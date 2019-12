Champions-League-Auslosung: Auf diese Gegner kann der BVB (Borussia Dortmund) treffen

Der BVB hat sich durch einen Sieg über Slavia Prag am letzten Spieltag der Gruppenphase für das Achtelfinale qualifiziert. Wir verraten Euch, auf welche Teams Dortmund dort treffen kann.

Sichere Dir Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe den BVB in der Champions League live.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Auf diese Gegner kann der BVB treffen

Als Gruppenzweiter kann der BVB im Achtelfinale auf alle Gruppensieger treffen, ausgenommen den Vereinen aus der eigenen Liga (FC Bayern, RB Leipzig) und dem Gegner aus der Gruppenphase (FC Barcelona).

Damit bleiben folgende Gegner für den BVB übrig:

Manchester City

FC Liverpool

Paris Saint-Germain

Juventus Turin

FC Valencia

"Die Klubs aus dem Norden Englands brauchen wir nicht unbedingt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc über seinen Wunsch für das Achtelfinale.

Champions League: Wann finden die Achelfinals statt?

Die Achtelfinals der Königsklasse starten am 18./19. Februar mit den Hinspielen, ehe 14 Tage später die Rückspiele ausgetragen werden. Gespielt wird wie gewohnt am Dienstag (vier Spiele) und Mittwoch (vier Spiele).

Die Gruppensieger müssen dabei in den Hinspielen auswärts ran, haben dafür im Rückspiel aber Heimrecht.

Hinspiele Rückspiele Di.,18./Mi., 19./Di., 25./Mi., 26. Februar Di., 10./Mi., 11./Di., 17./Mi., 18. März

Champions League: Spieler mit den meisten vergebenen Großchancen in der Gruppenphase © getty 1/32 Welche Spieler haben in dieser Champions-League-Gruppenphase die meisten Großchancen vergeben? Auf Platz 1 rangiert ein Deutscher. Das Ranking im Überblick. © getty 2/32 Platz 17: Danilo D'Ambrosio (Inter Mailand) - 3 vergebene Großchancen. © getty 3/32 Platz 17: Willian (FC Chelsea) - 3. © getty 4/32 Platz 17: Nico Schulz (Borussia Dortmund) - 3. © getty 5/32 Platz 17: Erik Lamela (Tottenham Hotspur) - 3. © getty 6/32 Platz 17: Maxi Gomez (FC Valencia) - 3. © getty 7/32 Platz 17: Raheem Sterling (Manchester City) - 3. © getty 8/32 Platz 17: Moraes (Schachtjor Donezk) - 3. © getty 9/32 Platz 17: Alvaro Morata (Atletico Madrid) - 3. © getty 10/32 Platz 17: Gabriel Jesus (Manchester City) - 3. © getty 11/32 Platz 17: Sardar Azmoun (Zenit St. Petersburg) - 3. © getty 12/32 Platz 17: Tammy Abraham (FC Chelsea) - 3. © getty 13/32 Platz17: Victor Osimhen (OSC Lille) - 3. © getty 14/32 Platz 17: Sadio Mane (FC Liverpool) - 3. © getty 15/32 Platz 17: Grzegorz Krychowiak (Lokomotive Moskau) - 3. © getty 16/32 Platz 17: Duvan Zapata (Atalanta Bergamo) - 3. © getty 17/32 Platz 8: Lionel Messi (FC Barcelona) - 4. © getty 18/32 Platz 8: Matheus Cunha (RB Leipzig) - 4. © getty 19/32 Platz 8: Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 4. © getty 20/32 Platz 8: Romelu Lukaku (Inter Mailand) - 4. © getty 21/32 Platz 8: Paul Onuachu (KRC Genk) - 4. © getty 22/32 Platz 8: Angel di Maria (Paris Saint-Germain) - 4. © getty 23/32 Platz 8: Mario Pasalic (Atalanta Bergamo) - 4. © getty 24/32 Platz 8: Robert Lewandowski (FC Bayern München) - 4. © getty 25/32 Platz 8: Heung-min Son (Tottenham Hotspur) - 4. © getty 26/32 Platz 5: Arkadiusz Milik (SSC Neapel) - 5. © getty 27/32 Platz 5: Rodrigo Moreno (FC Valencia) - 5. © getty 28/32 Platz 5: Sergio Agüero (Manchester City) - 5. © getty 29/32 Platz 2: Karim Benzema (Real Madrid) - 6. © getty 30/32 Platz 2: Mohamed Salah (FC Liverpool) - 6. © getty 31/32 Platz 2: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 6. © getty 32/32 Platz 1: Marco Reus (Borussia Dortmund) - 7.

Champions League 2019/20: Die Auslosung der Achtelfinals

Am 16. Dezember werden die Achtelfinalpartien in der Schweizer Gemeinde Nyon ausgelost, Beginn ist um 12 Uhr. Die UEFA überträgt das Event live via DAZN, uefa.com, genau wie Sky Sport News HD.

Champions League live im TV und Livestream sehen

In dieser Saison liegen die Übertragungsrechte für die Königsklasse bei Sky und DAZN.

Zum Achtelfinale kommt hier erstmals in dieser Saison die German-Rule zum Einsatz, wonach sich richtet, wer welche Spiele überträgt. Dabei gibt es einen Unterschied zwischen Hin- und Rückspielen:

Hinspiele:

Ab zwei verbleibenden Mannschaften aus Deutschland hat Sky den ersten Pick. DAZN zeigt in diesem Fall die Hinspiele der anderen deutschen Teams exklusiv in voller Länge.

Rückspiele:

Sky zeigt alle Spiele deutscher Mannschaften exklusiv.

Zusätzlich zu Champions League überträgt DAZN alle Spiele der Europa League sowie das Beste aus Serie A, Ligue 1, Primera Division und MLS. Hinzu kommen US-Sport, Darts, Tennis, Wintersport, Boxen, UFC, Rennsport, Bowling etc.

Im ersten Monat ist der Streaming-Dienst kostenfrei testbar, danach zahlt Ihr 11,99 Euro im Monat und könnt jederzeit monatlich kündigen. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

© getty

Champions League 2019/20: Die weiteren Termine

Das Finale der diesjährigen Champions League findet im Atatürk Stadion in Istanbul statt.