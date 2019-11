Champions League, 5. Spieltag: Stimmen und Reaktionen zu den Dienstagsspielen

Bayern-Interimstrainer Hansi Flick hat nach der Champions-League-Gala in Belgrad sein Team gelobt, Marko Marin hingegen gab zu, dass Roter Stern überfordert war. Bei Bayer Leverkusen freute sich Sven Bender über sein erstes CL-Tor, während Peter Bosz stolz auf seine Mannschaft war.

Die wichtigsten Stimmen von Sky und DAZN und aus der Mixed Zone im Überblick.

Roter Stern Belgrad - FC Bayern München 0:6

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Es geht darum, wie wir heute gespielt haben. Kompliment an meine Mannschaft. Von der ersten Minute wollte sie den Gruppensieg perfekt machen. Das ist hervorragend gelungen. In der ersten Halbzeit haben wir schon die ein oder andere Chance liegen lassen, in der zweiten Halbzeit waren wir effizienter. Wenn man gut verteidigt, ist auch in der Offensive mehr Selbstvertrauen da. Ich bin absolut happy mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir genießen unseren Lauf."

... zur zu-Null-Serie: "Man merkt, dass die Mannschaft auch am Verteidigen Spaß hat. Eine gute Defensive ist einfach die Basis, um erfolgreich zu spielen."

... zu Robert Lewandowski: "Bei Lewi ist es wirklich so, dass er wahnsinnig professionell arbeitet. Er macht immer wieder Sonntagsschichten. Ein Torjäger wird an den Toren gemessen und da ist er aktuell auf einem sehr hohen Niveau."

... zur Frage, wie schwer ihm die Kaderplanung vor Leverkusen fällt: "Man kann es so sehen oder man kann sagen: Man kann wenig falsch machen."

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Der FC Bayern hat auch das vierte Spiel unter Hansi Flick gewonnen und weiterhin die weiße Weste unter dem Trainer gewahrt. Der FCB fertigte in Belgrad Roter Stern mit 6:0 ab. Die Noten und Einzelkritiken zu den Bayern-Stars. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Noch weniger beschäftigt als am Wochenende in Düsseldorf, schaute der Keeper seinen Vorderleuten beim Wirbeln zu. Note: 3,5. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD: Defensiv überhaupt nicht gefordert. Der Franzose, der sich anscheinend als Rechtsverteidiger enorm wohl fühlt, arbeitete viel nach vorne und steuerte per sehenswerter Flanke einen Assist bei. Note: 2,5. © getty 4/15 JAVI MARTINEZ: Ähnlich wie sein Nebenmann ohne Probleme im Abwehrzentrum. Entschied ebenfalls jedes seiner vier Duelle für sich. Zum vierten Mal von Beginn an, zum vierten Mal zu Null. Note: 2,5. © getty 5/15 JEROME BOATENG: Rückte erstmals unter Flick in die Startelf und verlebte einen angenehmen Abend in der serbischen Hauptstadt. Gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe und streute bisweilen schöne Diagonalbälle ein. Note: 2,5. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Etwas unauffälliger als zuletzt, weil hinten gegen die schwachen Belgrader fast keine Zweikämpfe geführt werden mussten. Nach vorne trat der junge Kanadier kaum in Erscheinung. Note: 3. © getty 7/15 CORENTIN TOLISSO: Fiel im ersten Durchgang in einem starken FCB-Team etwas ab (acht Ballverluste), verbesserte sich aber nach der Pause. Bereitete per Kopf Lewandowskis zweiten Treffer vor und belohnte sich selbst noch kurz vor Schluss (89.). Note: 2,5. © getty 8/15 THIAGO: Auch der Spanier feierte sein Startelf-Debüt unter Flick. Thiago zeigte sich vor allem in der Rückwärtsbewegung enorm engagiert und gewann etliche Zweikämpfe. Auch offensiv immer wieder mit Nadelstichen. Note: 2,5. © getty 9/15 LEON GORETZKA: Goretzka brachte die Münchner mit einem herrlichen Kopfball aus elf Metern in Front und hätte beinahe per sehenswertem Volley erhöht. Im Anschluss etwas unauffälliger, aber stets wachsam. Note: 2,5. © getty 10/15 KINGSLEY COMAN: Hat sicherlich schon stärkere Spiele im Dress der Bayern gemacht. 19 Ballverluste, zudem ohne Scorerpunkt beim Schützenfest. "Solide", könnte man sagen. Note: 3,5. © getty 11/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Hätte die Bayern schon kurz nach Anpfiff in Führung bringen können, vergab aber freistehend. Kein Problem: Im 2. Durchgang machte er dann einfach vier Buden in 14 Minuten. Wahnsinn! Note: 1. © getty 12/15 COUTINHO: Mit verhältnismäßig schwacher Passquote (76,2 Prozent) und satten 26 Ballverlusten. Wirkte in seinen Aktionen nicht immer glücklich, zeigte seine Qualität aber immerhin mit seiner punktgenauen Flanke auf Goretzka zum 1:0. Note: 3,5. © getty 13/15 IVAN PERISIC (ab 60. Minute): Kam in der 60. Minute für Coutinho und legte noch zwei Tore auf. Note: 2,5. © getty 14/15 JOSHUA KIMMICH (ab 68. Minute): Der, der immer spielt, spielte diesmal nicht von Beginn an. Kein Problem, weil seine Kollegen auch ohne ihn locker aufspielten. Note: 3. © getty 15/15 THOMAS MÜLLER (ab 77. Minute): Durfte in der Schlussphase auch noch ran, hatte aber keinen Einfluss mehr. Keine Bewertung.

