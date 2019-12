Ajax Amsterdam - FC Valencia: Champions League heute im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der Champions League kämpfen Ajax Amsterdam und der FC Valencia im direkten Duell um den Einzug ins Achtelfinale. Wir verraten Euch alles zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Ajax Amsterdam - FC Valencia: Datum, Anpfiff, Austragungsort, Schiedsrichter

Um 21 Uhr ist am heutigen Dienstag (10. Dezember) Anpfiff in der Amsterdam Arena.

Schiedsrichter der Partie ist Clement Turpin aus Frankeich, der von seinen Kollegen Nicolas Danos und Cyril Gringore unterstützt wird. Frank Schneider ist als 4. Offizieller im Einsatz.

Ajax Amsterdam - FC Valencia: Champions League heute im TV und Livestream

In Deutschland und Österreich könnt Ihr das Spiel live und exklusiv in voller Länge nur bei DAZN sehen. Der Streaming-Dienst geht kurz von Anpfiff mit Kommentator Frederik Harder live auf Sendung. Bei Sky könnt Ihr zudem Ausschnitte der Partie im Rahmen der Konferenz sehen.

Ajax Amsterdam - FC Valencia heute im LIVE-TICKER

Natürlich bieten wir Euch die Partie auch im SPOX-LIVETICKER an. Hier geht's zur Übersicht.

Champions League: Die Ausgangslage in der Gruppe H

In der Gruppe H ist vor dem letzten Spieltag noch alles offen. Ajax Amsterdam führt die Gruppe zwar an, könnte aber im Falle einer Niederlage gegen Valencia den undankbaren Schritt in die Europa League antreten müssen. Ein Sieg oder Remis würde schon für das Erreichen der nächsten Runde reichen, sollten die Niederländer jedoch zu Hause verlieren, müssten sie auf Schützenhilfe von Lille hoffen.

Die OSC ist auswärts gegen Chelsea im Einsatz, bei einem Sieg würde die Blues auf jeden Fall im Achtelfinale stehen.

Champions League: Tabelle der Gruppe H

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1. Ajax Amsterdam 5 12:5 7 10 2. FC Valencia 5 8:7 1 8 3. FC Chelsea 5 9:8 1 8 4. OSC Lille 5 3:12 -9 1

Champions League: die heutigen Spiele in der Übersicht