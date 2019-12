Champions League 2019/20: Wann findet das Achtelfinale statt?

Drei deutsche Vertreter sind im neuen Jahr noch dabei, wenn es in die K.o.-Runde der Champions League geht. SPOX verrät Euch die Termine aller Spiele des Achtelfinals.

Champions League 2019/20, Achtelfinale: Die Spiele

Sowohl RB Leipzig als auch der FC Bayern sind als Gruppensieger in die K.o.-Runde eingezogen. Der BVB qualifizierte sich als Gruppenzweiter.

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Atletico Madrid FC Liverpool Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Atalanta Bergamo FC Valencia Tottenham Hotspur RB Leipzig FC Chelsea FC Bayern München SSC Neapel FC Barcelona Olympique Lyon Juventus Turin Real Madrid Manchester City

Achtelfinale der Champions League: Termine, Datum, Uhrzeit

Die Hinspiele der Achtelfinals der diesjährigen Champions League finden am 18./19. und 25./26. Februar 2020 statt. Wie gewohnt fallen die Spieltage auf Dienstag und Mittwoch.

Die Rückspiele steigen drei Wochen später, also am 10./11. und 17./18. März 2020. Dabei gilt: Wer im Hinspiels dienstags gespielt hat, spielt im Rückspiel mittwochs - und umgekehrt.

Wegen der höher zu erwartenden TV-Quoten terminiert die UEFA die Spiele außerdem so, dass Vereine aus einem Land nicht zeitgleich spielen. Drei der jeweils vier Spieltage finden dementsprechend mit deutscher Beteiligung statt.

Die Termine der Hinspiele

Datum Uhrzeit Heim Gast 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Valencia 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur RB Leipzig 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea FC Bayern München 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel FC Barcelona 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon Juventus Turin 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid Manchester City

Die Termine der Rückspiele

Datum Uhrzeit Heim Gast 10. März 2020 21 Uhr RB Leipzig Tottenham Hotspur 10. März 2020 21 Uhr FC Valencia Atalanta Bergamo 11. März 2020 21 Uhr Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 11. März 2020 21 Uhr FC Liverpool Atletico Madrid 17. März 2020 21 Uhr Manchester City Real Madrid 17. März 2020 21 Uhr Juventus Turin Olympique Lyon 18. März 2020 21 Uhr FC Barcelona SSC Neapel 18. März 2020 21 Uhr FC Bayern München FC Chelsea

CL, Achtelfinale: Die Chancen der deutschen Teams

Da der BVB die Gruppenphase hinter dem FC Barcelona abgeschlossen hatte, war klar, dass die Borussia ein starker Gegner erwartet. Mit PSG wurde es einer der stärksten im Wettbewerb überhaupt. Gegen das Team von Thomas Tuchel müssen dem BVB beinahe perfekte 180 Minuten gelingen, um weiterzukommen.

Für RB Leipzig wird es ebenfalls nicht leicht, mit Tottenham Hotspur wartet ein Vorjahresfinalist auf die Sachsen. Sollte die Mannschaft von Julian Nagelsmann allerdings ihr bestes Gesicht zeigen und mutig gegen das von Jose Mourinho trainierte Starensemble auftreten, werden sich durchaus Möglichkeiten ergeben - ein Weiterkommen ist alles andere als ausgeschlossen.

Als Favorit geht der FC Bayern in sein Achtelfinale. Der Rekordmeister trifft, wie im Endspiel 2012, auf den FC Chelsea. Anders als beim Triumph der Blues in der Allianz Arena zählt die Mannschaft von Trainer Frank Lampard momentan allerdings nicht zu den absoluten Spitzenmannschaften in Europa.