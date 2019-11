Champions League: Roter Stern Belgrad gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München muss in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad antreten. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

DAZN zeigt über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge. Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat!

Roter Stern Belgrad gegen FC Bayern München: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Roter Stern Belgrad und dem FC Bayern München findet im Stadion Rajko Mitic statt. Das Stadion, das auch unter dem Namen Marakana bekannt ist, bietet Platz für insgesamt 55.538 Zuschauer.

Pünktlich um 21 Uhr wird Schiedsrichter Björn Kuipers das Spiel anpfeifen. Der Niederländer leitete in dieser Saison bereits unter anderem den 2:0-Erfolg von Borussia Dortmund bei Slavia Prag.

Belgrad gegen FCB: So seht Ihr das Spiel im TV und Livestream

In dieser Saison teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Champions League. Das Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und dem FC Bayern München seht ihr bei Sky, allerdings nur in Deutschland. In Österreich zeigt DAZN die Partie. Neben dem Einzelspiel könnt Ihr Euch das Spiel auch in der Konferenz ansehen. Bereits ab 19.30 Uhr überträgt der Pay-TV-Sender mit folgendem Personal:

Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Ewald Lienen, Dietmar Hamann

Ewald Lienen, Dietmar Hamann Kommentator Einzelspiel: Kai Dittmann

Kai Dittmann Kommentator Konferenz: Frank Buschmann

Neben der regulären Übertragung im TV bietet der Pay-TV-Sender für seine Kunde auch einen Livestream via SkyGo an. Sofern Ihr kein Sky-Kunde seid, gibt es auch die Option sich einen Tagespass via SkyTicket zu kaufen und so die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Roter Stern Belgrad zu sehen.

Auf DAZN könnt Ihr bereits ab 23.30 Uhr die Highlights des Spiels ansehen. Neben den Highlights der Bayern-Partie seht Ihr auf DAZN über 100 Spiele der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge. Zudem zeigt der Streamingdienst die Europa League, La Liga, die Serie A, Ligue 1 und unter anderem alle Freitagsspiele der Bundesliga.

Ein DAZN-Abonnement kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Varianten ist der erste Monat auf DAZN kostenlos. Hier könnt Ihr Euch Euren DAZN-Gratismonat sichern!

Belgrad gegen FC Bayern München: Die Champions League im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abonnement, wollt aber trotzdem kein Highlight aus Belgrad verpassen? Der SPOX-Livetickerist in diesem Fall die richtige Anlaufstelle für Euch. Neben dem Einzelspiel könnt Ihr auch alle Partien des Abends im Konferenzticker verfolgen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B

Bei einem Sieg des FC Bayern würde der deutsche Rekordmeister vorzeitig den Gruppensieg perfekt machen. Belgrad müsste bei einem eigenen Sieg auf Schützenhilfe von Olympiakos Piräus hoffen, um die Chancen auf einen Achtelfinaleinzug zu wahren.