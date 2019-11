Champions League: Roter Stern Belgrad gegen Tottenham Hotspur heute live

Während der FC Bayern gegen Olympiakos Piräus gefordert ist, trifft im Parallelspiel der Gruppe B Roter Stern Belgrad auf Tottenham Hotspur. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Champions-League-Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Willst Du über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge sehen? Dann teste DAZN jetzt 30 Tage lang kostenlos.

Roter Stern vs. Spurs: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die CL-Begegnung zwischen Roter Stern und Tottenham findet am heutigen Dienstag um 21 Uhr statt. Austragungsstätte ist das Stadion Rajko Mitic - auch Marakana genannt - in der serbischen Hauptstadt Belgrad, das bei internationalen Spielen 55.538 Zuschauern Platz bietet.

Als Schiedsrichter fungiert der Spanier Carlos del Cerro Grande, der von Juan Carlos Yuste Jimenez, Roberto Alonso Fernandez, Jose Luis Munuera Montero sowie Video-Assistent Jose Maria Sanchez Martinez unterstützt wird.

Belgrad gegen Tottenham heute live im TV und Livestream

DAZN und Sky haben sich die Übertragungsrechte für die Champions League gesichert und alle Spiele anhand eines Picking Systems aufgeteilt. Während der Pay-TV-Sender sämtliche Begegnungen in der Koferenz sowie das Spiel FC Bayern gegen Olympiakos Piräus auch exklusiv als Einzelspiel zeigt, sind die restlichen Partien live und in voller Länge nur auf DAZN zu sehen.

Dies gilt auch für das Spiel Roter Stern vs. Spurs, zu dem Euch Kommentator Matthias Naebers kurz vor Anpfiff begrüßt. Ihr habt die Möglichkeit, DAZN für einen Monat kostenlos zu testen. Anschließend zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahresabo und seht außerdem Top-Fußball aus der Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga oder Ligue 1.

© getty

Champions League: Roter Stern - Spurs heute im LIVE-TICKER

Auch ohne DAZN-Abonnement müsst Ihr nicht auf die Königsklasse verzichten: SPOX bietet zu allen Spielen des Wettbewerbs einen Liveticker, durch den Ihr über die Geschehnisse aus sämtlichen Stadien informiert werdet.

Hier geht's zum Ticker des Spiels Roter Stern Belgrad gegen Tottenham Hotspur.

Hier findet Ihr das Liveticker-Programm des heutigen Tages.

Champions League: Gruppe B im Überblick

Während der FC Bayern mit einem Sieg gegen Piräus bereits den Achtelfinal-Einzug sicherstellen kann, stehen die Spurs etwas mehr unter Druck. In Belgrad muss Tottenham mindestens einen Punkt holen, um das Weiterkommen weiter in der eigenen Hand zu haben.

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 3 3 0 0 13:4 9 9 2 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 9:9 0 4 3 Roter Stern Belgrad 3 1 0 2 3:9 -6 3 4 Olympiakos Piräus 3 0 1 2 5:8 -3 1

Champions League: Alle Spiele am Mittwoch

Nicht nur in der Gruppe B wird heute in der Königsklasse gespielt. In den weiteren sechs Partien sind unter anderem Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid und Juventus Turin im Einsatz.