Champions League, Stimmen und Reaktionen: Hummels nach BVB-Pleite beim FC Barcelona selbstkritisch

Mats Hummels äußerte nach der 1:3-Niederlage des BVB beim FC Barcelona deutliche Selbstkritik. Das Thema Jadon Sancho, der von Trainer Lucien Favre vor dem Spiel scharf kritisiert wurde, wollte er sich nicht äußern, lobte diesen jedoch für die zweite Halbzeit. Bei RB Leipzig freute man sich derweil über den historischen Achtelfinal-Einzug und einen Last-Minute-Ausgleich.

SPOX hat die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zum Champions-League-Mittwoch bei Sky, DAZN und aus der Mixed Zone zusammengefasst.

Mats Hummels (Borussia Dortmund)...

... zum Spielverlauf und seinem eigenen Fehler vor dem 0:2: "Wir waren okay. Wir haben kein schlechtes Spiel hingelegt, aber auch kein besonders gutes. Barca war wirklich gut und vorne mit Messi immer gefährlich. Wir hatten schlechte Phasen im Spiel. Wir hatten nach dem 0:1 eine ganz schlechte Phase mit vielen Ballverlusten, gekrönt von meinem Fehlpass vor dem 0:2. Der hat uns ein tiefes Loch gegraben, aus dem wir leider nicht mehr ganz herausgekommen sind. Es war ein eklatanter und spielentscheidender Fehlpass. Was Einsatz und Moral angehen, war das nicht so schlecht heute, aber auch nicht gut genug, um Barca zu schlagen. Wir haben uns am Ende nur drei, vier ernsthafte Chancen herausgespielt. So ein Fehler wie vor dem 0:2 darf mir nicht passieren. Wenn man so einen Fehler macht, dann verliert man hier. Und das wurmt mich extrem."

... über Lionel Messi: "Er ist in Topform. Der beste Fußballer, den ich je gesehen habe. Das beweist er mit den vielen kleinen Bewegungen, mit seinem Auge. Er kann so schnell die Richtung wechseln und ist so schwer zu stoppen. Er hat unheimlich viele Qualitäten."

... über Jadon Sancho: "Das Thema möchte ich jetzt nicht öffentlich kommentieren. Er hat in der zweiten Halbzeit eine sehr gute Reaktion gezeigt. Dafür ein großes Lob. Das hat er wirklich gut gemacht, mit großem Engagement, Einsatzfreude und einem schönen Tor. So soll es sein."

... über das Achtelfinale: "Wir haben es nicht in der eigenen Hand. Das ist schade. Das haben wir nicht hingekriegt. Jetzt müssen wir natürlich gegen Prag gewinnen und hoffen, dass Barca Lionel wieder aufstellt, auch wenn sie schon sicher Erster sind."

