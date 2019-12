Champions League - BVB (Borussia Dortmund) gegen Slavia Prag: Termin, TV, Livestream

Borussia Dortmund bangt um den Einzug in die K.o.-Phase der UEFA Champions League. Der BVB spielt im entscheidenden Gruppenspiel gegen Slavia Prag. Bei SPOX erfahrt Ihr, wann das Spiel stattfindet und wo Ihr diese Partie im TV und Livestream sehen könnt.

BVB gegen Slavia Prag: Datum, Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften findet am Dienstag, 10. Dezember, um 21 Uhr statt. Austragungsort hierfür ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Das Schiedsrichtergespann, welches dieses Spiel leitet, wird wenige Tage vorher bekannt gegeben.

Champions League: BVB vs. Slavia Prag im TV und Livestream sehen

In Deutschland könnt Ihr dieses entscheidende Spiel live und in voller Länge exklusiv auf DAZN sehen. Dies gilt auch für über 100 weitere Spiele der Königsklasse, die ausschließlich in voller Länge vom Streamingdienst übertragen werden.

Die Berichterstattung für dieses Spiel beginnt am 10. Dezember um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alexander Schlüter

Alexander Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Per Mertesacker

Zu allen Spielen der Champions League gibt es nach Abpfiff die Highlights auf DAZN. Zudem besteht die Möglichkeit, nach Abpfiff die Partien im Re-Live zu sehen.

Champions League: So qualifiziert sich der BVB für das Achtelfinale

So kann sich der BVB für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren:

Der BVB gewinnt und Inter Mailand verliert gegen Barcelona.

Der BVB gewinnt und Inter Mailand spielt gegen Barcelona Remis.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F mit Dortmund und Slavia Prag

Der FC Barcelona hat sich bereits für die K.o.-Phase qualifiziert. Slavia Prag dagegen ist ausgeschieden und kann sich auch nicht mehr für die Europa League qualifizieren.