Leon Goretzka (Torschütze FC Bayern München) ...

... zu Hansi Flick und seinem Einfluss auf die Siegesserie: "Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt, viele Tore geschossen. Wir haben schon viel darüber gesprochen und irgendwann reicht es dann auch. Heute stand die Mannschaft auf dem Platz, der Trainer hat uns wieder super eingestellt. Das, was wir auf den Platz bringen ist selbstbewusst und gut strukturiert."

... zum ersten CL-Tor: "Es hat schon verdammt lange gedauert. Es war schon im Hinterkopf, weil es bisher überall geklappt hat, außer in der Champions League. Jetzt hat es endlich geklappt, da bin ich auch sehr glücklich drüber."

... zur Hoffnung auf einen Startplatz gegen Leverkusen: "Da muss ich nicht spekulieren, das ist mein Anspruch Der Trainer findet da aktuell eine ganz gute Mischung. Aber natürlich möchte ich Samstag auf dem Platz stehen."

Marko Marin (Roter Stern Belgrad) ...

... zum Spiel: "Bayern ist nicht auf unserem Niveau. Wir sind eine Mannschaft, die glücklich ist, dabei zu sein. Aber der Auftritt heute tut schon weh. Wir haben ohne Selbstvertrauen gespielt, sind 90 Minuten nur hinterhergelaufen und haben schlecht verteidigt."

Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen 0:2

Peter Bosz (Trainer Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Gratulation, ich bin stolz auf die Jungs. Die Voraussetzungen waren nicht optimal. Nach einem schlechten Start haben wir die zweite Halbzeit gut gespielt und zurecht gewonnen."

Rudi Völler (Geschäftsführer Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Nach drei Niederlagen zu Beginn, haben wir gegen Atletico gewonnen und heute hier und sind schon jetzt fest Dritter. Da freuen wir uns total. Das war sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen, aber ein toller Fight. Auch von den Russen. Wir haben verdient gewonnen

Lucas Hradecky (Torhüter Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Ein besseres Ergebnis kann man nicht holen. Reife Leistung, Männer-Einstellung und wenn Sven Bender so ein Tor schießt, dann müssen wir gewinnen."

Sven Bender (Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum ersten CL-Tor: "Mich freut es, es ist mein erstes Champions-League-Tor. Es war ein erfolgreicher Abend. Wir lassen uns überraschen, was jetzt noch passiert. Wir haben unsere Aufgabe gelöst, alles andere werden wir später sehen."