FC Barcelona gegen BVB: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © imago images 1/31 Während Lionel Messi bei Barcas souveränem 3:1-Sieg die BVB-Hintermannschaft ein ums andere Mal schwindelig spielte, fiel im Camp Nou auch der letzte schwarzgelbe Turm in der Schlacht. Ein BVB-Sorgenkind war hingegen der Lichtblick. Die Einzelkritiken. © getty 2/31 Bei den Katalanen ersetzte Lenglet den gesperrten Pique, außerdem begannen im Vergleich zum 2:1 bei Leganes Roberto und Rakitic für Wague und Griezmann. Für Dembele kam es zu einem Wiedersehen mit dem BVB, nachdem er im Hinspiel fehlte. © getty 3/31 MARC-ANDRE TER STEGEN: Über lange Strecken nahezu beschäftigungslos, verhinderte er den Anschlusstreffer von Brandt reaktionsstark und lenkte Sanchos Schuss in der Schlussphase an die Latte. Beim Dortmunder Treffer ohne Chance. Note: 2. © getty 4/31 SERGI ROBERTO: Schaltete sich deutlich häufiger ins Offensivspiel ein als sein Pendant Firpo (sechs Hereingaben), auch wenn ihm nicht alles gelang. Hinten aufmerksam, baute aber im Laufe der zweiten Halbzeit ab. Note: 3. © imago images 5/31 SAMUEL UMTITI: Verhinderte nach wenigen Sekunden auf der Linie die kalte Dusche, im Anschluss stabil und kaum gefordert. Starke Passsquote (93,8 Prozent), gewann alle Luftzweikämpfe. Note: 2. © getty 6/31 CLEMENT LENGLET: Insgesamt schwächer als sein Nebenmann Umititi, aber ein unaufgeregter Auftritt des Franzosen, der sich keinen gravierenden Fehler erlaubte und die meisten Pässe bei den Hausherren spielte (73). Note: 3. © imago images 7/31 JUNIOR FIRPO: Bei seinem Champions-League-Debüt beschränkte sich Firpo hauptsächlich auf seine defensiven Aufgaben. Beim 1:3 gegen Sancho zu passiv. Ordentlich, aber ausbaufähig. Note: 3,5. © getty 8/31 SERGIO BUSQUETS: Hatte die meisten Balleroberungen (12), gewann aber für einen Sechser nur schwache 44,4 Prozent seiner Zweikämpfe und sah zudem Gelb. Note: 3. © getty 9/31 IVAN RAKITIC (bis 78.): Sein Fehler leitete die frühe Großchance von Schulz ein. In der Folge mit starken Seitenverlagerungen und einem ersten Abschluss, hielt sich aber ansonsten zurück und ließ Präsenz vermissen. Note: 3,5. © getty 10/31 FRENKIE DE JONG: Bester der drei Mittelfeldspieler von Barca. 94 Prozent seiner Pässe in der gegnerischen Hälfte fanden einen Mitspieler, hatte nach Messi die meisten Ballaktionen (82) und Zweikämpfe (20). Note: 2,5. © getty 11/31 LIONEL MESSI: Sprühte in seinem 700. Barca-Pflichtspiel vor Spielfreude. Das 1:0 und das 3:0 bereitete er glänzend vor, dann traf er selbst und setzte noch einen Freistoß auf die Latte. Fünf Torschüsse und vier Vorlagen. Note: 1. © getty 12/31 LUIS SUAREZ (bis 90.+1): Erst traf er aus Abseitsposition, wenig später zählte sein Tor. Beim 2:0 war er der Vorlagengeber. Ansonsten kaum ins Spiel eingebunden, machte aber genau das, was ein Stürmer machen muss. Note: 2,5. © getty 13/31 OUSMANE DEMBELE (bis 26.): Verdribbelte sich immer wieder (acht Ballverluste) und ließ die letzte Durchschlagskraft vermissen. Nach 26 Minuten machte er verletzungsbedingt Platz für Griezmann. Note: 4. © getty 14/31 ANTOINE GRIEZMANN (ab 26.): Fügte sich gut ein und war direkt an zahlreichen gefährlichen Szenen beteiligt. Hätte kurz nach der Pause für die Entscheidung sorgen können, was ihm 20 Minuten später aber gelang. Note: 2. © getty 15/31 ARTURO VIDAL (ab 78.): Half dabei mit, den Sieg souverän über die Zeit zu bringen, setzte jedoch keine großen Akzente mehr. Keine Bewertung. © imago images 16/31 MOUSSA WAGUE (ab 90.