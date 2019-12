Champions League, 6. Spieltag: Termine, Paarungen Übertragung

Am 6. Spieltag der Champions League kämpfen zwei deutsche Teams noch um den Einzug ins Achtelfinale. Welche Mannschaften wann aufeinandertreffen und wo Ihr die Spiele sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Schaffst es der BVB doch noch ins Achtelfinale der Champions League? Hole Dir Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und sei bei der Entscheidung dabei!

Champions League: Der 6. Spieltag im Überblick

Während in einigen Gruppen schon eine Entscheidung über das Weiterkommen gefallen ist, müssen einige Topteams noch zittern. Unter anderem benötigt der FC Liverpool noch einen Punkt gegen Salzburg, außerdem muss der FC Chelsea unbedingt gegen Lille gewinnen.

Datum Heim Uhrzeit Gast Übertragung DE Übertragung AT Di., 10.12.19 FC Salzburg 18:55 FC Liverpool DAZN DAZN SSC Neapel 18:55 KRC Genk DAZN DAZN Olympique Lyon 21:00 RB Leipzig Sky DAZN Borussia Dortmund 21:00 SK Slavia Praha DAZN Sky Benfica Lissabon 21:00 Zenit Sankt Petersburg DAZN DAZN Inter Mailand 21:00 FC Barcelona DAZN DAZN Ajax Amsterdam 21:00 FC Valencia DAZN DAZN FC Chelsea 21:00 OSC Lille DAZN DAZN Datum Heim Uhrzeit Gast Mi., 11.12.19 Schachtjor Donezk 18:55 Atalanta Bergamo DAZN DAZN Dinamo Zagreb 18:55 Manchester City DAZN DAZN FC Brügge 21:00 Real Madrid DAZN DAZN Paris Saint-Germain 21:00 Galatasaray DAZN DAZN Bayern München 21:00 Tottenham Hotspur Sky Sky Bayer Leverkusen 21:00 Juventus Turin DAZN DAZN Atletico Madrid 21:00 Lokomotive Moskau DAZN DAZN Olympiakos Piraeus 21:00 Roter Stern Belgrad DAZN DAZN

Champions League: Die ewige Torjägerliste inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Robert Lewandowski ist weiter nicht zu stoppen.. Mit seinem historischen Viererpack in Belgrad bleibt er einer Real-Legende auf den Fersen, die zeitgleich auch doppelt trifft. SPOX zeigt die Top 20. © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 60 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 37 Tore in 69 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 43 Tore in 109 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 6. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 17/21 5. Platz: Robert Lewandowski. 63 Tore in 85 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 64 Tore in 117 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 114 Tore in 140 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 127 Tore in 167 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Champions League: Der 6. Spieltag im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte zur Champions League teilen sich Sky und DAZN. Während der Pay-TV-Sender die Konferenz mit allen Partien sowie zwei Begegnungen pro Spieltag exklusiv als Einzelspiel zeigt, überträgt der Stremingdienst 14 von 16 Spielen live und exklusiv in voller Länge.

Am 6. Spieltag wird beispielsweise das entscheidende Spiel des BVB gegen Slavia Prag auf DAZN ausgestrahlt, ebenso die Partien Salzburg vs. Liverpool oder Inter vs. Barcelona. Zudem können alle Begegnungen nach Spielende erneut im Re-Live betrachtet werden.

Für alle Fußball-Fans hat DAZN neben der Champions League außerdem die Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga im Programm. Nachdem Ihr das Angebot des Streamingdienstes einen Monat kostenlos testen könnt, kostet ein Abonnement 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Champions League: Der Stand in den deutschen Gruppen

Bayern und Leipzig gehen ohne Druck in das letzte Gruppenspiel der Königsklasse. Leverkusen und Dortmund müssen derweil gegegen Juve und Prag gewinnen und gleichzeitig auf Patzer der direkten Konkurrenten Atletico und Inter hoffen.

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 5 21:4 17 15 2 Tottenham Hotspur 5 17:11 6 10 3 Roter Stern Belgrad 5 3:19 -16 3 4 Olympiakos Piräus 5 7:14 -7 1

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Juventus Turin 5 10:4 6 13 2. Atletico Madrid 5 6:5 1 7 3. Bayer Leverkusen 5 5:7 -2 6 4. Lokomotive Moskau 5 4:9 -5 3

Platz Team Spiele Tore Dfferenz Punkte 1 FC Barcelona 5 7:3 4 11 2 Inter Mailand 5 9:7 2 7 3 Borussia Dortmund 5 6:7 -1 7 4 SK Slavia Praha 5 3:8 -5 2

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 RB Leipzig 5 8:6 2 10 2 Olympique Lyon 5 7:6 1 7 3 Zenit St. Petersburg 5 7:6 1 7 4 Benfica Lissabon 5 7:11 -4 4

© getty

Champions League: Der Weg ins Finale

Nach dem Abschluss der Gruppenphase geht es im Februar 2020 mit dem Champions-League-Achtelfinale weiter. Nach den Halbfinalpartien Anfang Mai wird gut drei Wochen der neue Sieger der Königsklasse ermittelt.