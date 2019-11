Champions League: Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

RB Leipzig ist am heutigen Dienstagabend in St. Petersburg zu Gast. Die Roten Bullen treffen am 4. Spieltag der Champions League auf Zenit. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig im LIVE-TICKER - vor Beginn

Vor Beginn: Trotz oder gerade wegen des Höhenflugs warnte Trainer Julian Nagelsmann am Montag: "Erfolg ist kein Besitz, sondern eine Miete. Und diese Miete müssen wir alle drei Tage bezahlen." Es wäre vermessen zu sagen, "dass wir jetzt jedes Spiel sechs bis acht Tore schießen".

Vor Beginn: Leipzig reist mit ordentlich Rückenwind nach Russland. 6:1 gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal, 8:0 in der Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05. "Jetzt müssen wir dranbleiben und diese Gier weiter auf den Platz bringen", forderte Stürmer Yussuf Poulsen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen im LIVE-TICKER zum Auswärtsspiel von RB Leipzig bei Zenit St. Petersburg.

Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Kerschakow - Karawajew, Ivanovic, Rakizki, Santos - Barrios, Osdojew, Schatow - Azmoun, Dsjuba, Driussi. RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner.

RB Leipzig: Die Ausgangslage in Gruppe

Leipzig reist als Tabellenführer nach St. Petersburg. Mit einem Sieg wäre der erste Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Dann hätte Leipzig für die restlichen beiden Gruppenspiele ein Polster von fünf Punkten und den direkten Vergleich mit Zenit gewonnen. Das Hinspiel gewannen die Roten Bullen mit 2:1.