+1): Löste Torschütze Suarez in der Nachspielzeit ab, kurze Zeit später war der 3:1-Sieg der Katalanen perfekt. Keine Bewertung. © getty 17/31 BVB-Trainer Lucien Favre veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum desaströsen 3:3 gegen Paderborn auf drei Positionen: Akanji, Hakimi und Brandt ersetzten Dahoud, Sancho (beide Bank) und Alcacer (krank). © imago images 18/31 ROMAN BÜRKI: Bei den Gegentoren machtlos. Hielt den BVB mit einer Glanztat gegen Griezmann unmittelbar nach der Pause noch im Spiel. Das hatte sich mit dem 0:3 dann schnell erledigt. Im Alu-Glück, als er einen Messi-Freistoß unterschätzte. Note: 3,5. © getty 19/31 LUKASZ PISZCZEK: Ließ sich vor Rakitics Chance zu weit nach innen ziehen, an den ersten Gegentoren jedoch unbeteiligt. Beeindruckend das Laufduell, das er gegen Griezmann gewann - schlecht das Laufduell, das er gegen ihn vor dem 0:3 verlor. Note: 3,5. © getty 20/31 MANUEL AKANJI: Seine an sich gute Rettungstat vor Dembele landete unglücklich bei Messi, der Suarez zum 1:0 bediente. Wirkte zwar durchaus verunsichert, aber insgesamt stabiler als zuletzt und ohne große Patzer. Note: 3,5. © getty 21/31 MATS HUMMELS: Ein starkes Tackling gegen Messi, dann Horrorminuten: Wurde zwei Mal von Messi vernascht, leitete das 0:1 mit einem langen Ball zum Gegner ein. Haarsträubend sein Fehlpass vor dem 0:2. Gegen Barca fiel auch der letzte BVB-Turm. Note: 5. © getty 22/31 RAPHAEL GUERREIRO: Wollte mit dynamischen Antritten mit Ball am Fuß Löcher reißen. Das gelang ein, zwei Mal. Es haperte jedoch an den ungenauen Abspielen. Defensiv hin und wieder mit Problemen, aber stabiler als Schulz in den Spielen zuvor. Note: 4. © getty 23/31 JULIAN WEIGL: Durchwachsener Start. Spielte kaum gute Bälle und verursachte einen Freistoß aus 22 Metern – quasi einen Messi-Elfmeter, den dieser vergab. Danach verbessert und auf der Suche nach Tiefe im Spiel. Gelungen ist ihm aber nicht viel. Note: 4. © getty 24/31 AXEL WITSEL: Ein Schatten des Spielers aus der Hinrunde 18/19. Sicherheitspässe nach hinten, schlimme Ballverluste, zu spät bei Messi vor dem 0:1. Seine beste Aktion: Eine Rettungstat auf der Linie. Nach der Pause immerhin verbessert. Note: 4,5. © getty 25/31 ACHRAF HAKIMI: Nicht Fisch, nicht Fleisch. Offensiv konnte er sich nur selten in Szene setzen, defensiv dafür ausnahmsweise mal ohne Risiko-Aktion. Ein Auftritt aus der Kategorie: Stets bemüht. Note: 4. © getty 26/31 MARCO REUS: Enttäuschte einmal mehr. War an keinem Torschuss beteiligt und schlichtweg unsichtbar. Selbst Brandt in vorderster Spitze war in der Schlussphase auffälliger. Note: 5. © getty 27/31 NICO SCHULZ: Spielte links offensiv und vergab die erste Großchance (1.). Machte danach nur noch mit den gewohnten technischen Schwächen von sich reden, hatte die wenigsten Ballkontakte, sowie keinen gewonnen Zweikampf. Blieb in der Kabine. Note: 5,5. © getty 28/31 JULIAN BRANDT: Hing als falsche Neun mal wieder in der Luft, musste weite Wege gehen, um überhaupt Bälle zu sehen. Als er das Spiel vor sich hatte, spielte er sich gleich mit Sancho seine beste Chance heraus. Dessen Treffer bereitete er vor. Note 4. © getty 29/31 JADON SANCHO: Hatte binnen 15 Minuten mehr Ballkontakte als der schwache Schulz. Auf einen starken Ball auf Brandt folgte sein Ballverlust vor dem 0:3. Sein Teffer zum 1:3 spiegelte seine vorhandene Klasse wider. Traf nochmal die Latte. Note: 2,5. © getty 30/31 DAN AXEL ZAGADOU: Kam in der Schlussviertelstunde für Piszczek. Hatte aber keine Szene mehr, in der er sich wirklich auszeichnen konnte. Keine Bewertung. © getty 31/31 MARIO GÖTZE: Durfte fünf Minuten vor dem Ende nochmal rein und bereitete im schönen Zusammenspiel noch Sanchos Großchance vor, die ter Stegen an die Latte lenkte. Keine Bewertung.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zu Jadon Sancho und dessen Bankplatz (vor dem Spiel): "Barcelona wird ein schwieriges Spiel. Wir brauchen auf dem Platz elf Spieler, die fokussiert und bereit sind. Wir haben geschaut und uns für diese Startelf entschieden."

