdings ab. Note: 3. © imago images 9/29 CHARLES ARANGUIZ: Gewohnt ballsicher fand der Routinier im zentralen Mittelfeld immer wieder Lösungen im Spielaufbau. Im Angriffsdrittel fehlte aber auch ihm die zündende Idee. Vergab kurz vor Schluss die Chance zum Ausgleich. Note: 3,5. © getty 10/29 MOUSSA DIABY: Der Aktivposten im Bayer-Spiel. Wenn es gefährlich wurde, hatte der Flügelspieler meist seine Füße im Spiel. Nur der Pfosten verhinderte in der 12. Minute seinen Führungstreffer. Tauchte nach der Pause etwas ab. Note: 2,5. © getty 11/29 KAI HAVERTZ: Wollte sich zeigen, ging teilweise aber mit falschem Ehrgeiz zur Sache. Verdribbelte sich häufig - und vergab kurz vor dem Pausenpfiff die große Chance zur Führung. Note: 4. © imago images 12/29 LUCAS ALARIO (bis 82.): Nach seine Doppelpack gegen Schalke hatte der Argentinier Blut geleckt und ballerte auch gegen Juventus aus allen Lagen aufs Tor. Für viel Gefahr sorgten seine Abschlüsse allerdings nicht. Note: 3. © getty 13/29 LEON BAILEY (ab 66.): Kam nach gut einer Stunde für Bellarabi und sollte die Juve-Defensive mit seinem Tempo fordern. Bis auf zwei Läufe war allerdings nicht viel vom Jamaikaner zu sehen. Note: 4. © imago images 14/29 JULIAN BAUMGARTLINGER (ab 66.): Als Juventus im zweiten Durchgang stärker wurde, kam der zweikampfstarke Österreicher für den offensiveren Demirbay. Für viel Stabilität konnte er allerdings nicht sorgen. Note: 4. © getty 15/29 KEVIN VOLLAND (ab 82.): Saß überraschend nur auf der Bank und wurde in der Schlussphase für Alario eingewechselt. Blieb in seinen gut zehn Minuten allerdings ohne gefährlich Aktion. Keine Bewertung. © getty 16/29 GIANLUIGI BUFFON: Parierte in Hälfte eins, was er parieren musste. Verlebte eine nahezu beschäftigungslose zweite Halbzeit. Note: 3. © imago images 17/29 DANILO: Erledigte auf der rechten Abwehrseite Dienst nach Vorschrift. Hielt Diaby gut in Schach, beendete die Partie mit einer Zweikampfquote von fast 90 Prozent. Note: 3. © imago images 18/29 MERIH DEMIRAL: Sehr zweikampfstark. Köpfte zahlreiche Bälle aus der Gefahrenzone. Wurde in der zweiten Hälfte aber auch selten gefordert. Note: 2,5. © imago images 19/29 DANIELE RUGANI: War im ersten Durchgang nicht immer nah genug an seinen Gegenspielern. Steigerte sich nach dem Seitenwechsel, was aber auch dem dürftigen Offensivspiel der Leverkusener geschuldet war. Note: 3,5. © imago images 20/29 MATTIA DE SCIGLIO: Hatte in der ersten Hälfte Probleme mit Demirbay. stabilisierte sich jedoch im Laufe der Partie. Setzte wie sein Pendant Danilo nur vereinzelte Offensivakzente. Note: 3,5. © imago images 21/29 JUAN CUADRADO (bis 90.+3): Musste viel gegen den Ball arbeiten und entwickelte im Spiel nach vorne kaum Durchschlagskraft über die halbrechte Seite. Gewann nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe und produzierte zehn Ballverluste. Note: 4. © getty 22/29 MIRALEM PJANIC: Führte die Alte Dame erstmals als Kapitän aufs Feld . Wurde seiner als Rolle als Regisseur gerecht, indem er sich wie gewohnt viele Bälle abholte und diese sicher verteilte. Mehr hatte Pjanic aber auch nicht zu bieten. Note: 3. © imago images 23/29 ADRIEN RABIOT (bis 85.): Bestritt die meisten Zweikämpfe aufseiten der Bianconeri (22), von denen er etwa die Hälfte für sich entschied. Bewirkte im Spiel mit Ball für seine Verhältnisse aber sehr wenig. Note: 3,5. © getty 24/29 FEDERICO BERNARDESCHI: Begann bemüht, trat mit Ball aber kaum in Erscheinung und wurde von der Leverkusener Defensive häufig mit zwei Mann beackert. Nach 66 Minuten war der Arbeitstag für Bernardeschi beendet. Note: 4. © getty 25/29 GONZALO HIGUAIN: Hatte kaum Bindung zum Spiel, tat am Ende aber das, was ein echter Torjäger eben auch an schlechten Tagen tut: "El Pipita" erzielte das 2:0. Note: 3. © imago images 26/29 CRISTIANO RONALDO: Fiel zunächst nur auf, weil er dutzende Male ins Abseits lief. Als alles nach einem weiteren verbesserungswürdigen Auftritt des Portugiesen aussah, avancierte er mit dem wichtigen 1:0 zum Matchwinner. Note: 2,5. © imago images 27/29 PAULO DYBALA (ab 66.): Kam für den blassen Bernadeschi und sammelte Pluspunkte, indem er das 1:0 mit einer scharfen Hereingabe in den Fünfer auf Ronaldo mustergültig vorbereitete und Higuain auch das 2:0 auflegte. Note: 2. © imago images 28/29 BLAISE MATUIDI (ab 85.): Ersetzte seinen Landsmann Rabiot in den Schlussminuten. Keine Bewertung. © imago images 29/29 SIMONE MURATORE (90.+3): Der Mittelfeldspieler aus der eigenen Jugend kam in der Nachspielzeit zu seinem Champions-League-Debüt. Keine Bewertung.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen): "Wir haben über weite Strecken des Spiels eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Aber man sieht natürlich am Ende, dass man gegen eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern gespielt hat. Auf so einer Leistung lässt sich ganz gut aufbauen."

Lukas Hradecky (Torhüter Bayer Leverkusen): "Am Ende hat man die Qualität beim Gegner gesehen. Sie haben zwei Chancen und machen sie rein. Dafür spielen sie bei Juve. Wir sind schon weit oben, aber noch nicht da, wo die sind."