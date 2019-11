Tottenham Hotspur mit Jose Mourinho gegen Olympiakos Piräus heute live im im TV, Livestream und Liveticker

Tottenham Hotspur mit Neu-Coach Jose Mourinho trifft am fünften Spieltag der Champions League auf Olympiakos Piräus. Alles über diese Partie und zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tottenham Hotspur gegen Olympiakos Piräus heute live - Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Anstoß ist um 21 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium. Die neue Arena hat ein Fassungsvermögen von 62.062 Zuschauern. Folgendes Schiedsrichtergespann geht an den Start:

Schiedsrichter: Georgi Kabakov (BUL)

Georgi Kabakov (BUL) Assistenten: Martin Margaritov (BUL), Divan Valkov (BUL)

Martin Margaritov (BUL), Divan Valkov (BUL) Vierter Offizieller: Nikola Popov (BUL)

Nikola Popov (BUL) VAR: Michael Fabbri (ITA)

Michael Fabbri (ITA) VAR-Assistent: Davide Massa (ITA)

Tottenham Hotspur gegen Olympiakos Piräus heute live im TV und im Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Übertragungsrechte für dieses Spiel ergattert. Die Berichterstattung startet um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Uwe Morawe

DAZN bietet Euch die Gelegenheit, weitere Spiele der Champions-League-Saison zu sehen. Außer der Königsklasse finden sich unter anderem die Bundesliga, Europa League, Serie A, La Liga und Ligue 1 im Programm.

Tottenham Hotspur gegen Olympiakos Piräus heute im Liveticker

Optional könnt Ihr dieses Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Tottenham Hotspur vs. Olympiakos Piräus: Die Highlights auf DAZN und SPOX

Falls Ihr das Spiel verpasst, könnt Ihr es Euch im Re-Live noch einmal ansehen oder kurz nach Abpfiff die Highlights auf DAZN schauen. Ab 23 Uhr stehen Euch auch hier auf SPOX dann die Highlights des Spiels zur Verfügung.

Tottenham Hotspur gegen Olympiakos Piräus: Voraussichtliche Aufstellungen

Der neue Spurs-Coach Jose Mourinho wird nach seinem gelungenen Premier-League-Debüt gegen West Ham United (3:2) kaum Veränderungen an seiner Startelf vornehmen, berichten englische Medien. Christian Eriksen und Giovanni Lo Celso dürften also weiterhin auf der Bank schmoren. Danny Rose und Tanguy Ndombele, gegen West Ham auf der Bank, werden hingegen gute Chancen auf einen Einsatz von Anfang an nachgesagt.

Spurs: Gazzaniga - Aurier, Sanchez, Alderweireld, Rose - Dier, Ndombele - Moura, Alli, Son - Kane

Gazzaniga - Aurier, Sanchez, Alderweireld, Rose - Dier, Ndombele - Moura, Alli, Son - Kane Olympiakos: Sa - Gaspar, Semedo, Papadopoulos, Tsimikas - Bouchalakis, Camara, Valbuena - Podence, Guerrero, Soudani

Tottenham Hotspur vs. Olympiakos Piräus: Die bisherigen Duelle

Dreimal trafen Tottenham Hotspur und Olympiakos Piräus bisher aufeinander. Die Bilanz ist ausgeglichen:

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League 18.09.2019 Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur 2:2 UEFA Cup 08.11.1972 Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur 1:0 UEFA Cup 25.10.1972 Tottenham Hotspur Olympiakos Piräus 4:0

Tottenham Hotspur: So lief das Liga-Debüt von Jose Mourinho

Die Spurs haben ihrem neuen Chef ein Traum-Debüt beschert. 3:2 (2:0) gewann das Team um Kapitän Harry Kane das Londoner Derby bei West Ham. Heung-min Son (36.) und Lucas Moura (43.) legten noch vor der Pause den Grundstein für den ersten Auswärtssieg in der Premier League seit Januar, Kane traf nach dem Seitenwechsel zum 3:0 (49.). Für die Hammers verkürzten Michail Antonio (73.) und Angelo Ogbonna (90.+6).

Champions League: Die Gruppe B im Überblick

Tottenham Hotspur kann mit einem Sieg gegen Olympiakos Piräus den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale perfekt machen. Für die Griechen geht es praktisch nur noch um die Europa League.