... zur Jokerrolle von Sancho nach dem Spiel, auf die Frage, ob er nicht besser von Beginn an hätte spielen sollen: "Wir haben beschlossen, Sancho auf der Bank zu lassen und das ist damit geklärt."

... zur aktuellen Situation: "Es ist eine sehr schwierige Phase. Aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden. Ich habe Vertrauen.

... zum Spiel: "Wir waren zu offen. Wenn man Barcelona zu viel spielen lässt, dann hat man wenige Chancen. Wir hatten trotzdem zwei gute Torchancen. Danach haben wir Fehler gemacht."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Es läuft momentan bei uns nicht in die richtige Richtung, das müssen wir uns hart erarbeiten. Das wir nicht hinfahren und sie aus dem Stadion schießen ist klar. Wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig)...

... zum Spiel: "Es ist ein historischer Abend für den Klub und für mich. Natürlich war es ein extremes Herzschlagfinale, ein unglaublich spannendes Spiel. Aber ich glaube, es war verdient. Es ist ein bisschen glücklich, dass du so spät noch ein Tor machst, aber man hat gemerkt, wie extrem wir dran glauben und wie gierig die Jungs waren. Aufgrund des späten Zeitpunkts etwas glücklich, aber verdient."

Emil Forsberg (Schütze des Last-Minute-Ausgleichs von RB Leipzig): "Ein wunderbarer Abend, auch für unsere Fans. Ich lebe für solche Spiele. Wir haben es uns erst selbst schwer gemacht, danach aber Mentalität gezeigt und verdient ins Achtelfinale eingezogen. Natürlich wollen wir jetzt so weit wie möglich kommen. Spaß haben, die Füße auf dem Boden lassen und hart arbeiten - darum geht es jetzt."

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool)...

... zur Ausgangslage und dem "Endspiel" in Salzburg: "In der Napoli-Kabine denken sie jetzt wahrscheinlich, dass sie durch sind und das sind sie vielleicht auch. Bei uns denken sie: 'Oh mein Gott, das wird hart in Salzburg' und das wird es auch. Aber wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Wir wären sowieso nach Salzburg gefahren, um dort zu gewinnen, egal ob wie schon weiter gewesen wären oder nicht."

... zum Spiel: "So, wie sie es angegangen sind, hat es uns nicht geholfen, dass sie früh getroffen haben. So konnten sie einfach ihren Plan verfolgen und das eine Tor hart verteidigen. Wir waren nicht brillant, haben sie aber unter Druck gesetzt. Mit den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit war ich unzufrieden.

Maximilian Wöber (Salzburg-Verteidiger): "Das war ein richtig gelungener Auftritt. Wir sind endlich auch einmal defensiv gut gestanden. Wir haben immer von einem finalen Showdown gegen Liverpool geträumt, jetzt schaut es gut aus."

Erling Haaland (Salzburg-Torschütze zum 4:1): "Mich kümmern Rekorde nicht wirklich, das Team ist viel wichtiger. Ich mag es, wenn die Augen auf mich gerichtet sind. Liverpool ist das beste Team der Welt, aber wir haben eine Chance. Wir alle träumen ein bisschen."

Patson Daka (Salzburg-Torschütze zum 1:0): "Ein Traum wurde wahr für mich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich bin sehr glücklich. Noch viel wichtiger sind die drei Punkte. Es war ein Schock, weil ich verzweifelt ein Tor schießen wollte. Die Reaktion meiner Kollegen war unglaublich, sie sprachen mir Mut zu. Der Rest ist Geschichte. Wir waren wirklich gut heute, haben die Taktik der Trainer gut befolgt. Wir gingen erst spät in Führung - auch wegen mir. Es war eine wundervolle Leistung. Gegen Liverpool wollen wir unsere Chance nutzen."

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Es ist ein gutes Ergebnis für uns und das von Napoli und Liverpool auch. Wir haben eine Chance im letzten Spiel, das wollten wir und haben wir geschafft. Vielleicht war es unsere beste Leistung diese Saison, sie war reif, klar und mit Selbstvertrauen von Beginn an. Es war klar ersichtlich, dass wir die bessere Mannschaft sind. Ich bin stolz auf die Jungs. Es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung."

Hannes Wolf (Genk-Trainer): "In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Auch wir hatten eine große Chance. Wir versuchten, nach vorne zu spielen. Sie sind sehr gefestigt in dem, was sie tun. Bei diesem Zwischenstand ist es dann nicht einfach, sich zurück zu kämpfen. Nach einer Woche läuft es eben noch nicht alles von selbst. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Salzburg hat Möglichkeiten, Liverpool weh zu tun. Die haben aber auch keine schlechte Mannschaft."

Christoph Freund (Salzburg-Sportdirektor): "Es ist wunderschön. Das genießen wir jetzt. Für unseren Verein ist auch wichtig, dass wir in der Youth League weitergekommen sind. Für mich war das die beste Leistung von uns in dieser Saison. Genk war topmotiviert, sie wollten in die Europa League kommen. Es ist ein Riesenerfolg für uns, eine Runde vor Schluss schon fix Dritter zu sein und sogar eine Chance auf die K.o.-Phase zu haben. Jetzt haben wir ein absolutes Highlight-Spiel. Eines, das noch nie dagewesen ist in Salzburg. Wir werden alles dafür geben, verlieren kann eigentlich nur Liverpool. Wir freuen uns riesig darauf.

