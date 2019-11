Champions League: RB Leipzig gegen Benfica Lissabon heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am fünften Spieltag der Gruppenphase der Champions League trifft RB Leipzig zuhause auf Benfica Lissabon. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

RB Leipzig gegen Benfica Lissabon: Wann und wo findet das Spiel heute statt?

Die Partie der Leipziger gegen Benfica Lissabon am fünften Spieltag der Gruppenphase der Champions League findet am heutigen Mittwoch um 21 Uhr statt. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig, auch bekannt als Zentralstadion.

Schiedsrichter der Partie wird der Spanier Jesus Gil Manzano sein. Die Assistenten heißen Diego Barbero und Angel Nevado. Und auch die restliche Crew kommt aus Spanien. Als vierter Offizieller fungiert Xavier Estrada Fernandez, Video-Schiedsrichter ist Juan Martínez Munuera und assistiert wird er dabei von Teodoro Sobrino.

Champions League: RB Leipzig heute live im TV und im Livestream

Die Partie des RB Leipzig ist live und in voller Länger auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt sieben Spiele exklusiv pro Spieltag, darunter auch die Partie der Leipziger gegen Benfica Lissabon. Sky zeigt das Spiel in der Konferenz.

Auf DAZN startet die Vorberichterstattung um 20.45 Uhr. Dann wird Moderator Christoph Stadtler durchs Programm führen. Kommentiert wird die Begegnung von Lukas Schonmüller, der als Experten Sebastian Kneißl an seiner Seite sitzen haben wird.

Champions League: Alle Spiele von RB Leipzig in der Übersicht

Nach dem heutigen Heimspiel gegen Benfica Lissabon erwartet RB Leipzig noch ein Auswärtsspiel beim ehemaligen französischen Serienmeister Olympique Lyon.

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Spiel im Livestream zu verfolgen, kann sich im Liveticker von SPOX über den Spielstand informieren.

Termin Heim Auswärts Übertragung DE Übertragung AT 27. November, 21 Uhr RB Leipzig Benfica Lissabon DAZN DAZN 10. Dezember, 21 Uhr Olympique Lyon RB Leipzig Sky DAZN

RB Leipzig gegen Benfica Lissabon: Die Ausgangslage in Gruppe G

Leipzig führt aktuell die Tabelle mit 9 Punkten vor Olympique Lyon, die 7 Punkte haben, an. Benfica liegt auf Platz 4 mit 3 Punkten. Das bedeutet, dass RB ein Unentschieden gegen die Portugiesen reicht, um das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Im abschließenden Gruppenspiel in Lyon würde es dann noch um den Sieg in Gruppe G gehen.

Lissabon braucht einen Sieg, um sich weiterhin Chancen auf das Achtelfinale ausrechnen zu können. Zudem geht es darum, Zenit St. Petersburg (4 Punkte) zu überholen, um sich Platz 3 in der Gruppe und einen Platz in der Europa League zu sichern. Am letzten Spieltag treffen beide Mannschaften aufeinander.

RB Leipzig gegen Benfica Lissabon: Die voraussichtlichen Aufstellungen

In der Champions League vertraute Trainer Julian Nagelsmann zumeist einer Viererkette, Dayot Upamecano ist aufgrund einer Sprunggelenksprellung fraglich.