Champions League, 6. Spieltag: Datum, Spiele, Übertragung im TV und Livestream

Der 6. und damit letzte Spieltag der diesjährigen Gruppenphase der UEFA Champions League wirft bereits seine Schatten voraus. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um den 6. Spieltag und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt.

Champions League, 6. Spieltag: Die Partien im Überblick

Aus deutscher Sicht ist die Ausgangslage wie folgt: Borussia Dortmund benötigt gegen Slavia Prag einen Sieg. Gleichzeitig darf Inter Mailand nicht gegen den FC Barcelona gewinnen, da die Borussen den direkten Vergleich gegen Inter verloren haben.

Bayer Leverkusen braucht für das Weiterkommen sogar ein kleines Wunder. So muss die Werkself gegen Juventus Turin siegen und gleichzeitig auf einen Punktverlust von Atletico Madrid gegen Lokomotive Moskau hoffen.

Der FC Bayern München ist bereits als Gruppensieger für die K.o.-Phase qualifiziert. RB Leipzig hat ebenfalls schon das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Für RasenBallsport geht es noch um den Gruppensieg.

Die Champions League live im TV und Livestream

Die Champions League wird in Deutschland und Österreich vom Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. DAZN überträgt pro Spieltag sieben der acht Einzelspiele live und exklusiv in voller Länge. Sky hingegen überträgt ein Einzelspiel live und in voller Länge, dazu gibt es alle Partien in der Konferenz. Dabei gibt es zwischen Deutschland und Österreich hinsichtlich der Auswahl der Spiele Unterschiede.

Das entscheidende Spiele zwischen Dortmund und Slavia Prag wird nur in Deutschland auf DAZN gezeigt. Die Berichterstattung für dieses Spiel beginnt am 10. Dezember um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alexander Schlüter

Alexander Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Per Mertesacker

Champions League 2019/20: Der Spielplan

Die Gruppenphase findet mit dem 6. Spieltag ihr Ende. Das Finale findet am 30. Mai in Istanbul statt.